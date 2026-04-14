Românii afectați de creșterea ROBOR ar putea fi sprijiniți printr-o nouă lege. Persoanele fizice și statul român care au fost prejudiciați prin practici anticoncurențiale ar putea beneficia de un mecanism mult mai simplu și eficient pentru recuperarea pagubelor.

Această inițiativă aparține deputatului USR Alexandru Dimitriu, care a depus marți, 14 aprilie 2026, un proiect de lege ce vizează facilitarea procesului de obținere a despăgubirilor.

Conform inițiatorului, noile măsuri sunt esențiale mai ales pentru cei afectați de creșterea artificială a indicelui ROBOR, situație dezvăluită de investigația finalizată recent de către Consiliul Concurenței.

Alexandru Dimitriu a explicat că a depus acest proiect pentru ca cetățenii și statul, victime ale înțelegerilor între bănci care au dus la majorarea ROBOR, să își poată recupera banii cu o mai mare ușurință.

Deputatul a subliniat că nu este suficient să vorbim doar despre sancțiunile pe care le va aplica Consiliul Concurenței instituțiilor bancare, ci este crucial să existe despăgubiri reale pentru persoanele care au plătit deja sume nejustificate.

Acesta a reamintit că, în anul 2022, indicele ROBOR a crescut accelerat într-un interval scurt, ceea ce a dus la o dublare a ratelor pentru milioane de români.

„Am depus, astăzi, un proiect de lege prin care românii şi statul, afectaţi de creşterea artificială a ROBOR, prin înţelegeri între bănci, îşi pot recupera mai uşor banii. Nu vorbim doar despre sancţiuni pentru bănci, aşa cum, probabil, va da Consiliul Concurenţei. Este crucial să vorbim despre despăgubiri reale pentru cei care au plătit deja. În 2022, ROBOR a crescut de câteva ori într-un interval foarte scurt, iar pentru milioane de români ratele aproape s-au dublat”, a transmis azi, 14 aprilie, Alexandru Dimitriu.

Estimările financiare incluse în fundamentarea proiectului sunt alarmante. Se arată că o creștere de doar un punct procentual a ROBOR atrage costuri suplimentare lunare de aproximativ 58 de milioane de lei pentru populație și 137 de milioane de lei pentru firme.

Adăugând și costurile pentru administrația locală, totalul lunar se ridică la 225 de milioane de lei, adică peste 2,5 miliarde de lei anual.

În contextul în care, în 2022, ROBOR nu a crescut cu un singur punct, ci cu peste șase puncte procentuale, povara financiară a devenit insuportabilă.

Proiectul de lege vizează modificarea legislației actuale privind acțiunile în despăgubire pentru încălcarea regulilor de concurență. Reprezentanții USR au precizat că se dorește stabilirea unui cadru clar care să maximizeze șansele de recuperare a prejudiciului.

Astfel, persoanele fizice vor putea depune acțiuni comune în instanță pentru a facilita accesul la justiție. Totodată, Ministerul Finanțelor va fi abilitat să întreprindă toate demersurile legale necesare, inclusiv acțiuni în instanță, pentru a recupera sumele datorate autorităților și administrației publice.

„Pe de o parte, pentru a facilita accesul efectiv la justiţie şi a asigura o protecţie eficientă a drepturilor consumatorilor, persoanele fizice vor putea fi împreună reclamante şi li se vor putea aplica prevederile corespunzătoare (art. 59-60) din Codul de procedură civilă. Pe de altă parte, este abilitat Ministerul Finanţelor, în calitate de reprezentant al statului, să întreprindă toate demersurile legal necesare – inclusiv formularea de acţiuni în justiţie – pentru recuperarea despăgubirilor cuvenite autorităţilor şi administraţiei publice centrale şi locale”, se arată într-un comunicat al formațiunii politice.

Aspect Cheie Detalii și Impact Proiect de Lege Obiectiv Principal Facilitarea recuperării prejudiciului pentru persoanele fizice și stat. Context Legislativ Modificarea și completarea OUG 170/2020 privind despăgubirile în concurență. Grupuri Vizate Persoanele cu credite (afectate de ROBOR), firmele și administrațiile locale. Calcul Impact (1% ROBOR) Plus 225 mil. lei/lună la nivel național (aprox. 2,5 mld. lei/an). Noutate Procedurală Persoanele fizice pot fi reclamante împreună (acțiune colectivă conform Codului de Procedură Civilă). Rolul Statului Ministerul Finanțelor primește atribuții clare pentru a acționa băncile în instanță. Diferențiator Se trece de la simple sancțiuni administrative la despăgubiri financiare directe către păgubiți.

Iată ce spunea Bogdan Chirițoiu, în urmă cu câteva zile, pentru Profit.ro, despre ancheta privind o acțiune concertată a celor 10 bănci care participă la fixingul ratei ROBOR.