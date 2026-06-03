Piața de vehicule electrice crește accelerat în Europa. Brandurile chineze înregistrează creșteri explozive

Piața de vehicule electrice din Europa a continuat să crească puternic în primele patru luni din 2026, pe fondul majorării cererii pentru automobile cu emisii reduse. Datele Asociației Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA) arată un avans al înmatriculărilor de mașini noi și o expansiune accelerată a segmentului electric. În același timp, constructorii chinezi își consolidează poziția pe piețele europene și britanice, înregistrând unele dintre cele mai rapide ritmuri de creștere din industrie.

Piața de vehicule electrice a continuat să avanseze într-un ritm susținut în Uniunea Europeană în primele patru luni ale anului, pe fondul interesului tot mai mare pentru modelele alimentate exclusiv cu baterii și al extinderii ofertei disponibile pentru consumatori.

Potrivit celor mai recente date publicate de ACEA, înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 4,2% în perioada ianuarie-aprilie 2026, până la 3.794.280 de unități. Evoluția confirmă revenirea pieței auto europene și consolidarea tendinței de electrificare.

Autoturismele electrice cu baterii (BEV) au reprezentat 19,7% din totalul înmatriculărilor de mașini noi din Uniunea Europeană, în creștere față de nivelul de 15,3% consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, modelele hibride au rămas opțiunea preferată a cumpărătorilor, cu o cotă de piață de 38,2%.

În intervalul analizat au fost înmatriculate 746.899 de automobile electrice cu baterii, ceea ce reprezintă un salt de 33,8% comparativ cu primele patru luni din 2025.

Cele mai importante economii europene au avut un rol decisiv în expansiunea segmentului electric, contribuind semnificativ la creșterea volumelor de vânzări.

Italia a înregistrat cea mai spectaculoasă evoluție, cu o creștere de 73,1% a înmatriculărilor de vehicule electrice cu baterii. Franța și Germania au raportat, la rândul lor, avansuri consistente, de 48,2%, respectiv 41,3%.

Și segmentul vehiculelor hibride plug-in a continuat să se extindă. Înmatriculările au urcat cu 26%, până la 364.067 de unități, iar cota de piață a crescut de la 7,9% la 9,6%.

În același timp, vehiculele hibride convenționale și-au consolidat poziția dominantă pe piață. Înmatriculările au avansat cu 12,6%, ajungând la aproape 1,45 milioane de unități în Uniunea Europeană.

Contrastul este evident în cazul motorizărilor tradiționale. Înmatriculările de autoturisme pe benzină au scăzut cu 17,7%, iar cele de vehicule diesel s-au redus cu 16,1%. Împreună, cele două categorii au ajuns să reprezinte doar 30,2% din piață, comparativ cu 38,1% în urmă cu un an.

Pe segmentul constructorilor consacrați, Grupul Volkswagen și-a păstrat poziția de lider european. Compania a comercializat aproximativ 1,2 milioane de vehicule pe piețele din Uniunea Europeană, statele EFTA și Regatul Unit, depășind grupurile Stellantis și Renault.

Piața auto britanică a continuat să evolueze mai rapid decât multe dintre piețele europene, atât în ceea ce privește vânzările totale, cât și adoptarea tehnologiilor electrificate.

Conform datelor ACEA, înmatriculările de autoturisme noi în Regatul Unit au crescut cu 9%, ajungând la 764.101 unități în perioada ianuarie-aprilie 2026, față de 700.843 de unități în intervalul similar din anul precedent.

Doar în luna aprilie, piața britanică a consemnat o creștere de 24%, până la 149.247 de unități înmatriculate.

Segmentul electric a continuat să fie unul dintre principalele motoare ale dezvoltării. Înmatriculările de vehicule electrice cu baterii au urcat cu 22,1%, până la 176.698 de unități.

Totodată, vehiculele hibride plug-in au înregistrat o creștere de 46,6%, atingând 99.263 de unități. Și modelele hibride convenționale au raportat un avans de 8,7%, până la 297.848 de unități.

Expansiunea constructorilor chinezi reprezintă una dintre cele mai importante schimbări observate pe piața auto europeană în 2026, pe fondul creșterii rapide a cererii pentru modele electrificate și al strategiilor comerciale agresive adoptate de acești producători.

Datele ACEA indică o accelerare puternică a vânzărilor pentru mai multe mărci chineze prezente în Uniunea Europeană, țările EFTA și Regatul Unit.

Producătorul chinez BYD și-a majorat înmatriculările cu 143,9% în primele patru luni ale anului, până la 101.221 de unități, depășind pragul de 100.000 de vehicule comercializate.

Grupul Chery, prin mărcile Omoda și Jaecoo, a raportat o creștere de 338%, până la 94.456 de unități înmatriculate pe piețele europene și britanice.

Cea mai rapidă expansiune a fost consemnată de Leapmotor, ale cărei înmatriculări au crescut cu 582,2%, ajungând la 32.963 de unități. Evoluția confirmă presiunea tot mai mare exercitată de constructorii chinezi asupra producătorilor tradiționali și accentuează competiția într-o piață europeană aflată în plină tranziție către mobilitatea electrică.