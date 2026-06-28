Schimbare importantă pentru antreprenori. AUR propune reducerea impozitului pe dividende

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament o inițiativă legislativă prin care propune reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 8%. Formațiunea susține că măsura ar diminua presiunea fiscală asupra mediului de afaceri, ar încuraja reinvestirea profitului și ar contribui la creșterea competitivității economiei românești.

Propunerea vine într-un context în care impozitul pe dividende a fost majorat succesiv în ultimii ani, iar reprezentanții AUR consideră că actualul nivel al taxării afectează investițiile și dezvoltarea capitalului autohton.

Inițiativa legislativă pentru modificarea Codului fiscal a fost depusă de deputatul AUR Lucian Mușat, alături de deputații Cosmin Hristu și Eduard Koler.

Potrivit expunerii de motive, proiectul urmărește revenirea la un nivel de impozitare considerat mai favorabil mediului de afaceri, după ce taxa aplicată dividendelor a crescut în mai multe etape, de la 5%, la 8%, apoi la 10%, ajungând în prezent la 16%.

Inițiatorii apreciază că nivelul actual al impozitului reprezintă o povară pentru antreprenori și afectează predictibilitatea fiscală, investițiile și reinvestirea profitului în economia națională.

Deputatul AUR Lucian Mușat susține că fiscalitatea ridicată descurajează investițiile și afectează dezvoltarea companiilor românești.

„Scădem impozitarea dividendelor de la 16% la 8%. Am depus o iniţiativă legislativă care va diminua această supraimpozitare a dividendelor, care înainte erau impozitate cu 5%, apoi cu 8%, apoi cu 10%, iar acum, în urma guvernării Bolojan, cu 16%. Statul ar trebui să premieze performanţa, nu să o supraimpoziteze”, a declarat deputatul AUR Lucian Mușat.

Potrivit acestuia, reducerea impozitului ar reprezenta o măsură de susținere a antreprenoriatului românesc și a investițiilor private.

În declarațiile sale, parlamentarul afirmă că o fiscalitate excesivă poate reduce gradul de conformare voluntară al contribuabililor și, implicit, încasările statului.

„Tot statul, şi tot cei care conduc statul, şi tot cei care au condus statul până acum ar trebui să ştie că există o lecţie la Facultatea de Economie care spune că, cu cât taxele şi impozitele sunt mai mari, cu atât gradul de conformare al populaţiei şi al companiilor scade, iar cu cât taxele şi impozitele sunt mai mici, cu atât gradul de conformare al populaţiei şi al companiilor creşte. Adică statul ar colecta mult mai mulţi bani la bugetul de stat dacă am avea nişte taxe şi impozite mai mici”, a precizat Lucian Mușat.

Parlamentarul consideră că reducerea poverii fiscale ar putea avea efecte pozitive atât asupra mediului de afaceri, cât și asupra veniturilor bugetare.

Potrivit comunicatului transmis de AUR, reducerea impozitului pe dividende a fost inclusă încă de la începutul anului în programul de guvernare și în pachetele de măsuri economice propuse de partid.

Formațiunea susține că obiectivele proiectului sunt stimularea investițiilor, sprijinirea antreprenorilor români și creșterea competitivității economiei prin încurajarea reinvestirii capitalului în România.

La finalul intervenției sale, deputatul Lucian Mușat a criticat actuala guvernare și a susținut că partidul pe care îl reprezintă ar implementa politici fiscale diferite dacă ar ajunge la conducerea Executivului.

„Dar cine să gândească? Cine să meargă la şcoală? Cine să plătească salarii? Pentru că ei nu fac niciuna dintre acestea. De asta AUR trebuie să ajungă la guvernare şi de asta AUR va face echitate în toate sectoarele societăţii româneşti. AUR la guvernare!”, a concluzionat deputatul AUR.

Proiectul de lege urmează să intre în procedura parlamentară, unde va fi analizat de comisiile de specialitate și supus votului deputaților și senatorilor.