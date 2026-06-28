Guvernul pune piciorul în prag. Rețelele sociale riscă amenzi record dacă nu blochează copiii. Unde s-a luat deja decizia

Guvernul Australiei înăsprește măsurile împotriva marilor platforme de socializare care nu respectă interdicția privind accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. La șase luni după intrarea în vigoare a uneia dintre cele mai stricte legislații din lume în acest domeniu, autoritățile susțin că numeroși adolescenți continuă să își creeze conturi, ocolind cu ușurință sistemele de verificare a vârstei.

Executivul australian propune acum dublarea amenzii maxime aplicabile companiilor care încalcă în mod repetat legea și extinderea atribuțiilor autorității responsabile cu siguranța online. Măsurile sunt urmărite cu interes și de alte state care analizează introducerea unor reguli similare pentru protejarea copiilor în mediul digital.

Potrivit proiectului prezentat de Guvern, sancțiunea maximă pentru încălcări sistematice va crește de la 49,5 milioane de dolari australieni la 99 de milioane de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 68 de milioane de dolari americani.

În același timp, autoritățile intenționează să ofere puteri suplimentare comisarului australian pentru siguranță online (eSafety Commissioner). Acesta va putea solicita platformelor dovezi clare privind măsurile implementate pentru a împiedica persoanele cu vârsta sub 16 ani să își deschidă conturi.

Totodată, instituția va avea posibilitatea să ceară informații suplimentare și din partea unor terți, inclusiv companii specializate în verificarea vârstei sau operatori ai magazinelor de aplicații, pentru a verifica dacă platformele spun adevărul atunci când susțin că respectă legea.

Guvernul australian a anunțat că sunt deja în desfășurare investigații privind modul în care cinci dintre cele mai importante platforme sociale aplică legislația.

Este vorba despre Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat și TikTok, autoritățile încercând să stabilească dacă acestea au implementat suficiente măsuri pentru a împiedica accesul minorilor.

Australia a introdus interdicția privind utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani în urmă cu șase luni, într-o inițiativă care a atras atenția guvernelor din întreaga lume. Între timp, și Marea Britanie a anunțat că pregătește reguli și mai dure, care vor include nu doar platformele sociale, ci și serviciile de gaming și streaming live.

Premierul australian Anthony Albanese consideră că marile companii din tehnologie nu și-au îndeplinit obligațiile asumate prin lege și că prea mulți copii continuă să fie activi pe rețelele sociale.

„nu fac suficient pentru a respecta legea” și „încă există prea mulţi copii activi pe reţelele sociale”, a declarat Anthony Albanese.

Potrivit Guvernului, de la introducerea restricțiilor au fost dezactivate sau restricționate peste cinci milioane de conturi aparținând utilizatorilor cu vârsta sub 16 ani.

În ciuda acestor măsuri, mai multe cercetări arată că sistemele actuale de verificare a vârstei pot fi păcălite cu ușurință.

Un studiu publicat în această săptămână în British Medical Journal, realizat pe un eșantion de 408 adolescenți, arată că 85% dintre australienii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani continuau să utilizeze rețelele sociale la trei luni după intrarea în vigoare a interdicției.

Rezultatele cercetării indică faptul că aproximativ două treimi dintre minori au reușit să rămână pe platforme fie declarând în mod fals că au peste 16 ani, fie încărcând un selfie pe care sistemele automate l-au acceptat ca aparținând unei persoane majore.

În numeroase situații, platformele nu au solicitat niciun document suplimentar pentru confirmarea vârstei utilizatorilor.

Ministrul Comunicațiilor, Anika Wells, a criticat dur marile companii din domeniul tehnologiei, susținând că acestea aplică doar măsurile strict necesare pentru a evita sancțiunile și că nu folosesc eficient instrumentele disponibile pentru verificarea vârstei utilizatorilor.

Noile modificări legislative urmăresc tocmai eliminarea acestor vulnerabilități și permit autorității de reglementare să verifice independent informațiile furnizate de platformele sociale.

În paralel cu înăsprirea legislației, platforma Reddit a atacat legea la Curtea Supremă a Australiei.

Compania susține că interdicția privind accesul minorilor încalcă libertatea de exprimare și solicită anularea prevederilor adoptate de Parlament.

Guvernul australian a anunțat însă că va apăra în instanță noua legislație și susține că protejarea copiilor în mediul online rămâne una dintre principalele sale priorități.

Noile sancțiuni și competențele extinse ale autorității pentru siguranță online ar urma să crească presiunea asupra marilor companii de tehnologie, într-un moment în care tot mai multe state analizează introducerea unor reguli similare pentru limitarea accesului copiilor la rețelele sociale.