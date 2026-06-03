Benzina și motorina s-au scumpit cu până la 30%, dar consumul a crescut. Ce s-a întâmplat, conform lui Dumitru Chisăliță

Datele statistice din luna martie 2026 arată o evoluție surprinzătoare pe piața carburanților din România. Deși benzina și motorina au înregistrat unele dintre cele mai puternice scumpiri din ultimii ani, consumul nu doar că nu a scăzut, ci a crescut semnificativ. Expertul în energie Dumitru Chisăliță explică de ce această evoluție nu reprezintă un paradox economic, ci reflectă modul în care populația și companiile reacționează în perioade de incertitudine.

Potrivit analizei realizate de Dumitru Chisăliță pe baza datelor Institutului Național de Statistică, între februarie și martie 2026 prețurile carburanților au înregistrat creșteri importante.

Prețul mediu al benzinei a urcat de la 7,97 lei pe litru la 8,97 lei pe litru, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 12,5%. În cazul motorinei, scumpirea a fost și mai accentuată, de la 8,20 lei pe litru la 9,81 lei pe litru, respectiv aproape 20% într-o singură lună.

Raportat la martie 2025, creșterile sunt și mai evidente. Benzina s-a scumpit cu 24,4%, iar motorina cu aproape 30%. În mod normal, astfel de majorări ar trebui să ducă la reducerea consumului, însă cifrele arată exact contrariul.

Datele analizate de expert indică faptul că volumele de carburanți livrate pe piață au crescut semnificativ în martie.

La benzină, consumul a urcat de la 140,3 mii de tone în februarie la 152 de mii de tone în martie, ceea ce reprezintă o creștere de 8,4%.

În cazul motorinei, avansul a fost mult mai puternic, de la 386,2 mii de tone la 467,8 mii de tone, adică peste 21%.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, consumul de benzină a fost mai mare cu peste 17%, iar cel de motorină cu aproximativ 6%.

„Așadar, piața nu doar că nu a reacționat negativ la scumpiri, ci a absorbit volume suplimentare exact în momentul în care carburanții deveniseră semnificativ mai scumpi”, arată Dumitru Chisăliță.

Potrivit analizei, o parte importantă a creșterii consumului poate fi explicată prin intensificarea mobilității în luna martie.

Estimările privind parcursurile totale ale vehiculelor indică o creștere de la aproximativ 11,3 miliarde de kilometri în februarie la circa 12,3 miliarde de kilometri în martie, ceea ce înseamnă un avans de aproximativ 8-10%.

„Această evoluție explică aproape integral majorarea consumului de benzină. În cazul autoturismelor și al vehiculelor ușoare, relația dintre distanțele parcurse și volumele de carburant consumate rămâne relativ stabilă. Cu alte cuvinte, românii au circulat mai mult în martie 2026 și au consumat mai multă benzină”, explică expertul.

Dacă în cazul benzinei explicația pare relativ simplă, motorina spune o poveste diferită.

Dumitru Chisăliță arată că majorarea consumului de motorină este mult prea mare pentru a fi explicată exclusiv prin creșterea traficului și a mobilității.

„Adevărata surpriză apare la motorină. Dacă parcursurile au crescut cu aproximativ 9%, iar consumul de motorină a crescut cu peste 21%, rămâne un decalaj de peste 10 puncte procentuale care trebuie explicat. Această diferență este prea mare pentru a fi atribuită exclusiv traficului suplimentar”, precizează acesta.

Potrivit calculelor sale, consumul teoretic de motorină în martie ar fi trebuit să se situeze în jurul valorii de 420-425 mii de tone. În realitate, volumul consumat a fost de aproape 468 de mii de tone.

Diferența de aproximativ 45-50 de mii de tone sugerează existența unor factori suplimentari care au influențat piața.

Analiza arată că una dintre explicațiile cele mai plauzibile este comportamentul preventiv al companiilor și al marilor consumatori de combustibil.

„Economia funcționează nu doar pe baza prețurilor actuale, ci și pe baza așteptărilor privind viitorul. În momentul în care actorii economici anticipează noi majorări de prețuri, comportamentul lor se schimbă”, explică Dumitru Chisăliță.

Potrivit acestuia, transportatorii și-au alimentat rezervoarele, companiile care dețin capacități de stocare și-au mărit rezervele, iar fermierii și constructorii și-au asigurat din timp necesarul pentru perioada următoare.

„Toate aceste decizii sunt perfect raționale atunci când piața percepe că prețurile vor continua să crească. În asemenea situații, scumpirea nu reduce imediat cererea. Uneori o amplifică temporar”, subliniază expertul.

Un alt element important evidențiat în analiză este rolul diferit pe care îl au benzina și motorina în economie.

„Spre deosebire de benzină, motorina nu este consumată în principal de populație. Ea alimentează transportul de mărfuri, agricultura, construcțiile, industria si serviciile logistice”, arată Dumitru Chisăliță.

Aceste sectoare au o sensibilitate redusă la variațiile de preț pe termen scurt. Activitatea economică nu poate fi oprită doar pentru că motorina s-a scumpit, iar companiile sunt obligate să continue operațiunile indiferent de costurile suplimentare.

În concluzie, expertul consideră că evoluția consumului de carburanți nu reprezintă un paradox și nici o abatere de la regulile economice.

„Privite superficial, datele din martie 2026 par să contrazică logica economică. În realitate, ele confirmă un fenomen bine cunoscut, atunci când creșterea prețurilor este percepută ca fiind doar începutul unui val de scumpiri, consumatorii și companiile tind să își devanseze achizițiile”, explică Dumitru Chisăliță.

Potrivit acestuia, benzina a urmat aproape perfect evoluția mobilității și a traficului, însă motorina transmite un semnal mai complex, care indică atât o activitate economică intensă, cât și constituirea unor stocuri suplimentare în așteptarea unor prețuri și mai mari.