Sondajul „România de zi cu zi și spiritul antreprenorial”, realizat în octombrie 2025 pe un eșantion de 1.033 de respondenți, relevă o percepție foarte tensionată între mediul privat și stat.

Aproape 37% dintre participanți descriu relația antreprenor–stat ca pe „un meci de box”, în care statul este adversarul. Alți 32% văd antreprenoriatul ca pe o „competiție de sărituri cu obstacole”. Doar sub 1% îl percep ca pe un sport de echipă, ceea ce indică lipsa de parteneriat simțită de mediul de afaceri.

Pentru aproape un sfert dintre respondenți, interacțiunea cu statul seamănă cu „un joc de-a șoarecele și pisica”, caracterizat de imprevizibil, iar 22% o asociază cu „o alergare cu frâna trasă”.

Întrebați despre dificultățile de la începutul unui business, respondenții au plasat pe primele poziții:

Birocrația – 27,69%,

Taxele – 25,75%.

„Birocrația este cea mai mare taxă pe inovație; asta pe lângă a fi una dintre cele mai mari probleme administrative”, afirmă Sandu Băbășan, antreprenor și investitor în serie, inițiatorul sondajului.

Acesta avertizează că procedurile excesive întârzie inițiativele economice și consumă resurse fără valoare adăugată:

„România are antreprenori capabili și capital disponibil; ceea ce lipsește este un cadru care să permită transformarea inițiativei în progres real”.

Dacă România ar fi o companie: românii ar schimba boardul, taxele și modelul de business

Respondenții au imaginat România ca o companie, iar principalele schimbări dorite ar fi:

-reforma sistemului de taxe – 28,46%,

-schimbarea modelului de business – 16,55%,

-modificarea politicii de resurse umane – 16,07%.

„Statul trebuie să înțeleagă că antreprenorii sunt parteneri, nu adversari, și că aceștia au nevoie să fie susținuți în mod real”, subliniază Băbășan.

Potrivit acestuia, percepția actuală este că statul „nu doar că nu ajută, dar abia ține ritmul” cu mediul privat.

Rezultatele sondajului arată o polarizare accentuată în rândul populației:

26,04% își doresc să construiască un business de familie, pe termen lung,

23,52% doresc să câștige suficienți bani în România pentru a putea pleca ulterior din țară.

Aceste tendințe sugerează un nivel scăzut de încredere în capacitatea statului de a asigura un mediu predictibil.

În ceea ce privește modelul ideal de funcționare pentru România:

42,4% ar adopta sistemul Țărilor Nordice,

27,2% preferă modelul german,

doar 6,68% consideră România un model viabil pentru antreprenoriat.

„România trebuie să-și construiască propriul model economic, unul care respectă inițiativa privată”, spune Sandu Băbășan. El adaugă că dezvoltarea economică poate accelera „abia când statul va începe să renunțe la frâna de mână”.

Despre sondaj și inițiator

Studiul a fost realizat prin metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) pe platforma iVOX.ro, cu o marjă de eroare de ±5%, pe un eșantion reprezentativ de utilizatori de Internet.

Inițiatorul sondajului, Sandu Băbășan, este antreprenor și investitor în serie, cu participații în nouă companii și mai multe proiecte în care a atras finanțare și a realizat exit-uri de succes.