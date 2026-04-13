Un reprezentant al Băncii Naționale a României (BNR) avertizează asupra riscurilor majore generate de actuala politică de creștere a pensiilor, subliniind că majorările sunt susținute în mare parte din împrumuturi.

Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, a explicat, într-o emisiune televizată de la Digi24, că situația actuală poate deveni dificil de gestionat în anii următori, mai ales în contextul unor presiuni bugetare suplimentare și al unei eventuale crize politice.

Acesta a transmis că, deși pentru mulți pensionari creșterea pensiilor este un beneficiu imediat, realitatea din spatele acestor majorări este una complicată. Rădulescu a explicat că pensiile au fost majorate pe baza unor fonduri împrumutate, iar aceste datorii generează deja costuri semnificative pentru buget. El a precizat că în acest an statul trebuie să plătească dobânzi care ajung la aproximativ 3% din PIB, ceea ce reprezintă o povară considerabilă.

În același timp, economistul a atras atenția că resursele bugetare sunt tot mai limitate pentru anii următori. În opinia sa, după acoperirea cheltuielilor actuale, nu vor mai rămâne bani suficienți pentru 2025 și 2026, ceea ce ridică semne de întrebare asupra sustenabilității sistemului de pensii pe termen mediu și lung.

„Ce le spuneți celor care zic așa: «Și ce dacă a crescut deficitul? Deficitul este o chestie așa abstractă. Mie mi-a mărit Ciolacu pensia»”, a fost întrebarea pusă de moderatorul emisiunii.

„Da, numai că a crescut pensia pe bani împrumutați. Și bani împrumutați au venit deja. Deja avem acest 3% de plătit în anul acesta (3% din PIB reprezintă dobânzile pentru împrumuturile făcute de stat – n.red.). A crescut pensia, dar nu au mai rămas bani pentru 2025. Nu mai rămân bani pentru 2026. Și să vedem ce mai se întâmplă după aceasta”, a precizat Eugen Rădulescu în emisiunea „În fața ta”.

Pe lângă presiunea generată de împrumuturi, Eugen Rădulescu a subliniat că România se confruntă cu o problemă demografică majoră. El a atras atenția că, în următorii ani, generația „decrețeilor” va ieși la pensie, ceea ce va duce la o creștere semnificativă a numărului de beneficiari.

Potrivit reprezentantului BNR, aceste generații sunt mult mai numeroase decât cele anterioare, ceea ce va amplifica dezechilibrul dintre contribuabili și pensionari.

În consecință, numărul persoanelor active care plătesc taxe va scădea, în timp ce numărul beneficiarilor de pensii va crește, accentuând presiunea asupra bugetului public. Rădulescu consideră că această evoluție va adăuga o „povară în plus” pentru economie, într-un moment deja fragil.

„Să nu uităm că noi mai avem o piatră de moară în viitorii câțiva ani. Vor ieși la pensie decrețeii. Și vorbim despre generații cu mult mai mari decât cele dinainte. (…) Oameni care ies din perioada activă a vieții. Și atunci vom avea o povară în plus. Pentru că vor fi mai puțini plătitori de impozite și mai mulți beneficiari de pensii”, a adăugat Eugen Rădulescu.

În ceea ce privește soluțiile, consilierul BNR a arătat că nu există variante ușoare. El a susținut că singura soluție rezonabilă ar fi reducerea administrației publice, o măsură pe care o consideră necesară pentru reducerea cheltuielilor statului.

Eugen Rădulescu a oferit exemplul Republicii Moldova, unde autoritățile pregătesc o reorganizare administrativ-teritorială menită să reducă costurile din sectorul public, sugerând că România ar trebui să urmeze un model similar pentru a evita probleme grave.

„Va fi foarte greu. După părerea mea, nu ar exista decât o singură soluție rezonabilă. Reducerea administrației publice. (…) Am citit că vecinii noștri, Republica Moldova, se pregătesc de o semnificativă reorganizare administrativ-teritorială, cu obiectivul de a reduce puternic costurile în sectorul public. Noi trebuie să facem același lucru dacă vrem să supraviețuim într-un mod decent”, a afirmat Eugen Rădulescu.

Cu toate acestea, el a remarcat că o astfel de reformă nu este susținută în prezent, întrucât cei care ar trebui să o implementeze au interesul de a menține actuala structură administrativă.

„Practic, nu o susține nimeni. Deocamdată nu o susține nimeni. Pentru că cei care trebuie să facă această reformă sunt direct interesați de menținerea unei administrații cât mai stufoase”, susține consilierul guvernatorului BNR.

În final, Rădulescu a avertizat că, pe fondul unei economii deja fragile, apariția unei crize politice ar putea avea consecințe severe. În opinia sa, un astfel de scenariu ar putea declanșa rapid o criză economică de mari proporții, agravând și mai mult problemele existente.

„Asta ne mai lipsește. Pentru că dacă ajungem la o criză politică, nu văd scenariul în care scăpăm de o criză economică dramatică. O criză politică poate să ne azvârle foarte repede într-o criză economică de mari proporții”, a încheiat Eugen Rădulescu.

