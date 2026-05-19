Prețurile carburanților afișate marți arată variații moderate între diferitele rețele și localități, însă diferențele dintre cele mai ieftine și cele mai scumpe stații rămân limitate comparativ cu perioadele de volatilitate accentuată din ultimele luni.

Datele centralizate de PretCarburant.ro, pe baza monitorizării a 1.517 benzinării Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar și Gazprom, indică un minim național de 8,95 lei pe litru pentru benzina standard 95, 9,53 lei pe litru pentru motorina standard și 4,39 lei pe litru pentru GPL auto.

Separat, platforma peco-online.ro arată că cea mai ieftină benzină standard identificată marți costa 8,95 lei pe litru la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș. În cazul motorinei, cel mai redus tarif a fost de 9,45 lei pe litru, la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța.

Față de ziua precedentă, benzina și motorina au rămas aproape la același nivel, în timp ce GPL-ul a înregistrat o scădere ușoară. Diferența dintre benzina standard și motorină continuă însă să fie importantă la nivelul mediei naționale.

În principalele orașe din țară, cele mai mici prețuri ale carburanților indică diferențe relativ reduse între centrele urbane analizate și între marile lanțuri de benzinării.

În Cluj-Napoca, benzina standard pornește de la 9,09 lei pe litru, cel mai mic tarif dintre marile orașe monitorizate. În București, Timișoara, Iași și Constanța, benzina standard începe de la 9,12 lei pe litru în mai multe stații Petrom.

Motorina standard pornește de la 9,49 lei pe litru în Cluj-Napoca și de la 9,53 lei pe litru în București, Timișoara, Iași și Constanța. În toate orașele analizate, motorina rămâne peste pragul de 9,5 lei pe litru.

La GPL, cele mai mici prețuri sunt de 4,29 lei pe litru în București, 4,35 lei pe litru în Cluj-Napoca, 4,38 lei pe litru în Constanța și 4,40 lei pe litru în Timișoara și Iași.

În Capitală, prețurile carburanților diferă în funcție de operator și de zona în care este amplasată stația, însă variațiile rămân reduse între marile rețele analizate.

Benzina standard pornește de la 9,12 lei pe litru în mai multe stații Petrom din zone precum Barbu Văcărescu, Șoseaua Virtuții, Șoseaua Străulești, Antiaeriană, Mihai Bravu, Pipera, Alexandriei, Calea Vitan și Olteniței.

La Socar, benzina standard este afișată la 9,14 lei pe litru, în timp ce OMV, MOL și Rompetrol au prețuri de 9,18 lei pe litru în stațiile analizate. În cazul Lukoil, litrul de benzină standard ajunge la 9,23 lei.

Potrivit PretCarburant.ro, în București sunt monitorizate 147 de benzinării, iar media locală este de 9,17 lei pe litru pentru benzină, 9,59 lei pe litru pentru motorină și 4,36 lei pe litru pentru GPL.

Diferența dintre prețul benzinei și cel al motorinei rămâne una dintre principalele caracteristici ale pieței carburanților din această perioadă, chiar dacă tarifele actuale sunt mai mici decât cele înregistrate în prima parte a lunii.

Marți, 19 mai 2026, motorina standard are o medie națională de 9,60 lei pe litru, comparativ cu 9,17 lei pe litru pentru benzina standard 95. Astfel, diferența dintre cele două tipuri de carburanți este de aproximativ 43 de bani pe litru.

Pentru un plin de 50 de litri, costul mediu ajunge la aproximativ 459 de lei pentru benzină și la circa 480 de lei pentru motorină. În cazul GPL-ului, un plin de 50 de litri costă aproximativ 220 de lei, calculat la media națională de 4,40 lei pe litru.

Prețurile afișate sunt orientative și pot varia în funcție de stație, localitate sau momentul actualizării tarifelor. În perioadele cu modificări rapide ale pieței petroliere, operatorii pot ajusta prețurile de mai multe ori în aceeași zi.