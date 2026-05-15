Publicația Promotor a publicat fotografii surprinse în trafic cu două prototipuri ale viitoarei Dacia Striker, noul SUV pregătit de constructorul de la Mioveni pentru segmentul compact european.

Mașinile au fost observate pe noul tronson al autostrăzii Pitești – Curtea de Argeș, într-o zonă folosită frecvent pentru testele modelelor dezvoltate de Dacia și Renault.

Deși prototipurile erau aproape complet acoperite de folie de camuflaj, mai multe detalii de design au rămas vizibile și confirmă asemănarea puternică cu imaginile oficiale publicate anterior pentru conceptul Striker.

Comparativ cu randările oficiale, diferențele par minime, ceea ce sugerează că modelul se află deja într-o fază apropiată de versiunea de serie.

Zona frontală oferă cele mai importante indicii privind aspectul final al viitorului SUV.

Blocurile optice păstrează aceeași semnătură luminoasă observată pe concept, iar grila frontală și poziționarea logo-ului sunt aproape identice cu cele prezentate în imaginile oficiale.

În plus, prizele de aer inferioare, forma barei față, liniile capotei, proporțiile generale ale caroseriei arată că Dacia nu a modificat radical designul inițial.

Acest lucru indică faptul că proiectul a trecut de etapa schimbărilor majore și se află în faza finală de validare tehnică și dinamică înainte de prezentarea oficială.

În industria auto, apariția unor prototipuri atât de apropiate de forma finală este, de regulă, semnalul că lansarea comercială se apropie.

Potrivit informațiilor apărute până acum, Dacia Striker va fi poziționată peste actualul Dacia Duster și va intra în segmentul C-SUV, una dintre cele mai importante și competitive categorii din Europa.

Acest segment include modele mai mari, mai tehnologizate și mai profitabile pentru constructori.

Din imaginile apărute, noul SUV pare:

mai lung;

mai lat;

cu un ampatament mai mare;

cu un design mai angular și mai matur decât Duster.

Toate aceste elemente indică o orientare către un public diferit, care caută mai mult spațiu, mai mult confort și tehnologii moderne, dar la un preț mai accesibil decât rivalii consacrați din segment.

Pentru Dacia, acest model ar putea reprezenta un pas strategic extrem de important în procesul de extindere a gamei și de repoziționare pe piața europeană.

Deși constructorul nu a confirmat încă oficial specificațiile tehnice, surse din industrie indică faptul că Dacia Striker ar putea utiliza platforma tehnică a unor modele dezvoltate de Renault.

Acest lucru ar permite integrarea unor tehnologii mai moderne și a unor sisteme de propulsie electrificate.

Printre variantele vehiculate neoficial se află:

motorizări mild-hybrid;

sisteme full-hybrid;

versiuni electrificate adaptate noilor norme europene de emisii.

Dacia accelerează astfel tranziția către electrificare, într-un moment în care normele europene devin tot mai stricte, iar cererea pentru SUV-uri hibride crește constant.

Totodată, utilizarea unei platforme comune cu Renault ar putea reduce costurile de dezvoltare și ar permite lansarea mai rapidă a modelului pe piețele europene.

Faptul că prototipurile sunt deja testate pe drumurile din România și pe segmente moderne de autostradă arată că proiectul se află într-o etapă avansată.

Constructorii auto folosesc astfel de teste pentru:

validarea suspensiei;

verificarea comportamentului la viteze mari;

testarea sistemelor electronice;

calibrarea consumului și a motorizărilor;

evaluarea confortului și a zgomotului interior.

Zona Argeșului și infrastructura din apropierea Uzinei Mioveni sunt utilizate frecvent pentru aceste teste înaintea lansărilor oficiale.

În plus, apropierea de uzina Dacia sugerează că modelul ar putea intra în producție la Mioveni sau într-o unitate apropiată din grupul Renault.

Intrarea Dacia în această zonă de piață este considerată extrem de importantă pentru strategia viitoare a mărcii.

Segmentul C-SUV este dominat în prezent de modele foarte populare, iar competiția este una intensă.

Prin Striker, Dacia încearcă să ofere:

un SUV mai mare decât Duster;

un design modern;

tehnologii noi;

motorizări electrificate;

un preț mai accesibil decât rivalii occidentali.

Această combinație ar putea transforma modelul într-unul dintre cele mai importante produse ale constructorului român din ultimii ani.

Lansarea oficială ar putea avea loc în curând

Imaginile cu prototipurile aproape definitive sugerează că prezentarea oficială nu mai este foarte departe.

În mod obișnuit, constructorii intensifică testele pe drumurile publice cu câteva luni înainte de lansare.

În cazul Dacia Striker, apariția unor prototipuri atât de avansate indică faptul că:

designul final este aproape gata;

partea tehnică intră în ultimele teste;

modelul se apropie de validarea finală pentru producție.

Pentru Dacia, noul SUV ar putea deveni unul dintre cele mai importante pariuri comerciale ale următorilor ani, într-o perioadă în care piața europeană se îndreaptă tot mai mult către SUV-uri compacte și motorizări electrificate.