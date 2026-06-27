Ghana majorează la 30% cota de aur pe care marile companii miniere trebuie să o vândă statului

Ghana, cel mai mare producător de aur din Africa, majorează de la 1 iulie la 30% cota de aur pe care marile companii miniere trebuie să o vândă statului, prin GoldBod, pentru a-și crește rezervele, a dezvolta rafinarea locală și a consolida economia după dificultățile financiare recente.

Ghana, cel mai mare producător de aur din Africa, intenționează să păstreze o parte mai mare din producția de aur în țară, în loc ca aceasta să fie exportată direct pe piețele internaționale. În acest sens, începând cu 1 iulie, marile companii miniere care operează în Ghana vor fi obligate să vândă 30% din producția lor de aur către Ghana Gold Board (GoldBod), instituția de stat responsabilă de administrarea resurselor de aur. Până în prezent, cota obligatorie era de 20%.

Noul acord, încheiat prin Camera Minelor din Ghana și anunțat joi, se aplică aurului livrat sub formă de doré, adică lingouri semirafinate obținute înainte de procesul final de rafinare. Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă prin care autoritățile încearcă să consolideze economia națională, după mai mulți ani marcați de dificultăți financiare. Obiectivul este ca Ghana să nu mai fie doar un exportator de aur brut sau semiprelucrat, ci să obțină o valoare adăugată mai mare din procesarea și comercializarea metalului prețios.

Importanța aurului a crescut semnificativ în ultimii ani, pe fondul prețurilor ridicate, al tensiunilor geopolitice și al eforturilor băncilor centrale de a-și diversifica rezervele. În acest context, numeroase state au accelerat achizițiile de aur, iar pentru Ghana, care a trecut recent printr-un proces de restructurare a datoriilor, consolidarea rezervelor reprezintă o măsură de protecție împotriva șocurilor externe. Rezervele mai mari de aur pot contribui la creșterea încrederii în economia țării și pot oferi statului o sursă suplimentară de valută în perioade dificile.

Banca Ghanei a început să cumpere aur produs pe plan intern încă din 2022, în cadrul unui program de diversificare a rezervelor internaționale. De atunci, rezervele oficiale de aur au ajuns la 19,2 tone. Autoritățile și-au propus ca, prin Programul Național Accelerat de Acumulare a Rezervelor, această cantitate să crească până la 157 de tone în 2028, nivel care ar putea acoperi aproximativ 15 luni de importuri.

Potrivit noului acord, GoldBod va achiziționa aurul la un preț cu 0,55% sub nivelul de referință stabilit de Banca Ghanei, iar plata către companiile miniere va fi efectuată în cedi, moneda națională a Ghanei.

Pe lângă obiectivul de a-și majora rezervele de aur, guvernul Ghanei urmărește și dezvoltarea unei industrii locale de rafinare. În loc ca cea mai mare parte a aurului să fie exportată în formă semiprelucrată, autoritățile își propun ca o cantitate tot mai mare să fie rafinată în țară. Ulterior, aurul ar urma să fie trimis la o rafinărie acreditată internațional pentru certificarea finală.

Strategia face parte din planul prin care Ghana încearcă să păstreze o parte mai mare din valoarea adăugată generată de industria aurului și să se transforme într-un centru regional de rafinare și comerț cu acest metal prețios. În acest sens, autoritățile și-au propus ca până în 2030 cel puțin o rafinărie din Ghana să obțină acreditarea London Bullion Market Association (LBMA), standardul internațional care facilitează accesul pe piața globală a aurului.

Acordul privind majorarea cotei de aur vândute statului a fost încheiat după luni de negocieri între guvern și marile companii miniere care operează în Ghana, printre care Newmont, Gold Fields și Zijin Mining. Autoritățile au susținut creșterea cotei obligatorii de la 20% la 30% pentru a accelera acumularea rezervelor naționale de aur.

Noua măsură completează reformele introduse în acest an prin intermediul GoldBod, agenția de stat creată pentru a centraliza achizițiile de aur, a crește transparența comerțului, a îmbunătăți trasabilitatea metalului prețios și a combate contrabanda. Până în prezent, GoldBod cumpăra întreaga producție provenită de la minerii artizanali și de la micile exploatări autorizate din Ghana. Extinderea obligației și asupra marilor companii miniere marchează o etapă importantă în consolidarea rolului agenției în administrarea sectorului aurifer al țării.

În 2025, Ghana a înregistrat o producție record de șase milioane de uncii de aur, consolidându-și poziția de cel mai mare producător de aur din Africa. Metalul prețios are un rol esențial în economia țării, generând aproximativ 40% din veniturile din exporturi și reprezentând una dintre principalele surse de valută.

Până acum, însă, o mare parte din aurul extras în Ghana era exportată înainte ca procesele de rafinare și certificare, etape care adaugă cea mai mare valoare produsului, să fie realizate pe plan intern. Guvernul încearcă să schimbe acest model economic prin creșterea cantităților de aur cumpărate de stat, dezvoltarea capacităților locale de rafinare și majorarea rezervelor naționale de aur. Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să păstreze o parte mai mare din valoarea generată de industria auriferă și să reducă vulnerabilitatea economiei în fața șocurilor financiare externe.

Această strategie reflectă o tendință observată la nivel global și nu se limitează doar la sectorul aurului. Tot mai multe state bogate în resurse naturale, de la aur și alte minerale critice până la litiu, încearcă să proceseze și să rafineze materiile prime pe plan intern, în loc să le exporte în stare brută. Obiectivul este de a obține venituri mai mari din exploatarea resurselor, de a dezvolta industrii locale, de a crea locuri de muncă mai bine plătite și mai specializate și de a reduce dependența de piețele externe, adesea volatile.

Dacă acest plan va avea succes, Ghana își poate consolida statutul nu doar de cel mai mare producător de aur din Africa, ci și de unul dintre principalele centre regionale pentru rafinarea aurului, acumularea de rezerve și comerțul cu acest metal prețios.