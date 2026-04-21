Adrian Negrescu atrage atenția că efectele instabilității politice deja încep să se vadă în economie, inclusiv prin costuri mai mari de împrumut pentru stat. Potrivit analistului financiar, contextul internațional este unul dificil, iar criza politică internă amplifică vulnerabilitățile economice.

În prezent, România se împrumută la costuri în creștere, iar în această săptămână dobânzile au ajuns la aproximativ 7,2%. Acest lucru se va reflecta în lanț asupra economiei, cu efecte directe pentru populație și mediul de afaceri.

Pentru cetățeni, consecințele pot include creșterea dobânzilor la credite, scumpirea alimentelor, a produselor nealimentare și a serviciilor, inclusiv a facturilor la utilități și telecomunicații. În același timp, deprecierea monedei europene în raport cu leul ar putea fi dificil de controlat pe termen lung, chiar și cu intervențiile BNR, ceea ce ar alimenta presiuni suplimentare asupra prețurilor. Toate aceste efecte cumulate ar duce la o presiune semnificativă asupra bugetelor gospodăriilor.

În paralel, creșterea costurilor de finanțare ale statului deja devine vizibilă, ceea ce agravează situația fiscală. Într-un scenariu negativ, există riscul ca România să întâmpine dificultăți sau chiar refuzuri pe piețele internaționale de împrumut. În acest context, sunt luate în calcul măsuri precum majorarea TVA și apelarea la un acord cu FMI, care ar presupune un program de austeritate.

„Se adună nori negri asupra economiei pentru că toată această criză se va traduce în costuri mai mari, atât pentru noi, persoanele fizice, vom avea dobânzi mai mari la credite, dacă euro va crește în zilele următoare, BNR nu o poată să țină veșnic în frâu, dacă euro crește asta înseamnă prețuri mai mari la alimente, la produsele nealimentare, la servicii, inclusiv la factura de la telefon. Dacă statul începe să se împrumute mai scump și deja se vede o creștre a dobânzii la 7,2% toate stea se vor traduce în consecințe economice pentru toată lumea. Criza asta politică ne va costa extrem de dur la buzunar”, avertizează Adrian Negrescu.

Analistul economic mai avertizează că, în cazul în care politicienii nu reușesc să gestioneze rapid criza, încrederea investitorilor în economia românească va continua să se erodeze. În aceste condiții, scenariul de retrogradare la categoria „junk” devine posibil, ceea ce ar însemna pierderea statutului de economie recomandată investițiilor.

Un alt element important este dependența ridicată a României de finanțarea externă. Țara se împrumută în medie cu aproximativ un miliard de euro pe săptămână pentru acoperirea cheltuielilor curente, inclusiv pensii și salarii. În cazul în care costurile de finanțare cresc sau accesul la împrumuturi se restrânge, presiunea asupra bugetului ar deveni critică.

„Nu e exclus, în scenariul în care statul nu va mai reuși să se împrumute de pe piețele internaționale, să ajungem la o nouă creștere a TVA și poate la colacul de salvare de la FMI. Putem ajunge în acest scenariu dacă politicienii vor da dovadă de iresponsabilitate și nu vor rezolva rapid această criză politică care nu face altceva decât să sape în încrederea pe care cu greu am câștigat-o în economia românească”, a mai spus Negrescu.

Managerul firmei de consultanță Frames consideră că luna iunie este un termen decisiv pentru rezolvarea crizei politice. Dacă situația nu este stabilizată până atunci, România s-ar putea confrunta cu retrogradarea la statutul de „junk” și cu posibilitatea unui acord cu FMI, însoțit de condiții stricte.

„Cred că luna iunie va fi decisivă. Dacă nu rezolvăm până atunci această criză ne putem trezi în situația de junk, adică economie nerecomandată investitorilor și posibil un acord cu FMI. De ce acest lucru? Pentru că noi depindem de împrumuturile străine. Ne împrumutăm undeva la un miliard de euro săptămânal în medie pentru a avea cu ce să plătim pensii, salarii și alte cheltuieli. Dacă străinii ne vor împrumuta mai scum sau vor refuza să ne împrumute mi-e teamă că ne vom trezi direct în situația de junk și un acord cu FMI cu măsuri dure de austeritate”, a conchis Negrescu.

Criza politică a început pe 20 aprilie 2026, când PSD a retras sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan și a transmis un ultimatum privind demisia acestuia. De asemenea, social-democrații au anunțat retragerea miniștrilor din guvern.

În replică, Ilie Bolojan a refuzat să demisioneze, iar PNL și-a exprimat sprijinul pentru acesta. În acest context, liberalii au primit mandat pentru a negocia formarea unui guvern minoritar alcătuit din PNL, USR, UDMR și minorități, cu Ilie Bolojan în funcția de premier.

În paralel, Nicușor Dan a convocat partidele la consultări la Palatul Cotroceni, programate pentru ziua de miercuri, în încercarea de a debloca situația politică și de a evita escaladarea crizei economice.