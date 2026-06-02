Foști angajați Tesla pun sub semnul întrebării viitorul Robotaxi. Problemele tehnice ale sistemului ar putea întârzia autonomia completă

În timp ce investitorii și analiștii continuă să privească tehnologia Full Self-Driving (FSD) a Tesla drept principalul motor de creștere al companiei, foști angajați implicați direct în antrenarea inteligenței artificiale care stă la baza sistemului transmit un mesaj mult mai rezervat. Potrivit unor informații prezentate de Reuters, mai mulți foști specialiști care au lucrat la dezvoltarea și instruirea software-ului consideră că autonomia completă este încă departe de a deveni realitate, iar extinderea serviciilor Robotaxi la scară largă ar putea necesita mult mai mult timp decât estimează compania.

Tehnologia Full Self-Driving este văzută de mulți investitori ca principalul proiect de viitor al Tesla. CEO-ul Ark Invest, Cathie Wood, consideră că FSD este cel mai important proiect de inteligență artificială din prezent și estimează că acesta ar putea contribui la o evaluare de 2.000 de dolari pe acțiune pentru Tesla până în 2027, notează Yahoo! Finance.

Entuziasmul nu vine doar din partea investitorilor. Elon Musk a prezentat în repetate rânduri FSD drept unul dintre cele mai importante proiecte ale companiei, alături de dezvoltarea roboților umanoizi. De asemenea, analiști de pe Wall Street, inclusiv cei de la Deutsche Bank, consideră că investitorii ar trebui să acorde mai multă atenție planurilor de extindere a serviciilor Robotaxi și mai puțină atenție afacerii tradiționale cu automobile, despre care estimează că va avea performanțe mai slabe în 2026.

Potrivit unei investigații Reuters, cel puțin o parte dintre oamenii care au lucrat la antrenarea inteligenței artificiale Tesla sunt sceptici în privința capacității tehnologiei de a funcționa la nivelul promis de companie.

Reuters a discutat cu nouă foști angajați din biroul Tesla din Utah, unde sute de persoane analizează și etichetează imaginile captate de cele opt camere externe montate pe fiecare vehicul Tesla.

Rolul acestor angajați este esențial pentru funcționarea sistemului. Ei clasifică incidentele din trafic, identifică situațiile pe care software-ul nu le recunoaște și marchează zonele în care sistemul are nevoie de îmbunătățiri.

Conform mărturiilor lor, FSD întâmpină încă dificultăți în executarea unor manevre considerate de bază, precum oprirea la trecerile de cale ferată, oprirea pentru autobuze școlare sau deplasarea corectă pe banda stângă.

Aceste probleme ar continua să existe în pofida prezentărilor publice prin care Tesla promovează performanțele sistemului și a lansării Robotaxi în Austin.

Deși Tesla susține că FSD și Robotaxi nu sunt exact aceeași tehnologie, foștii angajați afirmă că există numeroase elemente comune între cele două sisteme și că o mare parte din activitatea de instruire a software-ului este folosită pentru ambele proiecte.

Potrivit informațiilor Reuters, în perioada premergătoare lansării Robotaxi, echipele Tesla au lucrat intens pentru cartografierea rutelor și identificarea pericolelor specifice din zonele unde urmau să circule vehiculele autonome. Scopul era ca tehnologia să pară mai capabilă și să evite incidentele în timpul debutului public.

Foștii angajați susțin însă că multe dintre aceste ajustări sunt dificil sau imposibil de implementat la scară națională, în scenariul imaginat de Elon Musk, în care milioane de vehicule autonome ar circula simultan.

Raportul evidențiază și diferențele dintre abordarea Tesla și cea a companiei Waymo. Waymo petrece luni întregi, uneori chiar mai mult, pentru a cartografia drumurile și potențialele pericole dintr-o nouă zonă înainte de lansarea serviciilor autonome. Chiar și în aceste condiții, vehiculele companiei continuă să întâmpine probleme similare celor observate la FSD și Robotaxi.

Elon Musk a susținut însă în repetate rânduri că Tesla urmează o strategie diferită și mai simplă, bazată exclusiv pe camere video și inteligență artificială, fără utilizarea hărților extrem de detaliate.

Cu toate acestea, raportul Reuters sugerează că factorul uman continuă să joace un rol major în antrenarea sistemelor AI, iar software-ul rămâne predispus la erori chiar și după procesul de instruire.

Biroul Tesla din Utah are sute de angajați specializați în etichetarea datelor utilizate pentru antrenarea inteligenței artificiale.

Înainte de lansarea publică a Robotaxi din Austin, compania și-a extins semnificativ echipa. Potrivit Reuters, numărul angajaților din Utah s-a dublat, ajungând la aproximativ 300 de persoane.

În această perioadă, echipele au lucrat în principal la proiecte menite să asigure desfășurarea fără incidente a testelor atent controlate din Austin. În paralel, au fost analizate și etichetate în detaliu imaginile colectate din zona limitată în care urma să opereze serviciul Robotaxi.

Foști angajați au declarat că fiecare actualizare software aducea atât îmbunătățiri, cât și noi probleme. Potrivit acestora, nu exista o evoluție constantă și predictibilă a performanțelor sistemului.

Unele comportamente de conducere se îmbunătățeau după actualizări, în timp ce altele deveneau mai puțin fiabile. Un fost angajat a afirmat că nu a observat o progresie constantă a tehnologiei către nivelul de autonomie promis de companie.

Pe măsură ce Tesla a lansat Robotaxi, compania a utilizat două niveluri de monitorizare pentru siguranță: personal aflat în vehicule și operatori care supraveghează de la distanță.

Patru dintre foștii angajați intervievați consideră că extinderea sigură a serviciului Robotaxi la scară largă va necesita încă mulți ani. Această estimare contrastează cu previziunile anterioare ale lui Elon Musk, care anticipase că serviciul va putea ajunge la jumătate din populația Statelor Unite până la sfârșitul anului 2025.

Conform datelor monitorizate de Robotaxi Tracker, dintre cele 25 de vehicule urmărite în prezent, doar trei mai au monitori de siguranță la bord. Totuși, multe dintre ele continuă să fie supravegheate și asistate de operatori umani aflați la distanță.

Rolul acestor operatori a atras atenția autorităților și a politicienilor americani. Senatorul american Edward Markey a publicat un raport critic la adresa companiilor care dezvoltă vehicule autonome, acuzând lipsa de transparență privind frecvența cu care vehiculele au nevoie de intervenția asistenților umani de la distanță.

Potrivit concluziilor raportului, companiile din domeniu refuză să dezvăluie cât de des vehiculele autonome necesită ajutor extern, ceea ce împiedică autoritățile de reglementare, legislatorii și publicul să evalueze corect nivelul real de autonomie și eventualele riscuri de siguranță asociate acestor tehnologii.

Uber intenționează să testeze taxiuri autonome în München, într-un proiect care ar putea transforma orașul german în primul din țară unde pasagerii vor putea comanda robotaxiuri direct prin aplicația companiei. Inițiativa este realizată în parteneriat cu compania israeliană Autobrains și depinde de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare, conform Euronews.

Anunțul a fost făcut inițial la Taipei, iar Uber a confirmat că München va fi primul oraș ales pentru implementarea programului de robotaxiuri, dacă proiectul va primi undă verde din partea autorităților.

Compania consideră că München reprezintă locația ideală pentru lansare datorită poziției sale de centru important al industriei auto europene, traficului urban intens și cadrului legislativ german privind conducerea autonomă.

Obiectivul este dezvoltarea unui model care să poată fi replicat ulterior în alte orașe și pe diferite platforme auto.

Spre deosebire de multe programe anterioare de robotaxiuri, tehnologia utilizată în acest proiect nu este concepută pentru vehicule dezvoltate special pentru transport autonom.

Uber și Autobrains au ales o strategie deschisă, compatibilă cu automobile produse de mai mulți constructori auto. Specialiștii din industrie consideră că această abordare ar putea reduce costurile ridicate asociate flotelor autonome și ar putea accelera extinderea tehnologiei către alte orașe.

Companiile nu au dezvăluit deocamdată ce producători auto sunt implicați în proiect, dimensiunea viitoarei flote sau data la care primii pasageri ar putea utiliza efectiv serviciul.

Elementul central al inițiativei este software-ul de conducere autonomă dezvoltat de Autobrains. Compania israeliană susține că se diferențiază de mulți competitori prin faptul că nu utilizează un singur model uriaș de inteligență artificială pentru toate sarcinile de conducere.

În schimb, sistemul împarte procesul de conducere între mai mulți agenți AI specializați, fiecare analizând anumite situații din trafic și luând decizii în timp real.

Acest concept este cunoscut sub denumirea de „agentic AI” și urmărește să facă sistemul mai robust în fața situațiilor complexe și imprevizibile întâlnite pe drumurile publice.

Autobrains, companie care dezvoltă soluții pentru sisteme de asistență la conducere încă din 2018, susține că mai multe sisteme specializate gestionează mai eficient incertitudinea decât o singură inteligență artificială care încearcă să rezolve simultan toate scenariile.

Vehiculele utilizate în cadrul proiectului vor funcționa pe platforma DRIVE Hyperion dezvoltată de Nvidia. Aceasta combină arhitectura de calcul și senzorii necesari pentru vehicule autonome de nivel 4.

Acest nivel de automatizare permite, în principiu, deplasarea fără șofer în anumite zone operaționale bine definite.

Proiectul din München face parte dintr-o strategie mai amplă adoptată de Uber. Compania nu mai dezvoltă propriile sisteme de conducere autonomă, preferând să funcționeze ca o platformă care integrează tehnologiile dezvoltate de diferiți parteneri în rețeaua sa globală de transport.

În ultimele luni, Uber a anunțat și alte colaborări cu furnizori de tehnologii autonome. În parteneriat cu Nvidia, compania își propune pe termen lung să introducă flote autonome în câteva zeci de orașe din întreaga lume.

Reprezentanții Nvidia consideră că extinderea conducerii autonome este doar o chestiune de timp, ritmul implementării depinzând în mare măsură de evoluția reglementărilor.

Piața robotaxiurilor atrage investiții masive și competiția se intensifică rapid. În Statele Unite, compania soră a Google, Waymo, operează deja servicii comerciale de robotaxi în mai multe orașe importante.

Pe lângă Waymo, alte companii precum Tesla, Mobileye și numeroși dezvoltatori chinezi lucrează la propriile soluții pentru flote autonome. Elon Musk estimează că automobilele autonome ar putea deveni dominante în traficul rutier în următorii cinci ani.

Comparativ cu orașe precum San Francisco, Phoenix sau Beijing, unde vehiculele autonome fac deja parte din peisajul urban, Europa se află într-o etapă incipientă a dezvoltării acestui sector.

Primele planuri pentru introducerea taxiurilor autonome în Europa la scară mai largă vizează inclusiv Madrid, unde lansarea unor astfel de servicii este prevăzută începând din 2026.

În acest context, Uber și Autobrains prezintă München ca pe o posibilă rampă de lansare pentru extinderea robotaxiurilor pe continent.

Succesul proiectului va depinde însă nu doar de performanțele tehnologiei, ci și de aprobările autorităților, certificările de siguranță și viabilitatea economică a modelului de afaceri.