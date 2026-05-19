Tesla a crescut cu 1.000 de dolari prețurile versiunilor Model Y Premium cu tracțiune integrală și Model Y Premium cu tracțiune spate. În urma modificărilor, cele două modele au ajuns la 49.990 de dolari, respectiv 45.990 de dolari.

Constructorul american a aplicat și o majorare pentru versiunea Model Y Performance cu tracțiune integrală. În acest caz, scumpirea este de 500 de dolari, iar noul preț afișat este de 57.990 de dolari.

Potrivit Reuters, aceasta este prima dată în ultimii doi ani când Tesla majorează prețurile pentru Model Y în Statele Unite. În perioada precedentă, compania condusă de Elon Musk a redus în repetate rânduri costurile modelelor sale electrice pentru a stimula cererea și pentru a răspunde concurenței agresive din piața vehiculelor electrice.

Compania nu a prezentat un motiv oficial pentru aceste noi majorări de prețuri. Totuși, contextul global al industriei auto indică o presiune tot mai mare asupra costurilor de producție și logistică.

Majorarea aplicată de Tesla vine într-un moment în care aproape toți marii constructori auto internaționali cresc prețurile pentru modelele din gama 2026.

Tendința este alimentată de mai mulți factori economici și industriali. Printre principalele motive invocate de producători se numără noile tarife comerciale internaționale, costurile ridicate generate de tranziția către electrificare și presiunile inflaționiste asupra materiilor prime și logisticii.

În cazul grupurilor premium germane, creșterile sunt deja vizibile în noile liste de prețuri. Volkswagen a aplicat majorări estimate între 1,9% și 6,5% pentru gama 2026.

BMW a operat două valuri consecutive de scumpiri în ultimele șase luni. Pentru modelele noi, constructorul bavarez a adăugat între 400 și 1.500 de dolari per vehicul, invocând inflația și introducerea unor echipamente standard suplimentare.

Porsche a ales o strategie similară, crescând direct prețurile de listă pentru a-și proteja marjele de profit, în timp ce Mercedes-Benz aplică pentru gama 2026 majorări estimate între 3% și 5%, în special pentru modelele high-end.

În segmentul constructorilor de volum, Toyota a majorat prețurile pentru mai multe modele populare, inclusiv RAV4, HiLux și gama Fortuner/Innova.

Compania japoneză încearcă însă să reducă impactul psihologic al scumpirilor prin integrarea noilor costuri în actualizările de facelift și în introducerea unor echipamente suplimentare. Astfel, creșterile de preț sunt prezentate drept parte a unei evoluții tehnologice a vehiculului.

Volvo Cars și Lexus au anunțat creșteri medii de aproximativ 4% pentru noile flote, argumentând decizia prin investițiile în tehnologia de la bord și condițiile economice actuale.

De asemenea, Subaru a crescut prețurile de listă cu aproximativ 4,2%, anumite versiuni de echipare înregistrând scumpiri de până la 6%.

Pe piața americană, Ford Motor Company a început să majoreze costurile pentru modelele produse în fabricile din Mexic, inclusiv Mustang Mach-E, Maverick și Bronco Sport. Scumpirile aplicate sunt cuprinse între 600 și 2.000 de dolari pentru fiecare vehicul.

În contextul în care cererea pentru automobile rămâne sensibilă la variațiile de cost, mulți producători evită să majoreze direct prețurile de bază și preferă strategii alternative.

Una dintre cele mai utilizate metode este eliminarea versiunilor entry-level foarte ieftine și introducerea unor echipări standard mai bogate. Constructorii adaugă ecrane mai mari, sisteme noi de siguranță sau funcții digitale suplimentare, justificând astfel creșterea costului final al mașinii.

O altă practică tot mai răspândită este majorarea taxelor de livrare către dealer. În cazul unor companii precum Ford sau General Motors, aceste taxe au ajuns la niveluri record.

Pentru SUV-urile mari, taxele de transport și livrare pot urca până la 2.795 de dolari, cost care este suportat obligatoriu de cumpărător la achiziția vehiculului.

Tesla a aplicat anterior o strategie similară și în cazul pickup-ului Cybertruck. În august anul trecut, compania a majorat cu 15.000 de dolari prețul celei mai scumpe versiuni vândute în Statele Unite, în ciuda faptului că modelul a înregistrat vânzări sub așteptări și mai multe rechemări în service.

Tabel. Cum au crescut prețurile automobilelor în 2026: