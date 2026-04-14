Moneda națională a avut una dintre cele mai bune evoluții recente în raport cu dolarul american, câștigând peste patru bani într-o singură zi.

Dolarul a ajuns la 4,3196 lei, cel mai scăzut nivel din 27 februarie 2026 până în prezent. Această mișcare indică o întărire vizibilă a leului, pe fondul evoluțiilor externe și al fluxurilor de capital din piață.

Pentru investitori și companii, un leu mai puternic în raport cu dolarul poate însemna costuri mai mici pentru importuri denominate în această monedă, dar și ajustări pentru exportatori.

În raport cu euro, moneda națională a înregistrat o ușoară apreciere, cursul fiind stabilit la 5,0920 lei.

În schimb, leul s-a depreciat în raport cu francul elvețian, care a ajuns la 5,5336 lei, dar și față de lira sterlină, cotată la 5,8512 lei.

Aceste evoluții reflectă dinamica diferită a principalelor valute internaționale, influențată de deciziile băncilor centrale, inflație și tensiunile geopolitice globale.

Prețul aurului a crescut ușor, cu 13 bani, până la 663,4576 lei pe gram.

Aurul este considerat un activ de refugiu în perioade de incertitudine, iar evoluția sa indică faptul că investitorii rămân prudenți în fața riscurilor economice și geopolitice.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.

Indicele ROBOR la 3 luni a coborât la 5,87%, de la 5,88%, în timp ce ROBOR la 6 luni a stagnat la 5,94%.

Acest indicator este esențial pentru milioane de români, deoarece stă la baza calculului dobânzilor pentru creditele în lei contractate înainte de 2019.

Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) este de 5,58% în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026 și va scădea la 5,55% în trimestrul următor.

IRCC este calculat trimestrial în funcție de dobânda medie zilnică la care se împrumută băncile între ele și se aplică cu o întârziere de un trimestru.

Pentru cei care au credite legate de acest indice, evoluția descendentă poate aduce o ușoară reducere a ratelor în perioada următoare.

Mișcările din cursul valutar și dobânzile interbancare oferă indicii importante despre starea economiei.

Aprecierea leului în raport cu dolarul și stabilitatea față de euro pot indica o perioadă de echilibru relativ pe piața valutară, în timp ce scăderea ușoară a ROBOR și IRCC sugerează o relaxare graduală a condițiilor de finanțare.

În ansamblu, aceste evoluții sunt urmărite atent de investitori, companii și populație, deoarece influențează direct costurile creditelor, prețurile și puterea de cumpărare.