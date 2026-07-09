De la telefoane la mașini: Xiaomi face următoarea mutare cu o nouă serie de SUV-uri

Compania chineză Xiaomi a prezentat joi o nouă serie de SUV-uri denumită Sky Nomad, marcând o extindere a activității sale în industria auto, pe fondul încetinirii ritmului de creștere pe piața principală a smartphone-urilor.

Noua gamă de vehicule electrice cu autonomie extinsă (EREV), cunoscută în limba chineză sub numele Xiaomi Pengcheng, va include SUV-uri descrise de companie drept „inteligente, versatile și spațioase”. Anunțul a fost făcut de directorul executiv al Xiaomi, Lei Jun, prin intermediul contului său de pe platforma Weibo, unde a publicat și un poster de prezentare al unuia dintre modelele pregătite.

Vehiculele EREV folosesc o tehnologie hibridă plug-in, poziționându-se între modelele hibride clasice și automobilele complet electrice. Acestea utilizează un motor cu ardere internă pe post de generator, cu rolul de a extinde autonomia oferită de bateria vehiculului.

Lansarea seriei Sky Nomad reprezintă o extindere a gamei Xiaomi dincolo de sedanurile și crossoverele complet electrice dezvoltate până acum. Segmentul SUV-urilor cu autonomie extinsă a fost popularizat pe piața chineză de producători auto precum Li Auto.

Introducing Sky Nomad Xiaomi Sky Nomad reimagines the SUV as living space in motion, built for a generation that travels, works, and lives on the move. Officially unveiled in Mainland China. pic.twitter.com/qawYxjQH1O — Xiaomi (@Xiaomi) July 9, 2026

Activitatea auto a companiei de tehnologie a devenit un element important pentru veniturile Xiaomi în ultimii doi ani, după lansarea sedanului SU7 și a crossoverului YU7. Compania a intrat în industria automobilelor pentru a identifica noi surse de creștere, într-o perioadă în care piețele mature de smartphone-uri și electrocasnice au înregistrat un ritm mai redus de dezvoltare.

Industria auto presupune însă investiții semnificative și marje de profit mai mici comparativ cu alte domenii în care activează compania. Producția de automobile necesită costuri ridicate, dezvoltare tehnologică și capacități industriale extinse.

Xiaomi își promovează vehiculele electrice ca alternative chinezești cu nivel ridicat de tehnologie la modelele produse de Tesla. Compania compară modelele sale SU7 și YU7 cu vehicule precum Model 3 și Model Y ale producătorului american.

Datele platformei de informații și tranzacționare auto DCar arată că Xiaomi a livrat până la sfârșitul lunii iunie 258.232 de unități ale crossoverului YU7 în China, după lansarea modelului în iunie 2025. În aceeași perioadă, Tesla a vândut 471.207 de vehicule Model Y pe piața chineză.

Modelele actuale ale Xiaomi au atras comenzi pe piața internă, însă compania se confruntă cu o scădere a pieței auto din China și nu și-a exportat încă automobilele. Mai mulți producători locali au început deja să se extindă pe piețele externe, în timp ce Xiaomi pregătește lansarea vehiculelor sale în Europa anul viitor.

Directorul executiv al companiei a explicat că utilizatorii acordă o importanță tot mai mare spațiului interior și experienței oferite de automobile. „Proprietarii de mașini își doresc ca mașina lor să fie o a doua casă. Pentru ei, o mașină nu este doar un mijloc de transport, ci un alt spațiu de deplasare”, a spus Lei.