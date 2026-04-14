BNR a anunțat lansarea unei noi runde a cercetării statistice „Finanțarea și consumul gospodăriilor populației”, realizată în colaborare cu INS.

Acest demers este derulat în mod constant încă din anul 2010, o dată la trei ani, fiind coordonat la nivel european de Banca Centrală Europeană. Studiul este considerat unul dintre cele mai relevante instrumente de analiză a situației financiare a populației, oferind date detaliate despre modul în care românii își gestionează resursele.

Reluarea cercetării vine într-un moment în care economia este marcată de presiuni inflaționiste, costuri ridicate ale creditării și schimbări în comportamentul de consum, ceea ce face ca aceste date să fie esențiale pentru autorități.

Prin această cercetare, BNR urmărește să obțină o imagine clară și actualizată asupra modului în care gospodăriile își gestionează veniturile, economiile și datoriile.

„Înţelegerea cât mai bună a comportamentului financiar, respectiv a consumului, veniturilor, economisirii şi a nivelului de îndatorare, este importantă pentru fundamentarea deciziilor de politică monetară şi identificarea riscurilor la adresa stabilităţii financiare”, subliniază BNR.

Informațiile colectate sunt esențiale pentru evaluarea riscurilor din economie, inclusiv în ceea ce privește capacitatea populației de a face față ratelor bancare, evoluția consumului sau tendințele de economisire.

De asemenea, aceste date sunt utilizate pentru a calibra politicile monetare și pentru a anticipa eventuale dezechilibre care ar putea afecta stabilitatea financiară.

Eșantionul cercetării este unul extins și reprezentativ la nivel național. Potrivit datelor furnizate de INS, aproximativ 12.300 de gospodării din 1.309 localități din toate județele vor fi incluse în analiză.

Selecția este realizată astfel încât să reflecte structura populației României, inclusiv diferențele dintre mediul urban și cel rural, nivelurile de venit și tipurile de gospodării.

Colectarea datelor va începe în cursul lunii aprilie și se va desfășura pe parcursul mai multor luni, pentru a asigura acuratețea și relevanța informațiilor obținute.

Implementarea cercetării în teren va fi realizată cu sprijinul IRES.

Operatorii de interviu vor merge direct la gospodăriile selectate și vor oferi asistență pentru completarea chestionarelor elaborate de BNR. Aceștia vor explica întrebările și vor ajuta respondenții să ofere răspunsuri corecte și complete.

Metoda interviurilor directe este utilizată pentru a crește calitatea datelor și pentru a reduce riscul interpretărilor greșite ale întrebărilor din chestionar.

Autoritățile subliniază că toate informațiile colectate vor fi utilizate exclusiv în scopuri statistice și vor fi tratate în regim strict de confidențialitate.

BNR a precizat că prelucrarea datelor personale se realizează în conformitate cu normele europene, inclusiv Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), care stabilește standarde stricte pentru protejarea informațiilor personale.

Acest lucru înseamnă că datele individuale nu vor fi făcute publice și nu vor putea fi asociate cu identitatea persoanelor intervievate.

Cercetarea „Finanțarea și consumul gospodăriilor populației” este unul dintre puținele instrumente care oferă o imagine detaliată asupra economiei reale, dincolo de indicatorii macroeconomici.

Prin analiza comportamentului financiar al populației, autoritățile pot înțelege mai bine cum reacționează românii la schimbările economice, cum își ajustează consumul și cât de vulnerabili sunt în fața șocurilor financiare.

Rezultatele studiului vor contribui la fundamentarea unor politici publice mai bine adaptate realităților din teren și vor oferi un tablou clar al nivelului de trai și al riscurilor financiare din România.