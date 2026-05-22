Potrivit publicațiilor din Ungaria, constructorul auto traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele două decenii pe piața locală, în timp ce cifrele privind producția și înmatriculările arată un recul semnificativ.

În același timp, Renault pregătește pentru 2026 lansarea a două modele noi sub marca Dacia, însă niciunul nu va fi produs la Mioveni.

Conform informațiilor analizate de presa maghiară, modelul Dacia C-Neo va fi asamblat în Turcia, iar noul model electric al mărcii va fi produs în Slovenia.

Decizia vine în contextul reorganizării strategiei industriale a grupului Renault, care încearcă să își optimizeze costurile și să adapteze producția la noile condiții din industria auto europeană.

Directorul financiar al Automobile Dacia, Aurelia Leoveanu, a explicat că planurile inițiale ale companiei au fost concepute într-un context economic diferit.

„Planul de dezvoltare a fost conceput într-un context diferit, în care creșterea volumului era obiectivul principal. În prezent, accentul se pune pe eficiență și optimizarea resurselor”, a declarat aceasta.

Mutarea producției noilor modele în alte state este privită de presa maghiară drept un semnal important privind schimbarea priorităților industriale ale grupului francez.

Datele privind producția de la Mioveni arată că uzina Dacia nu a reușit niciodată să atingă capacitatea maximă proiectată, iar în ultimii ani trendul a început să fie descendent.

Anul 2024 a reprezentat vârful de producție al fabricii, cu 309.432 de vehicule fabricate. În 2025 însă, producția a scăzut cu 3,8%, până la 297.381 de autoturisme.

Scăderea a fost și mai accentuată în cazul șasiurilor produse la Mioveni, unde diminuarea a ajuns la 17,8%.

Evoluția producției Dacia la Mioveni

An Autoturisme produse Evoluție 2024 309.432 nivel record 2025 297.381 -3,8%

În primul trimestru din 2026, la uzina din Mioveni au fost fabricate 64.679 de autoturisme, cu 14% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Producția Dacia în T1 2026

Indicator Valoare Mașini produse la Mioveni 64.679 Evoluție față de T1 2025 -14%

Cele mai severe probleme apar însă pe piața internă, unde cifrele din primul trimestru al anului 2026 sunt considerate cele mai slabe din ultimele aproximativ două decenii.

În primele trei luni ale anului au fost înmatriculate doar 4.983 de autoturisme Dacia noi în România.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, scăderea este de 49,7%, ceea ce înseamnă practic înjumătățirea vânzărilor.

Cea mai slabă lună a fost ianuarie 2026, când au fost înmatriculate doar 1.441 de autoturisme Dacia, cu 64% mai puțin decât în ianuarie 2025.

Evoluția vânzărilor Dacia în România

Indicator T1 2026 Evoluție Înmatriculări Dacia 4.983 -49,7% Înmatriculări ianuarie 1.441 -64% Cota de piață 18,2% -11,3 puncte procentuale

Scăderea vânzărilor a afectat puternic și poziția Dacia pe piața auto locală.

Cota de piață a mărcii a coborât la 18,2% în primul trimestru din 2026, cu 11,3 puncte procentuale sub nivelul din anul precedent.

Potrivit analizei, este pentru prima dată în ultimii 20 de ani când Dacia scade sub pragul de 25% cotă de piață în România.

În ciuda scăderii producției și vânzărilor, Automobile Dacia a raportat anul trecut o cifră de afaceri de 29,92 miliarde de lei.

Profitul net al companiei a fost de 629 de milioane de lei.

Presa maghiară notează însă că întreaga sumă a fost ridicată de grupul Renault sub formă de dividende și transferată în afara României.

Subiectul profitului transferat către compania-mamă reaprinde periodic discuțiile legate de rolul marilor companii multinaționale în economia locală și de impactul real al investițiilor străine asupra capitalului românesc.

Situația Dacia apare într-un moment complicat pentru întreaga industrie auto europeană, aflată sub presiunea tranziției către electrificare, a costurilor ridicate de producție și a concurenței tot mai puternice din Asia.

În ultimii ani, marile grupuri auto au început să își reorganizeze rețelele industriale și să mute producția în funcție de costuri, infrastructură, capacități tehnologice și eficiență operațională.

Tot mai multe investiții sunt orientate către fabrici dedicate modelelor electrice și către centre de producție considerate mai competitive din punct de vedere logistic și financiar.

În cazul Dacia, orientarea către eficiență și reducerea costurilor pare să devină noua prioritate strategică a grupului Renault.

Chiar și în acest context dificil, Dacia continuă să fie unul dintre cei mai mari exportatori ai României și unul dintre cei mai importanți angajatori din industria auto locală.

Uzina de la Mioveni reprezintă în continuare unul dintre cele mai importante centre industriale din Europa Centrală și de Est, iar activitatea companiei are un impact major asupra economiei locale, industriei de componente auto și lanțurilor de aprovizionare din regiune.

Totuși, cifrele din ultimul an arată că modelul de dezvoltare bazat pe volume mari și costuri reduse începe să fie afectat de noile transformări din industria auto globală.