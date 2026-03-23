Dealerii auto cer readmiterea IMM-urilor în Programul Rabla 2026
Asociația dealerilor Dacia Renault Nissan (ACODAREN) solicită reintroducerea întreprinderilor mici și mijlocii în Programul Rabla 2026, avertizând că excluderea companiilor din ediția precedentă a avut efecte negative asupra investițiilor și pieței auto.
Reprezentanții organizației au transmis că programul a reprezentat, în anii anteriori, un instrument important pentru accelerarea înnoirii parcului auto din România, însă reducerea finanțării și limitarea accesului doar la persoane fizice au diminuat semnificativ impactul acestuia.
Vicepreședintele ACODAREN, Octavian Bara, a explicat, în cadrul unei conferințe de presă, că anul trecut programul a fost aproape anulat, fiind reluat ulterior într-o formă mult redusă, în timp ce IMM-urile au fost complet excluse.
El a arătat că societățile comerciale ar trebui să participe la ediția din 2026 a Programului Rabla, deoarece eliminarea firmelor a generat efecte vizibile, precum amânarea investițiilor în modernizarea flotelor, creșterea costurilor operaționale pentru companii și încetinirea procesului de reducere a emisiilor în transportul comercial.
„Programul Rabla a fost cel mai bun program pe care l-a avut România pentru a accelera înnoirea parcului auto. Anul trecut a fost un accident: s-a anulat aproape în totalitate, fiind reluat doar pentru persoane fizice, la o valoare de 4-5 ori mai mică, iar IMM-urile au fost complet excluse.
Societăţile comerciale trebuie să participe la programul Rabla din 2026, deoarece excluderea firmelor a produs efecte directe şi vizibile: investiţii amânate în modernizarea flotelor, costuri operaţionale în creştere pentru IMM-uri şi frânarea procesului de reducere a emisiilor în transportul comercial”, a precizat Octavian Bara.
Scăderi accentuate pe piața auto în debutul anului
Potrivit aceluiași oficial, readmiterea IMM-urilor în Programul Rabla 2026 ar putea stimula investiții imediate, ar accelera tranziția către mobilitate cu emisii reduse și ar contribui la stabilizarea pieței auto și a rețelelor locale de distribuție.
Vicepreședintele ACODAREN a mai subliniat că piața auto din România se află pe un trend descendent în ultimele luni, vânzările de autoturisme scăzând cu 35% în ianuarie și cu 25,5% în februarie.
În același context, el a menționat că industria auto are o contribuție importantă la economie, aproximativ 10% din PIB fiind generat prin activitatea uzinei Dacia.
„Ştim foarte bine că piaţa auto din România este în scădere în ultimele două luni. Statistic, nu avem încă datele pentru martie, dar în primele două luni vânzările au scăzut cu 35%, respectiv 25,5%, ceea ce indică o scădere semnificativă a vânzărilor de autoturisme.
De asemenea, aproximativ 10% din PIB-ul României este generat de uzina Dacia, prin fabricarea şi comercializarea produselor sale”, a mai transmis astăzi Octavian Bara.
ACODAREN reunește dealerii oficiali ai mărcilor Dacia, Renault și Nissan, având ca obiectiv consolidarea și dezvoltarea rețelei de distribuție din România.
Soarta programului de reînnoire a parcului auto din România este încă neclară pentru 2026
Reamintim că ministrului Mediului transmitea, în urmă cu două săptămâni, că demararea Programului Rabla în acest an depinde de cum va arăta bugetul Administrației Fondului pentru Mediu.
„După ce vom avea această lege a bugetului național, care este vitală, pentru că de altfel sunt o grămadă de proiecte blocate pentru faptul că nu avem încă legea aprobată, vom începe de urgență negocierea cu Ministerul Finanțelor pentru legea AFM-ului și în funcție de limita maximală care va fi aprobată pentru buget vom ști câte proiecte vom putea să includem anul acesta. (…)
Din punctul meu de vedere, eu doresc să lansez încă un program de apă-canal pentru România și mai sunt încă câteva proiecte de importanță vizibile la nivel național, printre care inclusiv Rabla, pentru care avem mai multe scenarii”, afirma Diana Buzoianu pe 11 martie.
