Antreprenorii din România abordează anul 2026 într-o manieră precaută, pe fondul schimbărilor fiscale și al instabilității economice. Datele analizate arată că 38% dintre respondenți sunt optimiști în privința evoluției propriului business, în timp ce 27% anticipează dificultăți.

Un procent semnificativ, de 36%, rămâne însă neutru sau indecis, ceea ce indică o stare de expectativă în rândul antreprenorilor. Această categorie reflectă un comportament prudent, influențat mai degrabă de incertitudinile viitoare decât de efectele directe ale modificărilor deja implementate.

Acest echilibru fragil între optimism și reținere sugerează că antreprenorii nu reacționează exclusiv la contextul actual, ci mai ales la lipsa de predictibilitate privind evoluțiile din perioada următoare.

Planurile pentru următoarele șase luni confirmă o strategie orientată spre consolidare, nu expansiune. Astfel, 37% dintre antreprenori intenționează să investească în echipamente, software sau stocuri, iar 24% vizează lansarea de produse sau servicii noi, scriu cei de la startco.ro.

În schimb, doar 11% dintre antreprenori iau în calcul angajări, iar 10% analizează posibilitatea extinderii pe piețe externe. Această distribuție evidențiază o preferință clară pentru investiții sigure, cu risc redus.

Aceeași prudență reiese și din răspunsurile calitative, unde antreprenorii indică amânarea deciziilor majore.

„Mă gândesc să fac o investiție mai importantă, dar o tot amân de ceva timp din cauza asta, dar nu numai din cauza asta”, a declarat unul dintre respondenți.

În unele cazuri, incertitudinea afectează chiar viabilitatea afacerilor.

„Mă gândesc să închid afacerea. Prea mult stres pentru o viață atât de scurtă”, a transmis un antreprenor.

Antreprenorii indică în mod clar că riscurile majore pentru 2026 sunt generate de cadrul fiscal și legislativ. Potrivit analizei, 27% dintre respondenți consideră taxele și modificările fiscale drept principalul risc, iar 19% indică impredictibilitatea legislativă.

Această concentrare pe factori externi arată că mediul de afaceri este afectat mai mult de regulile impuse decât de dinamica pieței sau competiție.

Pe următoarele poziții în topul îngrijorărilor se află scăderea cererii (16%), inflația (13%) și creșterea costurilor operaționale (10%).

În acest context, antreprenorii reacționează prin strategii defensive. Aproximativ 27% ar opta pentru schimbarea modelului de business în cazul unei scăderi a veniturilor, iar un procent similar ar reduce costurile.

Antreprenorii manifestă un optimism moderat în ceea ce privește veniturile din 2026. Aproximativ 35% estimează creșteri ușoare, iar 10% anticipează avansuri semnificative.

Totuși, contextul general rămâne fragil. Creșterea numărului celor care au înregistrat scăderi ale veniturilor personale și dificultatea lansării de noi afaceri contribuie la o perspectivă echilibrată.

Un procent de 21% dintre antreprenori consideră că veniturile vor rămâne la același nivel, ceea ce indică o abordare realistă și prudentă.

Rezistența financiară a afacerilor mici rămâne redusă. În cazul unei scăderi semnificative a încasărilor, 51% dintre antreprenori afirmă că pot susține activitatea pentru maximum trei luni fără ajustări majore.

Doar 14% dispun de rezerve pentru peste șase luni, iar același procent poate rezista peste un an.

În același timp, apelul la finanțare externă este limitat. Doar 6% dintre antreprenori ar lua în calcul creditarea, ceea ce confirmă preferința pentru autofinanțare și controlul costurilor.

Așteptările antreprenorilor de la autorități sunt concentrate în principal pe stabilitate și predictibilitate. Aproximativ o treime dintre respondenți solicită reguli fiscale clare și constante.

Digitalizarea administrației și simplificarea procedurilor sunt menționate, dar au o importanță mai redusă comparativ cu stabilitatea legislativă.

Acest lucru indică faptul că antreprenorii sunt dispuși să opereze într-un sistem fiscal exigent, cu condiția ca acesta să fie coerent și previzibil.

Tabel sinteză: principalele concluzii ale analizei StartCo: