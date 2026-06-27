JO 2030: Conflicte și tensiuni între organizatorii locali din Alpi și echipa de la Paris

Unul dintre actorii importanți implicați în organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă 2030 în Alpi a declarat că a fost tratat cu superioritate de foști membri ai echipei Paris 2024 în timpul întâlnirilor desfășurate în teritoriu. Diferențele culturale, lipsa unui limbaj comun și dificultățile în coordonarea expertizelor din capitală și munte au generat tensiuni și neînțelegeri.

Într-o fază incipientă, când Comitetul de Organizare al Jocurilor Olimpice de la Paris era încă în formare, absența unei prezențe constante pe teren a amplificat aceste probleme de comunicare și colaborare.

Unele declarații au stârnit nemulțumiri, precum cea a lui Claude Onesta, fost manager al performanței în cadrul Agenției Naționale de Sport, care a criticat nivelul scăzut al performanțelor sporturilor de iarnă, inclusiv schiul alpin, la JO. Fabrice Pannekoucke, președintele regiunii Auvergne-Rhône-Alpes, a respins această percepție, afirmând că actorii din munte nu sunt deconectați, ci supuși unor cerințe mai ridicate.

De asemenea, Renaud Muselier, președintele regiunii Sud/PACA, a intervenit pentru a tempera tonul considerat arogant al unor comentarii venite din capitală.

Problemele de coordonare au fost amplificate de o lipsă de coeziune între cabinetul președintelui Edgar Grospiron și echipele conduse de directorul general Cyril Linette. Un raport al inspecțiilor de stat din luna martie a evidențiat această disfuncționalitate.

Situația a devenit atât de gravă încât președintele Emmanuel Macron a intervenit personal pentru a-l convinge pe Michel Cadot, fost delegat interministerial pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice și prefect onorific, să preia interimatul conducerii generale. Cadot a reușit să restabilească ordinea și să asigure o coordonare eficientă în cadrul organizației Alpes 2030, cu mai puțin de patru ani înaintea competiției.