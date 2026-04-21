Președintele Concordia Dan Șucu a transmis că acuzațiile publice la adresa băncilor, în contextul investigației privind indicele ROBOR, pot avea consecințe directe asupra economiei. Mesajul său vine după ce Consiliul Concurenței a analizat suspiciuni legate de o posibilă înțelegere între bănci pentru influențarea acestui indice.

El a explicat că actualul context economic și geopolitic este unul dificil, iar încrederea în piețele financiare este esențială. În acest cadru, a arătat că mesajele care aruncă suspiciuni asupra sectorului bancar, fără existența unei încălcări dovedite, pot avea efecte imediate.

Potrivit acestuia, astfel de situații duc la scumpirea creditelor, restrângerea accesului la finanțare și amânarea deciziilor de investiții, lucruri pe care economia nu și le poate permite în prezent.

Totodată, organizația Confederația Patronală Concordia a transmis că indicele ROBOR este un element fundamental al pieței monetare. Reprezentanții au arătat că sectorul bancar este o infrastructură critică națională și reprezintă baza finanțării economiei.

Într-un context marcat de deficit bugetar ridicat și semnale prudente din partea agențiilor de rating, orice scădere a încrederii în sistemul financiar se poate transmite rapid.

Conform poziției Concordia, acest lucru poate afecta finanțarea statului și a mediului privat, atractivitatea investițiilor și ritmul de creștere economică.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a vorbit luni despre modul în care este înțeles sistemul bancar în spațiul public și a subliniat că există în continuare confuzii legate de rolul băncilor și al băncii centrale.

El a explicat că aceste neînțelegeri apar frecvent și vizează inclusiv modul în care funcționează indicatorii utilizați în economie. În ceea ce privește ROBOR, guvernatorul a arătat că discuțiile recente au reapărut în spațiul public și creează tulburare, considerând că această situație este una periculoasă.

Potrivit explicațiilor sale, raportul analizat în cadrul procedurii aflate în derulare descrie ROBOR ca fiind indicele pieței interbancare, adică al pieței monetare. El a arătat că acest aspect este important, deoarece în trecut exista percepția că indicele este calculat doar pentru creditele acordate debitorilor.

„Persistă în discursul public neînţelegeri, confuzii privind, de exemplu, rolul băncilor, rolul băncii centrale. Cum funcţionează? Am spus că am început de 35 de ani, avem şi un institut bancar, dar dacă te uiţi la discursul public, confuziile sunt zilnice, nu sunt aşa din când în când. Persistă şi confuzii legate de indicatorii sau să spunem indicii care sunt folosiţi în societate. Acum eu iau un exemplu care a răzbătut în opinia publică şi îmi ridic capul din ce am scris aici. Discuţia asta cu ROBOR-ul iar a apărut şi tulbură societatea românească şi eu cel puţin îmi dau seama cât de periculoasă este toată discuţia asta. Nu pot să intru în foarte multe detalii. Există o discuţie, să spun, un procedeu care e în derulare între bănci, avem aici reprezentatul Asociaţiei Române a Băncilor şi Consiliului Concurenţei. Dar am citit raportul, raport greu, 500 de pagini, plus 300 de pagini de anexe. Numai ca să-l parcurgi, mi-a luat un weekend. Nu mă laud, vreau să spun că am vrut să văd dacă am progresat într-un fel în înţelegere. Se începe chiar bine şi raportul curge, n-ai ce să-i reproşezi ce scrie acolo. Şi începe bine. Se explică că ROBOR-ul este indicele pieţei interbancare, a pieţei monetare. Spun eu: bravo domnule, am evoluat”, a precizat Mugur Isărescu.

Guvernatorul a precizat că băncile transmit cotații ferme, care trebuie respectate, și că aceste mecanisme au fost discutate în spațiul public timp îndelungat. În același timp, a menționat că acuzațiile principale din dezbaterea actuală vizează posibile înțelegeri neconcurențiale între bănci, dar a atras atenția că trebuie înțeles rolul pieței monetare în ansamblu.

El a explicat că această piață este esențială pentru transmiterea politicii monetare, deoarece banca centrală nu acordă direct credite populației sau companiilor. În schimb, băncile comerciale sunt cele care finanțează economia, iar piața interbancară este mecanismul prin care deciziile de politică monetară ajung în economie.

„Deci, dacă o bancă şi-a pus o cotaţie fermă undeva, apoi trebuie să o execute. Şi mi-aduc aminte ce discuţii, un an, doi ani de zile aproape, au fost legate de cotaţii. Cum apăreau diverşi reprezentanţi ai partidelor politice să ne explice cum se joacă băncile acolo, trezorierii cu cotaţiile. Au văzut în cap un singur lucru: să-l exploateze pe bietul debitor din România. Acum se spune clar: cotaţiile ferme sunt cotaţii ferme. Dar unde suntem totuşi? După ce citeşti aşa 500 de pagini ajungi la acuza principală, repet, spun numai elemente legate de ce e în dezbaterea publică acum, acuza principală că au loc nişte înţelegeri neconcurenţiale, un fel de cartelizare între băncile comerciale şi, în consecinţă, te întrebi: se uită faptul că este indicele pieţei monetare? Piaţa monetară e formată numai din banca naţională şi băncile comerciale. Piaţa monetară sau interbancară este esenţială. Prin ea se transmite politica monetară. Noi nu stăm acolo într-un turn de fildeş şi zicem: am majorat dobânda. Păi şi ce dacă am majora-o dacă aia nu se duce în economie? Şi prin ce se duce în economie? Prin piaţa monetară, pentru că banca centrală într-o economie de piaţă nu dă credite populaţiei, asta de 35 de ani, nu dă credite societăţilor comerciale, băncile comerciale fac asta. Şi atunci această piaţă monetară este cea prin care se duce în economie politica monetară”, a explicat guvernatorul BNR.

Guvernatorul BNR a arătat că, dacă aceste aspecte nu sunt înțelese corect, instituțiile implicate, inclusiv Banca Națională a României și Asociația Română a Băncilor, ar trebui să analizeze modul în care comunică aceste informații, având în vedere că ROBOR este frecvent prezentat în spațiul public ca un indicator direct legat de creditele populației.