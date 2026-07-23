EXCLUSIV. Buzunarele românilor, afectate direct dacă țara intră în „junk”. Avertismentul lui Viorel Cataramă: Există pericolul ca guvernul să confiște banii populației din bănci

Miercuri, 22 iulie, a avut loc o nouă ediție a podcastului „HAI Live!”, cu Robert Turcescu. De această dată, jurnalistul a discutat cu omul de afaceri Viorel Cataramă despre criza economică, blocajul politic din România și riscurile cu care s-ar putea confrunta țara în perioada următoare.

La începutul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Robert Turcescu a deschis subiectul posibilității ca România să ajungă în categoria „junk”, întrebând ce ar însemna un asemenea scenariu pentru economie și care sunt perspectivele.

„Intrăm în junk sau nu, e clară povestea? Ce înseamnă junk, adică economia se duce la vale? Care e perspectiva?”, a întrebat Robert Turcescu la începutul podcastului.

Viorel Cataramă a subliniat că există un pericol major în cazul în care România ar ajunge într-o asemenea situație. El a afirmat că avertizează de câteva luni asupra riscului ca statul să ajungă în imposibilitatea de a se mai împrumuta, chiar și la costuri mai ridicate, caz în care una dintre consecințe ar putea fi restricționarea accesului populației la economiile din bănci.

De asemenea, omul de afaceri a explicat că populația deține sume importante în instituțiile bancare și a invocat exemple din alte state, precum Cipru și Argentina, unde au fost impuse limitări privind accesul la bani. Potrivit acestuia, într-un astfel de scenariu, cetățenii ar putea avea acces doar la sume reduse lunar sau ar putea exista limite foarte mici pentru retragerile de numerar de la bancomate.

„Da, sigur. (…) Deci eu de câteva luni spun că, în momentul în care ajungem acolo, există pericolul, nu spun că e sigur, dar există pericolul, ca guvernul să confiște banii populației din bănci. Și sunt foarte mulți bani în bănci de la populație. Pentru că, dacă nu va reuși să se împrumute chiar cu dobânzi mai mari, unde e riscul până la urmă? Și în Cipru și în Argentina, în mai multe țări a fost așa. Și îți confiscă și îți lasă, eu știu, 100-200 de euro pe lună, nu pe săptămână. Nu mai poți să scoți la bancomat decât 20 de euro și așa mai departe. Una din consecințe, dacă nu reușește guvernul să se împrumute în altă parte. Deja s-a pus în discuție confiscarea banilor din pilonul 2 de pensii, nu? S-a discutat. Deci nu explodează România. Explodează buzunarele românilor, adică rămân goale”, a subliniat Viorel Cataramă.

În continuarea dialogului, Robert Turcescu a ridicat problema evoluției economiei românești din ultimii ani. Jurnalistul a amintit că, nu cu mult timp în urmă, România era prezentată drept „tigrul economic” al regiunii, iar reprezentanții guvernării vorbeau despre investiții și despre evoluția favorabilă a economiei. El a spus că pandemia nu poate explica singură schimbarea de direcție, în condițiile în care toate statele au trecut prin aceeași perioadă, și a întrebat unde s-a produs ruptura și dacă imaginea de atunci a economiei românești a reflectat realitatea.

„Bun, aici e o chestiune pe care nu o înțeleg, hai să vedem, că eu chiar sunt intrigat de chestiunea asta. Deci, România, în urmă cu doar câțiva ani, nu mulți, câțiva ani, da? Era prezentată ca fiind tigrul economic al acestei zone. Mergea bine toată treaba. Ia uite ce se întâmplă în România, lucrurile foarte interesante. Ăștia toți de la guvernare ne arătau, uite ce bine se întâmplă lucrurile în România, investitori, investiții, cutare. Ce s-a întâmplat? Adică nu cred că doar pandemia cea care ne-a dus în cap, că nu numai noi am trecut prin pandemie, au trecut și alte state prin pandemie. Undeva s-a rupt filmul. dacă într-adevăr a fost pe bune povestea aia legată de tigrul economic al Europei de Est”, a mai spus jurnalistul.

Omul de afaceri a explicat că România a avut, la un moment dat, un grad redus de îndatorare, însă situația s-a schimbat pe măsură ce clasa politică a devenit tot mai incompetentă și mai coruptă. El consideră că guvernele au acordat beneficii populației bazându-se pe împrumuturi și importuri, iar acest proces a continuat atât timp cât nivelul datoriei publice a rămas inferior celui înregistrat în alte state și la nivelul Uniunii Europene.

„Au fost momente în care România avea un grad îndatorare scăzut, numai că, pe măsură ce clasa politică devenea din ce în ce mai incompetentă și mai coruptă, dacă putem spune așa, cu atât pomenile făcute tot de clasa politică și de guverne, către populație, bazate pe împrumuturi și importuri, au fost mai mari. Lucrurile s-au rostogolit atâta timp cât, față de alte țări, chiar de Uniunea Europeană, gradul de îndatorare a României era mai mic. Nici acum nu este extraordinar de mare, 60% nu e comparabil cu 150% al Italiei. E adevărat că nici economia României nu e comparabilă cu economia Italiei, dar s-au tot împrumutat bani ca să se plătească pensii și salarii din ce în ce mai mari, să se facă investiții care produc pierderi după ce sunt puse în funcțiune și sigur că banii ăștia trebuiesc plătiți și cu cât ai nevoie mai multă de bani, cu atât dobânzile la care ai acces sunt mai mari”, a explicat omul de afaceri.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.