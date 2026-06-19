PSD pune condiții pentru viitorul Guvern. Ce se cere pentru pensii, salarii și taxe

Partidul Social Democrat a transmis lista măsurilor pe care viitorul Executiv trebuie să și le asume prin Programul de guvernare pentru a beneficia de sprijinul parlamentar al formațiunii. Printre cerințe se numără oprirea măsurilor de austeritate, majorarea salariului minim, indexarea pensiilor, reducerea birocrației și măsuri de sprijin pentru economie, agricultură și administrația publică.

Partidul Social Democrat susține că România are nevoie de instalarea cât mai rapidă a unui guvern cu atribuții depline, capabil să răspundă provocărilor economice și sociale din această perioadă.

Social-democrații afirmă că noul Executiv trebuie să intervină pentru a opri efectele pe care le atribuie guvernării anterioare și avertizează că sprijinul parlamentar al PSD va depinde de includerea în Programul de guvernare a unui pachet de măsuri considerate esențiale pentru protejarea populației și relansarea economiei.

Una dintre principalele condiții formulate de PSD vizează renunțarea la măsurile de austeritate și evitarea creșterii poverii fiscale asupra persoanelor cu venituri mici și medii, dar și asupra întreprinderilor mici.

Potrivit formațiunii, măsurile de echilibrare a bugetului ar trebui să fie orientate în primul rând spre stimularea investițiilor și dezvoltarea economiei, astfel încât statul să încaseze venituri mai mari fără introducerea unor noi taxe pentru cetățeni.

Social-democrații consideră că relansarea activităților economice reprezintă soluția pentru consolidarea finanțelor publice pe termen lung.

Un alt punct important din lista condițiilor îl reprezintă adoptarea unui pachet de măsuri pentru combaterea inflației și protejarea puterii de cumpărare.

PSD solicită majorarea salariului minim și indexarea pensiilor, alături de măsuri dedicate unor categorii vulnerabile, precum mamele, veteranii și persoanele cu dizabilități.

De asemenea, formațiunea propune extinderea schemei de limitare a adaosului comercial nu doar pentru produsele alimentare de bază, ci și pentru produsele nealimentare care fac parte din coșul minim de consum.

În domeniul educației, PSD susține că una dintre prioritățile viitorului Executiv trebuie să fie reducerea abandonului școlar.

Pentru atingerea acestui obiectiv, social-democrații propun extinderea programului „Masă caldă”, astfel încât un număr mai mare de elevi să beneficieze de acest sprijin.

Potrivit partidului, măsura ar putea contribui atât la creșterea prezenței la cursuri, cât și la reducerea inegalităților sociale.

PSD solicită și accelerarea reformei administrației publice.

Printre măsurile propuse se numără stimularea comasării administrative a localităților mici, cu scopul reducerii cheltuielilor publice și al eficientizării serviciilor oferite cetățenilor.

În paralel, formațiunea cere reducerea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative pentru cetățeni și firme, precum și diminuarea cu minimum 30% a termenelor necesare obținerii autorizațiilor.

Potrivit PSD, simplificarea procedurilor administrative ar contribui la îmbunătățirea mediului de afaceri și la accelerarea investițiilor.

În plan economic, PSD consideră că una dintre măsurile urgente este plata restanțelor pe care statul le are către companii.

Social-democrații apreciază că deblocarea acestor plăți ar aduce lichidități în economie și ar susține activitatea firmelor.

Totodată, partidul solicită reluarea programelor de stimulare economică pentru sectoarele strategice, prin acordarea de garanții de stat pentru investiții și capital de lucru, subvenționarea dobânzilor și sprijinirea industriei auto din România, inclusiv prin suplimentarea programului Rabla.

Agricultura reprezintă un alt domeniu inclus pe lista condițiilor formulate de PSD.

Formațiunea propune lansarea unui program de finanțare destinat fermierilor români, care să includă credite cu o dobândă subvenționată în proporție de 80%.

Potrivit social-democraților, o astfel de măsură ar facilita accesul producătorilor agricoli la finanțare și ar contribui la creșterea competitivității agriculturii românești.

PSD transmite că aceste măsuri trebuie incluse în Programul de guvernare pentru ca viitorul Executiv să poată beneficia de sprijinul parlamentar al partidului.