Vânzările de mașini noi în Europa au început anul 2026 în scădere, potrivit datelor publicate de European Automobile Manufacturers’ Association, care arată o contracție clară a pieței în primele luni.

În ianuarie 2026, înmatriculările de autoturisme noi în UE au scăzut cu 3,9% față de aceeași lună din 2025, marcând a doua lună consecutivă de început dificil pentru industrie, spune ACEA.

Datele extinse pentru Europa (UE + Marea Britanie + EFTA) confirmă tendința: piața a coborât la aproximativ 961.000 de unități, în scădere cu circa 3,5% anual.

Declinul este unul generalizat și afectează marile economii auto. Germania și Franța au înregistrat scăderi de aproximativ 6,6% fiecare, în timp ce Spania a avut o contracție mult mai severă, de peste 30%, semnalând o slăbiciune accentuată a cererii.

Chiar și atunci când piața a revenit punctual, cum s-a întâmplat în februarie (+1,7%), evoluția cumulată rămâne negativă: în primele două luni din 2026, înmatriculările sunt cu 1,2% sub nivelul din 2025.

Unul dintre principalii factori care explică scăderea vânzărilor de mașini noi în Europa este creșterea accelerată a costurilor, atât la achiziție, cât și pe durata utilizării.

Datele arată că, deși piața a crescut modest în 2025 cu 1,8%, volumele totale rămân semnificativ sub nivelurile de dinainte de pandemie, ceea ce indică o cerere fragilă structural.

În paralel, contextul macroeconomic a devenit mai restrictiv. Dobânzile mai mari și inflația au redus accesul la finanțare, ceea ce a afectat direct segmentul de clienți care depinde de leasing sau credit auto.

Pe lângă prețul de achiziție, costul total de deținere a crescut semnificativ. Asigurările, mentenanța și energia (combustibil sau electricitate) au devenit mai scumpe, în special în contextul tensiunilor geopolitice care au dus la creșteri ale prețurilor la energie în 2026.

Acest cumul de factori a determinat consumatorii să amâne achizițiile sau să se orienteze către vehicule second-hand, unde costul inițial este mai redus.

Vânzările de mașini noi în Europa sunt influențate major de schimbarea structurală către vehicule electrificate, care produce o redistribuire a cererii, nu o creștere uniformă.

Datele arată că modelele electrificate (electrice, hibride și plug-in hibride) au ajuns să reprezinte aproximativ 69% din totalul înmatriculărilor în Europa.

În același timp, segmentele tradiționale se prăbușesc: vânzările de mașini pe benzină au scăzut cu până la 26%, iar dieselul continuă să piardă cotă de piață accelerat.

Această tranziție creează o distorsiune: creșterea electricelor nu compensează integral scăderea segmentelor tradiționale în anumite perioade, ceea ce duce la volatilitate în totalul pieței.

În februarie 2026, de exemplu, vânzările de mașini electrice au crescut cu peste 20%, atingând aproximativ 158.000 de unități, dar această creștere nu a fost suficientă pentru a genera o expansiune solidă a întregii piețe.

Vânzările de mașini noi în Europa sunt influențate tot mai mult de competiția globală, în special de expansiunea producătorilor asiatici pe piața europeană.

Datele recente arată că exporturile de vehicule electrice din China către Europa au ajuns la 20,6 miliarde de dolari în primul trimestru din 2026, aproape dublu față de anul anterior.

Europa a devenit principala destinație pentru aceste exporturi, absorbind aproximativ 42% din totalul vehiculelor electrice exportate de China.

În același timp, producătorii europeni sunt forțați să reducă prețurile pentru a rămâne competitivi. Diferența de preț între modelele europene și cele chineze a scăzut la 15–20%, față de 20–25% anterior, ceea ce indică o presiune directă asupra marjelor.

Această competiție reduce profitabilitatea și limitează capacitatea industriei de a stimula cererea prin investiții sau discounturi agresive.

Vânzările de mașini noi în Europa sunt afectate și de deteriorarea perspectivelor pe termen scurt, reflectată în revizuirea prognozelor de creștere.

Estimările pentru 2026 au fost ajustate semnificativ în jos. Dacă inițial se anticipa o creștere de aproximativ 1,7%, noile proiecții indică un avans de doar 0,1%, practic stagnare.

Această revizuire implică o pierdere estimată de aproximativ 160.000 de unități față de prognozele anterioare, semnalând o deteriorare rapidă a condițiilor de piață.

În paralel, industria componentelor auto confirmă încetinirea. Producția globală auto a scăzut cu 3,4%, iar furnizorii europeni raportează venituri în scădere și întârzieri în programe industriale.

Tabel sinteză – indicatori economici relevanți pentru vânzările de mașini noi în Europa (2025–2026):