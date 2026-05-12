Reprezentanții AUR susțin că măsurile fiscale adoptate în ultimii ani au afectat puternic mediul de afaceri, fără să reducă deficitul bugetar sau să îmbunătățească situația economică.

Deputatul Mohammad Murad, președintele Comisiei pentru Antreprenoriat și Turism din Camera Deputaților, a criticat majorările de taxe și politicile de austeritate aplicate în ultima perioadă.

”După toate măsurile şi măririle tuturor taxelor care s-au întâmplat din luna septembrie sau chiar mai devreme până acum am constatat următorul lucru: efect zero! Deficitul este la fel şi situaţia economică este mai critică”, a declarat Mohammad Murad.

Potrivit acestuia, mediul antreprenorial are nevoie de măsuri care să stimuleze investițiile și să ofere mai multă flexibilitate firmelor și angajaților.

Una dintre inițiativele legislative prezentate de partid vizează posibilitatea ca antreprenorii să acorde angajaților o parte din profitul companiei.

Mohammad Murad susține că proiectul ar permite acordarea către salariați a unui procent de până la 15% din profitul firmei.

”Am fost în comisie două ore pentru o lege permite antreprenorilor să ofere angajaţilor 15% din profit la sfârşit de an. (…) E prima oară când vine o iniţiativă care prevede sprijinul antreprenorilor şi angajaţilor. Restul numai taxe peste taxe”, a mai spus deputatul AUR.

Deputatul AUR Gabriel Florea a prezentat proiectul de lege care urmărește majorarea plafonului pentru plățile în numerar de la 5.000 de lei la 50.000 de lei.

Potrivit acestuia, modificarea ar veni în sprijinul companiilor și al mediului de afaceri.

”Am depus PL-x 110/2026, care vine să modifice Legea nr. 70/2015, şi anume plafonul plăţilor cash de 5.000 de lei, pe care propunem să îl ajustăm şi să îl majorăm până la 50.000 de lei. Este o măsură în concordanţă cu politica europeană şi vine să sprijine în mod real mediul de afaceri, fiind încă o măsură în plus pe care AUR o promovează”, a declarat Gabriel Florea.

Deputatul AUR Lucian Mușat a prezentat mai multe inițiative legislative care vizează taxarea muncii part-time, regimul fiscal al IMM-urilor și condițiile pentru firmele nou-înființate.

Potrivit acestuia, partidul propune modificarea modului de impozitare pentru contractele part-time.

”Dorim reimpozitarea corectă a salariilor part-time (…) angajatorul este nevoit să plătească din bugetul propriu diferenţa de contribuţii şi impozit pentru acel angajat, ceea ce reprezintă o nedreptate”, a afirmat Lucian Muşat.

Acesta susține și majorarea pragului de impozitare pentru IMM-uri la 250.000 de euro.

”Acest prag a fost coborât din 2018 până astăzi de 10 ori. În 2018, acest prag era de 1.000.000 de euro şi ajuta cu adevărat IMM-urile din România să se dezvolte, să crească, iar acest prag a fost scăzut (…) un lucru total injust”, a spus deputatul AUR.

AUR propune și modificarea regulilor pentru firmele nou-înființate, astfel încât acestea să poată beneficia mai ușor de regimul fiscal destinat microîntreprinderilor.

Potrivit lui Lucian Mușat, termenul în care firmele trebuie să angajeze personal ar urma să fie extins de la 30 la 90 de zile.

”Dorim ca o societate să beneficieze de impozitare micro dacă angajează o persoană la program cu normă întreagă în 90 de zile, faţă de 30 de zile cât a fost.”

De asemenea, partidul propune ca firmele să poată păstra regimul micro și în situația în care angajează studenți sau pensionari cu program parțial de 4 ore.

”Dorim ca o societate să beneficieze de impozitare micro dacă are angajată o persoană cu program parţial de 4 ore, dacă aceasta este student sau pensionar”, a declarat deputatul AUR.

În cadrul conferinței de presă, reprezentanții partidului au prezentat și proiectul privind suportarea de către stat a primelor cinci zile de concediu medical.

Lucian Mușat susține că măsura răspunde unei probleme reclamate frecvent de companii.

”Noi cerem ca primele 5 zile să fie suportate integral de către stat, pentru că angajaţii plătesc CASS, plătesc CAS, plătesc impozit.”

Acesta a adăugat că partidul propune și compensarea sumelor plătite de angajatori pentru concediile medicale prin contribuțiile CAS.

”Dorim ca ceea ce se plăteşte din ziua a şasea, ca indemnizaţie de concediu medical de către angajatori, aceste sume să poată fi compensate prin partea de CAS plătită pentru luna trecută şi lunile viitoare”, a explicat deputatul.

Printre proiectele prezentate se află și eliminarea obligației privind analiza de risc de securitate fizică pentru microîntreprinderi.

Lucian Mușat susține că actualul sistem generează costuri inutile pentru firme.

”Aceasta este o birocraţie care este făcută la fiecare trei ani de aproape toate companiile, o afacere care aduce 100 de milioane de euro unor băieţi deştepţi din România.”

Potrivit deputatului AUR, eliminarea obligației ar reduce povara administrativă pentru firmele mici.

Deputatul AUR Mugur Mihăescu a criticat birocrația și dificultățile cu care se confruntă antreprenorii români.

”Atâtea şi atâtea lucruri birocratice care te pun pe tine, ca antreprenor, să pierzi timp, să pierzi bani, să fii nevoit să dai o şpagă, să te fofilezi, să te descurci. Pentru că statul nu ţi-a fost niciodată partener până acum.”

Acesta a susținut că rolul partidului este să reprezinte interesele mediului de afaceri în relația cu autoritățile.