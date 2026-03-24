Ministrul Mediului a precizat că ministerul are în vedere mai multe scenarii și a solicitat fonduri suficiente pentru a acoperi programe precum Rabla sau investițiile în sisteme de stocare a energiei, însă nivelul final al finanțării depinde de suma aprobată de Ministerul Finanțelor.

”Astăzi am avut o întâlnire cu Administraţia Fondului pentru Mediu, pentru a pregăti mai multe scenarii pe care le vom propune Ministerului Finanţelor. Săptămâna următoare vom avea o întâlnire cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi sper să avem un acord. În maxim trei săptămâni de la momentul în care se aprobă bugetul, eu cred că este necesar să treacă şi bugetul AFM, ca să putem să începem plăţile. Este foarte important”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu a explicat că, în prezent, există sute de proiecte transferate din PNRR către AFM care necesită finanțare pentru continuarea lucrărilor. Aceasta a precizat că este vorba despre șantiere deja deschise, proiecte începute anterior în cadrul PNRR și preluate odată cu lucrările în curs, însă, din cauza întârzierilor la plată din ultimele șase luni, activitatea a stagnat.

Ministrul a subliniat că reluarea finanțării este esențială pentru deblocarea acestor proiecte și a exprimat speranța că există o înțelegere comună privind prioritizarea bugetului AFM. De asemenea, ea a menționat că au fost analizate mai multe scenarii în acest sens.

”Avem scenariile în care am cerut suficient de mulţi bani ca să acoperim şi proiecte precum Rabla, de exemplu, sau stocare de baterii, dar depinde foarte mult de care este suma pe care o va aproba Ministerul Finanţelor. Dacă aprobă o sumă care să poată să cuprindă şi aceste proiecte, noi le-am introdus. Acum să vedem care este, pentru că şi Ministerul Finanţelor depinde foarte mult în analiza pe deficit. Deci suma maximală pe care ne-o aprobă, în mod evident, se va duce şi pe zona de deficit ca un calcul, ca formula care să fie luată în considerare şi în analizele care vor ajunge, inevitabil, şi la Comisia Europeană. Deci trebuie neapărat să ţinem cont şi de un echilibru. Eu sunt convinsă că se va înţelege inclusiv nevoia pentru AFM de a lansa proiecte noi în anul acesta”, a menţionat Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu a declarat că, în prezent, nu există o garanție că programul Rabla va fi derulat în cursul acestui an, în contextul în care implementarea sa depinde de deciziile bugetare și de alocarea fondurilor necesare.

”În momentul de faţă există scenarii pe care noi le-am transmis şi pe care le susţinem, în care am introdus şi astfel de programe. Garanţie vom avea în momentul în care va trece bugetul şi vom vedea că suma aprobată de Ministerul Finanţelor include şi scenariile pe care le-am pus noi pe masă pentru aceste proiecte. Eu sper că acest lucru se întâmple în maxim 2-3 săptămâni de acum încolo”, a spus ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a precizat că, în ceea ce privește panourile fotovoltaice, programul Repower You a fost derulat anul trecut, în cadrul unor proiecte de amploare, de ordinul miliardelor. Aceasta a subliniat că, în prezent, este necesară dezvoltarea sistemelor de stocare, întrucât rețeaua națională nu mai poate susține nivelul investițiilor realizate în zona fotovoltaică.

Ministrul a arătat că eforturile prosumatorilor, inclusiv cele sprijinite prin fonduri AFM, trebuie continuate, iar următorul pas îl reprezintă susținerea investițiilor în soluții de stocare a energiei.