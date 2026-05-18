Stocurile globale de petrol se epuizează rapid. În cadrul reuniunii G7 de la Paris, șeful Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a transmis un semnal de alarmă privind dezechilibrul tot mai pronunțat dintre cerere și ofertă pe piața petrolului.

Potrivit acestuia, rezervele comerciale au fost sprijinite recent prin eliberarea unor volume semnificative din stocurile strategice, însă această soluție este temporară și nu poate susține piața pe termen lung.

Birol a precizat că au fost introduși pe piață aproximativ 2,5 milioane de barili de petrol pe zi din rezerve, măsură care a contribuit la stabilizarea temporară a prețurilor.

Datele prezentate de AIE arată că, înainte de intensificarea conflictelor din Orientul Mijlociu, piața petrolului se afla într-o zonă de surplus, iar stocurile comerciale erau la niveluri ridicate.

Situația s-a schimbat rapid după escaladarea tensiunilor, ceea ce a dus la retrageri masive din rezervele globale.

Conform raportărilor agenției:

în lunile martie și aprilie, stocurile globale au scăzut cu aproximativ 246 milioane de barili;

aproximativ 400 de milioane de barili au fost eliberați pentru stabilizarea pieței;

până la începutul lunii mai, circa 164 de milioane de barili ajunseseră deja pe piață.

AIE avertizează că presiunea asupra pieței va crește în lunile următoare, odată cu debutul sezonului agricol de primăvară și a perioadei de vârf a călătoriilor de vară în emisfera nordică.

Produs / Resursă Rol în economie Evoluția cererii în perioada analizată Impact asupra stocurilor de petrol Motorină Transport rutier, agricultură, logistică Creștere semnificativă Accelerarea consumului de țiței și reducerea rapidă a rezervelor Benzină Transport individual și comercial Creștere semnificativă Presiune suplimentară pe rafinare și distribuție Kerosen Aviație (combustibil aeronave) Creștere sezonieră puternică Consum ridicat în sezonul de călătorii de vară Îngrășăminte Agricultură și producție alimentară Creștere odată cu sezonul agricol Crește indirect consumul de energie și derivați petrolieri

Unul dintre cele mai îngrijorătoare puncte evidențiate de Fatih Birol este faptul că stocurile comerciale de țiței ar putea acoperi consumul global pentru „doar câteva săptămâni”, în condițiile actuale de utilizare.

Această situație reflectă o vulnerabilitate structurală a pieței, mai ales în contextul în care rezervele strategice nu pot fi utilizate pe termen nelimitat.

Directorul AIE a mai subliniat existența unei discrepanțe între percepția piețelor financiare și realitatea fizică a disponibilității petrolului.

Această diferență de evaluare poate amplifica volatilitatea prețurilor și poate genera reacții întârziate ale pieței în raport cu deficitul real de ofertă.

Estimările AIE indică faptul că oferta globală de petrol ar putea rămâne sub nivelul cererii în următorii ani.

Prognozele arată un posibil deficit de aproximativ 3,9 milioane de barili pe zi până în 2026, în special din cauza impactului geopolitic asupra producției din Orientul Mijlociu.

Avertismentul transmis de Agenția Internațională pentru Energie subliniază o realitate critică: piața petrolului intră într-o fază de tensiune structurală, în care rezervele globale sunt utilizate rapid, iar echilibrul dintre cerere și ofertă devine tot mai fragil.

În lipsa unei stabilizări geopolitice și a unei creșteri sustenabile a producției, presiunea asupra pieței energetice globale este de așteptat să se intensifice în perioada următoare.