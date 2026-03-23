Asociația dealerilor Dacia Renault Nissan (ACODAREN) solicită reintroducerea întreprinderilor mici și mijlocii în Programul Rabla 2026, avertizând că excluderea companiilor din ediția precedentă a avut efecte negative asupra investițiilor și pieței auto.

Reprezentanții organizației au transmis că programul a reprezentat, în anii anteriori, un instrument important pentru accelerarea înnoirii parcului auto din România, însă reducerea finanțării și limitarea accesului doar la persoane fizice au diminuat semnificativ impactul acestuia.

Vicepreședintele ACODAREN, Octavian Bara, a explicat, în cadrul unei conferințe de presă, că anul trecut programul a fost aproape anulat, fiind reluat ulterior într-o formă mult redusă, în timp ce IMM-urile au fost complet excluse.

El a arătat că societățile comerciale ar trebui să participe la ediția din 2026 a Programului Rabla, deoarece eliminarea firmelor a generat efecte vizibile, precum amânarea investițiilor în modernizarea flotelor, creșterea costurilor operaționale pentru companii și încetinirea procesului de reducere a emisiilor în transportul comercial.

„Programul Rabla a fost cel mai bun program pe care l-a avut România pentru a accelera înnoirea parcului auto. Anul trecut a fost un accident: s-a anulat aproape în totalitate, fiind reluat doar pentru persoane fizice, la o valoare de 4-5 ori mai mică, iar IMM-urile au fost complet excluse. Societăţile comerciale trebuie să participe la programul Rabla din 2026, deoarece excluderea firmelor a produs efecte directe şi vizibile: investiţii amânate în modernizarea flotelor, costuri operaţionale în creştere pentru IMM-uri şi frânarea procesului de reducere a emisiilor în transportul comercial”, a precizat Octavian Bara.

Potrivit aceluiași oficial, readmiterea IMM-urilor în Programul Rabla 2026 ar putea stimula investiții imediate, ar accelera tranziția către mobilitate cu emisii reduse și ar contribui la stabilizarea pieței auto și a rețelelor locale de distribuție.

Vicepreședintele ACODAREN a mai subliniat că piața auto din România se află pe un trend descendent în ultimele luni, vânzările de autoturisme scăzând cu 35% în ianuarie și cu 25,5% în februarie.

În același context, el a menționat că industria auto are o contribuție importantă la economie, aproximativ 10% din PIB fiind generat prin activitatea uzinei Dacia.

„Ştim foarte bine că piaţa auto din România este în scădere în ultimele două luni. Statistic, nu avem încă datele pentru martie, dar în primele două luni vânzările au scăzut cu 35%, respectiv 25,5%, ceea ce indică o scădere semnificativă a vânzărilor de autoturisme. De asemenea, aproximativ 10% din PIB-ul României este generat de uzina Dacia, prin fabricarea şi comercializarea produselor sale”, a mai transmis astăzi Octavian Bara.

ACODAREN reunește dealerii oficiali ai mărcilor Dacia, Renault și Nissan, având ca obiectiv consolidarea și dezvoltarea rețelei de distribuție din România.

Reamintim că ministrului Mediului transmitea, în urmă cu două săptămâni, că demararea Programului Rabla în acest an depinde de cum va arăta bugetul Administrației Fondului pentru Mediu.