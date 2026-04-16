Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă sprijinul public pe care România intenționează să îl acorde pentru retehnologizarea și prelungirea duratei de viață a Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă respectă normele UE privind ajutoarele de stat.

Investigația Comisiei

În ianuarie 2026, România a notificat Comisia Europeană privind intenția de a susține retehnologizarea reactorului Unității 1 de la Cernavodă, menținând aceeași capacitate de producție de 706 MW, astfel încât acesta să poată funcționa pentru încă 30 de ani.

Unitatea 1, pusă în funcțiune în 1996, acoperă în prezent aproximativ 10% din consumul de energie electrică al României. Cum durata sa de viață estimată se apropie de final în 2027, prelungirea operării este considerată esențială pentru asigurarea securității energetice și a unei producții stabile de energie cu emisii reduse de carbon.

Proiectul urmărește consolidarea securității aprovizionării cu energie electrică și sprijinirea obiectivelor de decarbonizare ale Uniunii Europene. Beneficiarul sprijinului este Compania Națională Nuclearelectrica S.A. (SNN), proprietarul și operatorul centralei de la Cernavodă, companie deținută majoritar de statul român și singurul producător de energie nucleară din țară.

Valoarea estimată a proiectului este de 3,2 miliarde de euro.

România intenționează să sprijine retehnologizarea unității nucleare prin patru măsuri:

un grant în valoare de 600 milioane EUR;

garanții de stat pentru împrumuturile contractate pentru finanțarea investiției;

un contract bidirecțional pentru diferență (CfD) cu o durată de 30 ani, menit să asigure venituri stabile centralei și

un mecanism de protecție în cazul unor modificări reglementare în timpul construcției și exploatării.

În această etapă, pe baza evaluării preliminare, Comisia Europeană consideră că proiectul este necesar și că sprijinul public ar putea facilita dezvoltarea unei activități economice. Cu toate acestea, instituția și-a exprimat îndoieli cu privire la conformitatea deplină a măsurii cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Din acest motiv, Comisia a decis deschiderea unei investigații aprofundate pentru a clarifica și stabili în ce măsură sprijinul acordat respectă reglementările europene aplicabile:

adecvarea și proporționalitatea pachetului de ajutor. Întrucât există mai multe măsuri de ajutor care, împreună, pot limita riscurile pentru beneficiar, este important să se asigure că nu se acordă în ultimă instanță un cuantum al ajutorului mai mare decât este necesar. În special, Comisia are îndoieli cu privire la faptul că pachetul propus asigură un echilibru adecvat între reducerea riscurilor pentru a crea condiții favorabile pentru investiții și menținerea stimulentelor pentru o conduită eficientă, evitând în același timp transferul excesiv al riscurilor către stat;

impactul măsurii de ajutor asupra concurenței de pe piață și dacă acesta este redus la minimum. În special, Comisia se teme că mai multe elemente esențiale ale contractului pe diferență nu oferă stimulente eficace în materie de exploatare și întreținere. În etapa actuală, Comisia nu poate concluziona că există suficiente garanții care să împiedice transferul ajutorului către consumatori sau anumiți participanți la piață;

conformitatea cu alte dispoziții ale legislație UE, în special cu principiile care guvernează conceperea schemelor de sprijin sub formă de contracte bidirecționale pentru diferență, principii prevăzute la articolul 19d alineatul (2) din Regulamentul privind energia electrică .

În prezent, Comisia Europeană își continuă investigația pentru a determina dacă preocupările exprimate inițial se confirmă sau nu. Deschiderea unei anchete aprofundate permite României și părților terțe interesate să își prezinte observațiile, fără a influența însă concluziile finale ale procedurii.

În temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), statele membre au libertatea de a-și stabili propriul mix energetic, condițiile de exploatare a resurselor energetice și structura generală a aprovizionării cu energie.

Decizia de a promova energia nucleară rămâne o competență națională, care aparține fiecărui stat membru în parte.

Ajutoarele de stat pentru sprijinirea energiei nucleare pot fi evaluate direct în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE , care permite statelor membre să faciliteze dezvoltarea anumitor activități economice în anumite condiții specifice. Ajutoarele trebuie să fie necesare și proporționale și trebuie să nu afecteze în mod nejustificat condițiile schimburilor comerciale într-o măsură care să contravină interesului comun. În urma intrării în vigoare în iulie 2024 a noilor norme de organizare a pieței energiei electrice , Comisia evaluează, de asemenea, conformitatea cu principiile referitoare la conceperea schemelor de sprijin aplicabile contractelor bidirecționale pentru diferență, prevăzute în Regulamentul 2024/1747 .

Pentru informații suplimentare

Versiunea neconfidențială a deciziei, cu numărul de caz SA.117704, va fi publicată în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurența , după ce se vor soluționa eventualele probleme legate de confidențialitate. Buletinul informativ electronic Competition Weekly e-News conține lista deciziilor referitoare la ajutoare de stat publicate recent pe internet și în Jurnalul Oficial.