Great Wall Motors ar putea produce în Bulgaria vehicule electrice pentru piaţa UE

Bulgaria, împreună cu producătorul chinez Great Wall Motors, pregătește reluarea producției auto prin modelul electric GWM Ora 5, pentru a deveni hub european de producție și a răspunde tarifelor UE.

Bulgaria se pregăteşte de reluarea fabricării de automobile, ţara intenţionând să fie un hub exclusiv de producţie în UE pentru viitorul model GWM Ora 5, un vehicul electric (EV) al grupului chinez Great Wall Motors (GWM).

Linia de asamblare ar urma să fie localizată în Bahovitsa, lângă Lovech, o unitate folosită anterior pentru asamblarea camionetei Steed şi a SUV-ului Haval H6. Producţia modelului Ora 5 ar urma să înceapă în noiembrie 2026. Proiectul reprezintă reluarea eforturilor pentru revenirea producţiei auto în Bulgaria, după ani în care nu au existat operaţiuni de asamblare a vehiculelor pe scară largă.

GWM Ora 5 va fi produs în multiple configuraţii ale structurii, inclusiv hatchback, SUV şi break. Iniţial, va fi produsă doar versiunea complet electric în Bulgaria, în condiţiile în care UE a introdus în 2024 tarife de până la 37,6% pentru vehiculele electrice importate din China.

Producătorul auto chinez ia în considerare extinderea producţiei într-o fază ulterioară, pentru a include modele hibride şi cu combustie internă, în funcţie de condiţiile de pe piaţă şi deciziile autorităţilor de reglementare din UE.

Great Wall Motors (GWM) este astăzi unul dintre cei mai mari producători auto privați din China și un jucător global important, cunoscut în special pentru poziția sa dominantă pe segmentele SUV-urilor și camionetelor (pick-up-uri). Numele companiei este inspirat de Marele Zid Chinezesc, simbolizând rezistența, durabilitatea și forța pe termen lung.

Compania a fost înființată în 1984, în Baoding, provincia Hebei, iar în primii ani s-a concentrat pe producția de camioane ușoare și vehicule utilitare agricole destinate pieței locale. Un moment decisiv a avut loc în 1990, când conducerea a fost preluată de Wei Jianjun, care a restructurat afacerea și a stabilit direcția de dezvoltare ce avea să ducă ulterior la expansiunea internațională.

În 1996, GWM a lansat modelul Great Wall Deer, un pick-up accesibil și robust, care a devenit rapid un succes pe piața internă. Datorită acestui model, compania a devenit în 1998 liderul pieței chineze de pick-up-uri, poziție pe care a reușit să o mențină. În același an, GWM a făcut și primii pași către export, trimițând vehicule în Orientul Mijlociu.

În anii următori, compania și-a extins treptat portofoliul și prezența internațională. În 2002 a intrat pe segmentul SUV-urilor cu modelul Great Wall Safe, anticipând creșterea globală a cererii pentru acest tip de vehicule. În 2003, GWM a devenit prima companie auto privată din China listată la Bursa din Hong Kong, iar capitalul atras a fost investit în modernizare și cercetare. În 2006 a început expansiunea în Europa, iar în 2011 s-a listat și la Bursa din Shanghai.

Un moment important pentru regiunea Europei de Est a avut loc în 2012, când GWM a deschis o fabrică de asamblare în Bulgaria, în parteneriat cu Litex Motors, ca prim pas major spre piața Uniunii Europene, chiar dacă activitatea acesteia a fost ulterior întreruptă. În paralel, compania și-a consolidat brandurile interne: în 2013 a fost lansat Haval ca brand independent, devenit rapid lider pe segmentul SUV-urilor din China.

Ulterior, GWM și-a diversificat puternic portofoliul. În 2017 a apărut WEY, dedicat SUV-urilor premium, iar în 2018 a fost lansat ORA, axat exclusiv pe vehicule electrice cu design modern și urban. În 2020–2021 a fost introdus și Tank, specializat în SUV-uri robuste de lux, orientate spre performanțe off-road și concurență directă cu modele consacrate din segment.