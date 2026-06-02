Constructorii auto caută noi „motoare” de creștere. Ce strategie au marii producători auto Mazda, Mitsubishi, BMW, Mercedes, BYD sau Ferrari

Industria auto mondială continuă să treacă printr-o perioadă de transformări majore, în care electrificarea, extinderea pe noi piețe și tensiunile geopolitice influențează strategiile marilor producători. În timp ce unele companii raportează creșteri ale producției și investiții noi, altele se confruntă cu scăderi ale vânzărilor, presiuni din partea investitorilor sau riscuri legislative. Cele mai recente date publicate de mai mulți constructori auto arată o industrie aflată în plină reașezare, de la Japonia și China până în Europa și Statele Unite.

Mazda a raportat o scădere a vânzărilor globale în primele patru luni ale anului 2026. Livrările au coborât cu aproape 10%, până la 394.650 de vehicule. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Statele Unite și China, două dintre cele mai importante piețe ale companiei. În schimb, Europa a reprezentat o excepție pozitivă, vânzările crescând cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În paralel, producția Mazda a continuat să crească. Constructorul a fabricat peste 403.000 de vehicule în primele patru luni ale anului, iar exporturile din Japonia au avansat puternic către America de Nord și Europa.

Mitsubishi a avut o evoluție diferită. Compania a raportat o creștere de peste 10% a producției globale în perioada ianuarie-aprilie 2026, după ce în anul precedent înregistrase un declin important. Atât producția internă, cât și cea realizată în afara Japoniei au crescut, iar vânzările de pe piața japoneză au avansat cu 14%.

China continuă să fie una dintre cele mai importante piețe pentru industria auto globală. BMW a anunțat că uzina sa din Shenyang a produs vehiculul cu numărul șapte milioane, un reper important pentru operațiunile grupului german. Compania pregătește începerea producției locale pentru viitoarea generație de modele Neue Klasse și continuă investițiile în digitalizare, electrificare și automatizare.

În același timp, Mercedes-Benz se confruntă cu o situație diferită. Un proiect legislativ aflat în discuție în Congresul american ar putea afecta producătorii auto care au în acționariat entități asociate unor state considerate adversare ale SUA. În cazul Mercedes-Benz, atenția este îndreptată către participația de aproape 10% deținută de grupul chinez BAIC. Deocamdată nu există o decizie finală, însă situația este urmărită cu atenție de industrie.

Producătorul chinez BYD a revenit pe creștere în luna mai, raportând primul avans anual al vânzărilor din ultimele nouă luni. Exporturile au devenit un element tot mai important pentru companie, care continuă să își extindă prezența internațională și să investească în tehnologii de conducere inteligentă.

Polestar, companie controlată de grupul Geely, și-a extins operațiunile în Estonia, Letonia și Lituania, ajungând la prezență în 31 de piețe la nivel global. Europa rămâne cea mai importantă regiune pentru companie, însă extinderea vine într-un context dificil din punct de vedere financiar.

Pierderile raportate în primul trimestru al anului s-au majorat semnificativ, pe fondul presiunilor legate de tarife comerciale, prețuri și fluctuații valutare.

Unul dintre cele mai urmărite momente din industria auto în acest an a fost prezentarea primului model electric Ferrari, denumit Luce. Lansarea a generat reacții mixte din partea investitorilor și fanilor mărcii, iar acțiunile companiei au înregistrat inițial o scădere semnificativă.

Cu toate acestea, mai multe bănci de investiții consideră că impactul asupra afacerii Ferrari va depinde de reacția clienților în următoarele luni și nu de dezbaterile din mediul online. Analiștii estimează că producătorul italian nu are nevoie de volume foarte mari de vânzări pentru ca proiectul să fie considerat un succes comercial.

Datele publicate în ultimele săptămâni arată că industria auto globală continuă să se adapteze simultan la electrificare, schimbări legislative, extinderea pe noi piețe și transformări ale lanțurilor de producție, într-un context în care diferențele dintre strategiile marilor constructori devin tot mai vizibile.