Dacia Sandero revine pe primul loc în Europa. Ce arată piața auto din aprilie 2026

Dacia Sandero a redevenit în aprilie 2026 cel mai înmatriculat model din Europa, indiferent de tipul de propulsie. Performanța vine într-un context de creștere pentru piața auto europeană, care a avansat cu 7% față de aceeași lună din 2025. În același timp, segmentul mașinilor electrice a înregistrat un plus de 38%, potrivit datelor Asociației Europene a Constructorilor de Automobile (ACEA).

Datele confirmă a treia lună consecutivă de creștere pentru piața auto din Europa. În aprilie au fost înmatriculate peste 1,15 milioane de unități, nivel influențat de evoluțiile din Uniunea Europeană, Marea Britanie și statele EFTA.

În primele patru luni ale anului, piața auto europeană a ajuns la 4,67 milioane de unități, în creștere cu 4,8% față de perioada similară din 2025. Evoluția este susținută în special de creșterile pe segmentele electrice și plug-in hybrid, în timp ce motorizările termice fără sisteme hibride continuă să piardă teren.

Structura pieței rămâne influențată de dinamica diferitelor tipuri de motorizare, cu variații importante între segmente. În același timp, datele arată o stabilizare a preferințelor în primele luni ale anului.

În topul mărcilor, Volkswagen rămâne lider în primele patru luni, deși a înregistrat o scădere de 3,8%. Skoda a raportat cea mai puternică evoluție, cu +14,6%, ceea ce i-a permis să urce pe locul secund.

Toyota, BMW și Renault completează primele poziții, toate cu evoluții ușor diferite față de anul anterior. Skoda a fost singura marcă din top 5 care a înregistrat creștere în aprilie, cu +10,8%.

În același timp, Audi a urcat pe locul 6 în clasamentul lunar, după o creștere de 9,9%, depășind Peugeot, Mercedes-Benz și Kia. Dacia a înregistrat în aprilie o scădere de 4,9%, dar rămâne în top 10, inclusiv datorită declinului mai accentuat al altor mărci precum Hyundai.

După mai multe luni de variații în clasamente, Dacia Sandero a revenit pe primul loc în Europa, cu peste 19.300 de unități înmatriculate în aprilie. Modelul a înregistrat o creștere de 2,3%, influențată inclusiv de debutul livrărilor versiunii facelift și de ajustări logistice anterioare.

În topul lunar, Peugeot 208 s-a clasat pe locul doi, urmat de Volkswagen Golf și Volkswagen T-Roc, ambele cu creșteri de 10%. Renault Clio a coborât pe locul cinci, pe fondul unei scăderi de 18%.

Dacia Duster a ocupat locul 17, cu 11.800 de unități și un minus de 24%, în timp ce Dacia Bigster nu a intrat în top 50. Ford Puma, produs la Craiova, a urcat pe locul 14, cu peste 12.800 de unități și o creștere de 11%.

La nivelul primelor patru luni, Renault Clio rămâne lider, deși a scăzut cu 3,7%. Dacia Sandero a urcat pe locul secund, în ciuda unui declin de 22% pe ansamblul perioadei. Volkswagen Golf și T-Roc completează primele poziții, ambele cu scăderi ușoare.

Tesla Model Y a coborât până pe locul 10, în ciuda unei creșteri de 68% în primele luni ale anului. Dacia Duster se află pe locul 19, iar Dacia Bigster pe locul 46, cu o creștere puternică raportată la baza redusă din anul precedent. Ford Puma ocupă locul 16, cu un avans de 4,3% și peste 53.000 de unități înregistrate.

Mașinile electrice au continuat să fie segmentul cu cea mai mare creștere, cu peste 255.000 de unități în aprilie și un avans de 38%. Cota de piață a ajuns la 22,2%, similară cu cea a motoarelor pe benzină fără sisteme hibride.

Segmentul plug-in hybrid a crescut cu 20%, până la aproximativ 119.000 de unități, în timp ce modelele mild-hybrid și full-hybrid au avansat cu 13%, dar cu o ușoară scădere a cotei de piață. În primele patru luni, electricele și plug-in hybrid au înregistrat aceeași creștere procentuală de 29%, ceea ce confirmă consolidarea acestor segmente în structura pieței europene.

Germania rămâne cea mai mare piață auto din Europa, urmată de Marea Britanie, Italia, Franța și Spania. Marea Britanie a înregistrat cea mai puternică creștere procentuală în aprilie, în timp ce Franța a fost singura piață majoră în scădere. În România, înmatriculările au crescut ușor în aprilie, dar rămân sub nivelul din anul anterior pe ansamblul primelor patru luni.

Pe segmentul mărcilor chinezești, datele ACEA includ acum și grupurile Chery, Geely și Leapmotor, pe lângă BYD și MG. MG și BYD au depășit 27.000 de unități fiecare în aprilie, iar Chery a înregistrat o creștere de peste 300%. Geely și Leapmotor au depășit fiecare pragul de 8.000 de unități, confirmând o prezență tot mai vizibilă pe piața europeană.

Potrivit acea.auto., n aprilie 2026, cumulat de la începutul anului, înmatriculările de autoturisme noi din Uniunea Europeană au înregistrat o creștere de 4,2%, în pofida contextului geopolitic care continuă să genereze incertitudine și riscuri pentru piață. Evoluția este susținută de cererea constantă pentru vehicule electrificate, pe fondul schemelor de stimulare și al beneficiilor fiscale aplicate în mai multe state europene.

Datele indică o preferință tot mai clară pentru tehnologiile electrificate, în timp ce structura pieței se modifică treptat în favoarea motorizărilor cu emisii reduse. Vehiculele hibrid-electrice au rămas cea mai populară opțiune pentru cumpărătorii din UE, cu o cotă de piață de 38,2%. În același timp, mașinile electrice cu baterii au ajuns la 19,7%, în creștere față de 15,3% în aceeași perioadă a anului trecut.

Hibridele plug-in au ajuns la 9,6% din piață, înregistrând o evoluție constantă față de anul precedent. În paralel, motorizările pe benzină și motorină cumulate au scăzut la 30,2%, față de 38,1% în perioada similară din 2025.

În primele patru luni din 2026, au fost înmatriculate 746.899 de vehicule electrice noi în Uniunea Europeană, acestea menținând o cotă de piață de 19,7%. Trei dintre cele mai mari patru piețe europene au contribuit decisiv la această evoluție, cumulând aproximativ 64% din totalul înmatriculărilor de vehicule electrice.

Italia a raportat o creștere de 73,1%, Franța de 48,2%, iar Germania de 41,3%. Belgia a înregistrat un avans mai modest, de 1,1%. În aceeași perioadă, înmatriculările de hibride electrice au urcat la 1.447.864 de unități, susținute de evoluțiile din mai multe piețe majore. Italia a înregistrat o creștere de 25,5%, Spania de 19,7%, Germania de 6,6%, iar Franța de 2,3%.

Hibridele plug-in au continuat, de asemenea, tendința de creștere, ajungând la 364.067 de unități în aprilie 2026, cumulat de la începutul anului. Evoluțiile din Italia (+99,2%), Spania (+64,3%) și Germania (+17,6%) au avut un impact semnificativ asupra acestui segment.

Cota de piață a plug-in hybrid a urcat astfel la 9,6%, de la 7,9% în aceeași perioadă din 2025. Motorizările pe benzină au înregistrat o scădere de 17,7% la nivelul Uniunii Europene, cu declinuri pe toate piețele majore. Franța a raportat o reducere de 36,6%, Spania de 18,6%, Italia de 18%, iar Germania de 17,2%.

În total, au fost înmatriculate 854.843 de autoturisme pe benzină, ceea ce a dus cota de piață la 22,5%, în scădere de la 28,5% în aceeași perioadă a anului precedent. Segmentul diesel a continuat, de asemenea, trendul descendent, cu o scădere de 16,1%, până la o cotă de piață de 7,7% în aprilie 2026, cumulat de la începutul anului.