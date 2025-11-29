Ion Țiriac a reluat, într-o serie de declarații recente, admirația sa pentru Nadia Comăneci, sportiva pe care o descrie drept „femeia perfectă” în raport cu performanțele și disciplina care au definit-o.

Fostul campion la tenis a rememorat modul în care gimnasta născută în România, dar stabilită de decenii în Statele Unite, continuă să fie un simbol pentru mișcarea sportivă mondială. El susține că rezultatele ei nu au fost atinse întâmplător, ci printr-o muncă intensă și o dedicare care au depășit orice standard al epocii.

În discursul său, Țiriac a menționat că urmărește să își respecte o promisiune făcută cu câțiva ani în urmă. Ideea vine în contextul în care, în 2026, se va împlini jumătate de secol de la momentul în care Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii, în cadrul Jocurilor Olimpice de la Montreal.

El a precizat pentru iamsport.ro că dorește ca România să onoreze acest reper într-un mod concret, la fel cum o fac deja alte instituții internaționale.

„Am o urgență enormă cu sala Nadiei, care trebuie să fie gata în iulie anul viitor, când se vor împlini 50 de ani de la Montreal, de la doamna Nadia, femeia perfectă. Canadienii au denumit o piață mare Nadia Comăneci. Americanii o sărbătoresc, Comitetul Internațional Olimpic o sărbătorește, cred că și România ar trebui să facă ceva. Așa că i-am promis că o să fac o sală de gimnastică”, a spus Ion Țiriac.

Fostul sportiv consideră că această recunoaștere este necesară, inclusiv pentru că Nadia Comăneci a realizat ceea ce nicio altă gimnastă nu făcuse până atunci. El subliniază că această reușită, care i-a adus Nadiei titlul informal de „Zeița de la Montreal”, este în continuare un reper global și că merită un omagiu demn de anvergura momentului.

În intervențiile sale, Ion Țiriac a insistat asupra ideii că Nadia Comăneci a schimbat complet percepția asupra gimnasticii artistice. El amintește că cele șapte note de 10 obținute la Jocurile Olimpice din 1976 au creat un standard la care nu se gândise nimeni înainte.

Pentru Țiriac, aceasta reprezintă nu doar o performanță tehnică, ci și una de mentalitate, o demonstrație că un sportiv poate redefinește limitele unui sport.

Fostul jucător de tenis mai arată că Nadia, în prezent în vârstă de 64 de ani, continuă să fie un nume influent în sportul mondial, implicată în proiecte dedicate dezvoltării gimnasticii și promovării unui stil de viață activ. În opinia sa, aceste activități completează profilul unei personalități care trebuie apreciată la adevărata sa valoare.

Țiriac descrie modul în care, dincolo de reușite, o astfel de carieră presupune o doză semnificativă de disciplină și sacrificiu. În acest punct, el aduce în discuție și experiența sa personală, explicând că este familiar cu aceste eforturi, chiar dacă sporturile practicate de el au avut o altă dinamică față de gimnastica artistică.

Într-o altă parte a intervenției sale, Ion Țiriac a discutat despre propria carieră, arătând că sacrificiile sunt parte integrantă din viața oricărui sportiv care își dorește performanță. El amintește perioada în care a evoluat ca jucător de hochei și jucător de tenis, precizând că a trăit inclusiv experiența unor finale pierdute, cum au fost cele trei dispute decisive din Cupa Davis.

Cu toate acestea, Țiriac consideră că rezultatele sale de după retragerea din activitatea sportivă i-au oferit alte oportunități. El afirmă că a muncit de două ori mai mult pentru a compensa lipsa unui talent excepțional, comparându-se cu sportivi precum Ilie Năstase, Nadia Comăneci, Simona Halep sau Gheorghe Hagi.