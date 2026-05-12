Proiectul „Drumul Perfecțiunii – AURIGINI”, inițiat de CSM Onești, nu este doar o simplă plimbare pe străzile orașului, ci un muzeu în aer liber, augmentat digital. Traseul care recreează itinerariul zilnic al micii Nadia, de la blocul unde locuia până la sala de gimnastică, urmează să fie inaugurat în 31 mai 2026, când Nadia Comaneci și multe sportive de aur ale gimnasticii vor vizita Oneștiul.

Pentru Nadia, acest proiect este o întoarcere la rădăcinile care i-au definit caracterul. Mesajul său subliniază importanța locului în formarea liderului de mai târziu:

„Acolo am făcut primii pași în gimnastică, acolo am învățat ce înseamnă disciplina, curajul și visul dus până la capăt. Nu este doar o celebrare a unei performanțe sportive, ci o celebrare a oamenilor, a locurilor și a tuturor celor care au făcut parte din acest drum. Oneștiul va rămâne prima mea casă, locul de unde a început totul.”

Un moment de o noblețe rară în cadrul acestui eveniment este mesajul transmis de Nellie Kim, marea rivală a Nadiei de la Montreal, care a obținut și ea o notă de 10 la scurt timp după româncă. Kim evidențiază demnitatea Nadiei, care a refuzat mereu să lase istoria să o uite pe colega sa de competiție:

„Nadia este un om extraordinar. Mereu zâmbește când reamintește: «Și Nellie a primit un 10». Faptul că ea ține să sublinieze acest lucru dovedește sinceritate, respect și demnitate. Românii ar trebui să fie foarte mândri de Nadia; datorită ei, întreaga lume cunoaște numele orașului Onești.”

Inaugurarea traseului „AURIGINI” pe 31 mai reprezintă punctul culminant al programului „Omagiul Perfecțiunii”. Proiectul este o investiție masivă în memoria colectivă, finanțată integral de OMV Petrom, prin Fundația FORGYM București, fiind un pas esențial pentru statutul municipiului de Oraș European al Sportului 2026.

Succesul acestui amplu proiect de responsabilitate socială și culturală este susținut de un grup de parteneri de elită, printre care Asociația Dedeman Bacău, Farmacia Dona, Yokko Fashion, Țiriac Auto și Edenia, demonstrând că mediul de business românesc înțelege valoarea păstrării legendelor naționale.

Inaugurarea oficială: 31 mai, în prezența Nadiei Comăneci.

Evenimente conexe: Competiții internaționale de gimnastică, vernisaje și marea „Gala Campioanelor”.

Experiența turistică: Traseul va rămâne o atracție permanentă, integrată în platformele de turism cultural internațional.

Oneștiul nu doar că retrăiește gloria trecutului, ci își folosește cel mai prețios brand — Nadia — pentru a construi un viitor în care sportul și cultura definesc identitatea unei întregi comunități.