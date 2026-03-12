Dacia a prezentat marți primele imagini oficiale cu noul model Striker, un crossover din segmentul C care va extinde oferta producătorului în zona SUV-urilor compacte.

Modelul are o lungime de aproximativ 4,62 metri și va fi disponibil în mai multe variante de propulsie, inclusiv o versiune hibridă, o variantă hibridă cu tracțiune integrală și o versiune alimentată cu GPL.

Potrivit informațiilor prezentate de companie, lansarea completă a modelului este programată pentru vara acestui an.

Publicația britanică Top Gear a analizat imaginile noului model și a oferit primele impresii despre crossoverul românesc.

„Iată noua Dacia Striker. Știm că este un crossover din segmentul C care îmbină umilul break, hatchback-ul și SUV-ul, pentru că asta ne-a spus Dacia. De asemenea, știm că este un crossover care va veni cu câteva sisteme diferite, cum ar fi o versiune hibridă, o versiune hibridă cu tracțiune integrală și una alimentată cu GPL, pentru că asta ne-a spus Dacia. Și acum știm că este o mașină… care arată bine, pentru că putem vedea întregul vehicul și nu o imagine de aproape a plăcuței de identificare despre care Dacia ne-a vorbit săptămâna trecută. Nu știm prea multe, deoarece Striker va fi dezvăluit complet în iunie 2026. Dacia estimează un preț de pornire sub 25.000 de euro în Europa şi oferă o siluetă „disruptivă” și o „eficiență aerodinamică puternică”. E dotată cu lumini de zi, un plafon panoramic și… cam asta e tot ce putem constata din aceste imagini de lansare. Va fi o parte esențială a următorului pas al Dacia, alături de Bigster, și este una dintr-o serie de mașini noi care vor propulsa producătorul auto în viitor. Inclusiv una mică – Dacia a declarat că dorește să lanseze patru mașini electrice complete până în 2030, inclusiv o mașină de oraș derivată din platforma AmpR Small a lui Renault 5, cu un cost de sub 18.000 de euro. Iar noua generaţie Dacia Sandero va veni și cu o gamă de propulsoare multi-energie”, au scris britanicii de la Top Gear.

Producătorul auto român descrie noul model ca fiind un crossover modern, adaptat tendințelor actuale din industria auto.

Potrivit companiei, „Este un crossover dinamic, cu un design adaptat prezentului. Profilul său elegant, aerodinamic creează o siluetă îndrăzneață și robustă”.

Numele modelului reflectă direcția strategică a brandului și evoluția gamei Dacia în anii următori.

„Dacia Striker este numele noului nostru crossover, care amintește de berlinele cu care am crescut, dar cu un design adaptat zilelor noastre. Întruchipează o putere și o eficiență care ne uimesc. Este un nume care reunește oamenii în jurul reușitei victorioase și al emoției pe care o emană”, a declarat Melanie Taupin, manager strategie de brand și maming.

Potrivit informațiilor transmise de companie, noul model va ajunge pe piață în următorii ani.

Dacia a anunțat că Striker, crossoverul „elegant, robust și flexibil”, ar urma să fie disponibil pentru clienți la începutul anului 2027.

Modelul face parte din strategia de extindere a gamei Dacia, alături de Bigster și de viitoarele modele electrice pe care producătorul intenționează să le lanseze până la finalul deceniului.