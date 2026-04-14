După aprobarea bugetului național, Ministerul Mediului se află într-o etapă decisivă pentru stabilirea proiectelor ce vor fi implementate în cursul acestui an, explică Diana Buzoianu.

Într-un interviu acordat Adevărul, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a detaliat strategia instituției pentru perioada următoare, subliniind că lansarea noilor linii de finanțare depinde exclusiv de sumele ce vor fi alocate Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

Ministrul a explicat că, deși bugetul național a fost deja aprobat, parcursul administrativ necesită acum o validare separată pentru bugetul AFM. Diana Buzoianu a precizat că instituția pe care o conduce se află în consultări intense cu Ministerul Finanțelor pentru a urgenta acest proces.

Obiectivul principal este introducerea unui număr cât mai mare de proiecte în calendarul de lansări pentru anul curent, însă volumul acestora va fi direct proporțional cu suma maximă pe care Finanțele o vor pune la dispoziție.

„Traseul este următorul: mai întâi trebuie aprobat bugetul național, ceea ce s-a întâmplat deja. După aceea, trebuie aprobat bugetul AFM, care nu putea fi stabilit înainte. Din momentul aprobării bugetului național, suntem în discuții cu Ministerul Finanțelor pentru a putea aproba cât mai rapid și bugetul AFM și pentru a introduce cât mai multe proiecte pe care să le lansăm anul acesta”, a spus Diana Buzoianu pentru sursa citată.

Întrebată despre continuitatea programelor populare, precum „Rabla” sau „Casa Verde”, ministrul a oferit un răspuns nuanțat.

Diana Buzoianu a confirmat că, într-un scenariu bugetar optimist, Ministerul a prevăzut fonduri pentru programul „Rabla” dedicat persoanelor fizice.

Totuși, demnitarul a menționat că se urmărește o îmbunătățire a acestui mecanism.

Printre schimbările luate în calcul se numără introducerea unor criterii noi, care să favorizeze producătorii din Europa. Această măsură ar viza nu doar înnoirea parcului auto, ci și sprijinirea industriei continentale.

„În funcție de suma maximă pe care Ministerul Finanțelor o poate aloca AFM-ului anul acesta, vom ști câte proiecte putem introduce. Într-un scenariu optimist, în care obținem suma pe care am solicitat-o, am prevăzut buget inclusiv pentru programul Rabla și pentru un program dedicat bateriilor de stocare. Rabla pentru persoane fizice, pe care vrem să îl îmbunătățim. Dacă vom avea bugetul necesar, dorim să lansăm un program care să includă și elemente noi, de exemplu criterii legate de producători, astfel încât aceștia să fie din Europa”, a explicat Diana Buzoianu.

Un punct important a fost anunțarea unui nou program dedicat bateriilor de stocare a energiei. Ministrul a arătat că succesul programului „Casa Verde” a dus la un număr record de panouri fotovoltaice, dar lipsa sistemelor de stocare pune acum o presiune uriașă pe rețeaua energetică națională.

Diana Buzoianu a explicat că Ministerul Mediului dorește să ajute consumatorii să achiziționeze baterii, indiferent dacă aceștia au instalat panourile prin fonduri AFM sau prin investiții proprii.

Scopul este ca energia produsă în timpul zilei să fie utilizată seara, în momentele de vârf, când prețurile sunt ridicate. Potrivit oficialului, această măsură va contribui esențial la echilibrarea sistemului și la scăderea facturilor pentru cetățeni.

„Programul Casa Verde a orientat România foarte mult către panouri fotovoltaice. Avem foarte mulți consumatori care și-au instalat panouri, dar nu au baterii de stocare. Asta pune o presiune foarte mare pe sistemul energetic. Noi vrem să ajutăm consumatorii — fie că au beneficiat de finanțare prin AFM, fie că au investit din fonduri proprii — să poată achiziționa și baterii de stocare. Astfel, energia produsă în timpul zilei, când consumul este mai mic, poate fi stocată și folosită seara, în perioadele de vârf, când prețurile sunt mai mari. Acest lucru va contribui la echilibrarea sistemului energetic și, în timp, la reducerea costurilor pentru consumatori”, a precizat ministrul Mediului.

Deși programul nu are încă un nume comercial, fiind denumit generic în documentele tehnice drept „program național pentru baterii de stocare”, Diana Buzoianu și-a exprimat speranța că acesta va fi lansat chiar în acest an. Ministrul a adăugat că proiectul ar putea deveni unul multianual.

În ceea ce privește modalitatea de înscriere, ministrul a dat asigurări că se vor folosi platformele și mecanismele care au funcționat deja în trecut. Aceasta a subliniat că nu dorește reinventarea proceselor, ci utilizarea sistemelor testate, cu care publicul este deja familiarizat.

„În momentul de față nu avem un nume final. În hotărârea de guvern va apărea probabil într-o formă tehnică, de tip „program național pentru baterii de stocare”, dar vom găsi și o variantă mai accesibilă publicului. Important este că, dacă bugetul va fi aprobat, ghidul de finanțare și programul ar trebui lansate chiar anul acesta. Este posibil să fie un program multianual. (Referitor la sistemul de înscriere) Ne dorim să folosim mecanismele care au funcționat deja bine. Nu vrem să reinventăm de fiecare dată procesul. Dacă există platforme pe care oamenii le cunosc și care au fost testate, este mai simplu să le folosim în continuare”, a adăugat Diana Buzoianu.

În final, Diana Buzoianu a clarificat că, în acest moment, prioritatea este stocarea energiei și nu suplimentarea bugetului pentru panouri fotovoltaice noi. Aceasta a concluzionat că resursele limitate trebuie direcționate către proiecte cu impact maxim asupra stabilității rețelei și a eficienței costurilor.

„În acest moment nu am propus un buget nou pentru panouri fotovoltaice. Prioritatea este să vedem dacă putem lansa programul pentru baterii de stocare, care cred că va ajuta foarte mult atât sistemul energetic, cât și la scăderea facturilor. Încercăm să folosim resursele limitate cât mai eficient, pe proiecte care au impact maxim”, a încheiat demnitarul.

