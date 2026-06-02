România semnează un contract de 5,7 miliarde de euro cu Rheinmetall. Acordul este derulat prin programul european SAFE

România a semnat un contract de anvergură istorică în domeniul apărării, în valoare totală de 5,7 miliarde de euro, cu grupul german Rheinmetall, marcând una dintre cele mai mari achiziții militare din istoria recentă a țării. Acordul vizează dezvoltarea și livrarea de vehicule de luptă, sisteme de apărare aeriană, muniții și componente de muniție, precum și nave militare, în cadrul unui amplu program de modernizare a capabilităților de apărare.

Contractul a fost atribuit pe 29 mai 2026 de către Direcția Generală pentru Armamente și face parte din programul european Security Action for Europe (SAFE). Documentele contractuale au fost deja semnate, confirmând oficial lansarea proiectelor de apărare.

Valoarea totală de 5,7 miliarde de euro acoperă producția de vehicule de luptă, sisteme de apărare aeriană, muniție și componente aferente, precum și două tipuri de nave militare. Proiectele vor fi implementate în strânsă legătură cu extinderea capacităților industriale ale Rheinmetall în România, unde compania are deja o prezență consolidată, conform informațiilor publicate de grupul german.

Pachetul de achiziții include 298 de vehicule Lynx, o familie de vehicule de luptă de ultimă generație. Acestea vor fi produse în mai multe variante, în principal transportoare blindate pentru personal, dar și versiuni specializate pentru transport mortiere, comandă și control și evacuare medicală.

De asemenea, contractul prevede livrarea de sisteme de apărare aeriană Skyranger, dezvoltate pe aceeași platformă Lynx. Până la introducerea acestor sisteme, Rheinmetall va menține operaționale vehiculele antiaeriene Gepard aflate în dotarea actuală.

Pachetul include și muniție de calibru mediu destinată apărării aeriene și vehiculelor blindate, precum și construcția a două nave de patrulare offshore și a două nave pentru sprijinul scafandrilor. Toate navele sunt bazate pe designul noii divizii Naval Systems a companiei germane.

Pentru implementarea acestor contracte, Rheinmetall va investi câteva sute de milioane de euro în extinderea capacităților de producție din România. O parte semnificativă a valorii adăugate va fi generată local, România fiind stat membru NATO și UE situat pe flancul estic al Alianței.

Proiectul este estimat să creeze mii de locuri de muncă, iar peste 200 de subcontractori vor fi integrați în lanțul de aprovizionare. În plus, o mare parte a producției va avea loc în România sau în colaborare cu companii locale, ceea ce va contribui la consolidarea industriei naționale de apărare.

Rheinmetall este deja prezent pe piața românească, considerată una dintre piețele sale de bază, prin subsidiara Rheinmetall Automecanica din Mediaș, activă de mai mulți ani. Noile contracte vor fi derulate atât la acest sit, cât și în alte locații din țară.

Un element important al acordului îl reprezintă transferul de tehnologie, menit să sprijine dezvoltarea capacităților industriale locale. Prin acest mecanism, România va putea participa mai activ la producția și întreținerea echipamentelor militare, consolidându-și poziția în ecosistemul european de apărare.

Potrivit reprezentanților implicați în implementarea planului SAFE, peste 50% din producție va avea loc în România sau în parteneriat cu firme locale, ceea ce transformă proiectul într-un catalizator pentru revitalizarea industriei de apărare și integrarea acesteia în lanțurile valorice europene.

Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului și coordonator al grupului interinstituțional pentru implementarea planului SAFE, a subliniat că acest contract reprezintă nu doar un pas major în modernizarea capacităților de apărare ale României, ci și un moment important pentru relansarea industriei naționale de profil. El a arătat că integrarea producției locale în proiecte europene poate deveni un motor de creștere economică în următorul deceniu.

„Contractul încheiat între autoritățile române și Rheinmetall reprezintă nu doar o oportunitate de modernizare a capacităților de apărare ale României, ci și un pas important către revitalizarea industriei naționale de apărare, întrucât peste 50% din producție va avea loc în România sau în colaborare cu companii locale. Acesta marchează începutul unei noi etape de dezvoltare industrială, cu potențialul de a deveni un motor esențial al creșterii economice a României și al integrării industriei locale în ecosistemul european în următorul deceniu”, a declarat Mihai Jurca.

La rândul său, Armin Papperger, CEO al Rheinmetall AG, a transmis că acordul reprezintă un succes important și o dovadă a încrederii acordate de România companiei germane. Acesta a subliniat că, împreună cu partenerii români, va fi construit un ecosistem industrial de apărare extins, consolidând rolul Rheinmetall ca unul dintre pilonii industriali ai securității europene.