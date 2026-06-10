BMW și Kia raportează creșteri importante pe segmentul auto. Cererea pentru mașini electrice accelerează în Europa și SUA

Interesul pentru mașini electrice continuă să crească pe marile piețe auto internaționale, pe fondul lansării unor modele noi și al extinderii ofertelor producătorilor. BMW a depășit pragul de 10.000 de livrări pentru noul iX3 în Europa, la doar câteva săptămâni de la debutul comercial. În același timp, Kia a raportat creșteri importante ale vânzărilor pentru modelele sale electrice și hibride în Statele Unite. Evoluțiile confirmă accelerarea cererii pentru vehicule electrificate atât în Europa, cât și pe piața americană.

Creșterea interesului pentru mașini electrice în segmentul premium european a contribuit la ascensiunea rapidă a noului BMW iX3, care a devenit liderul categoriei sale la scurt timp după lansare.

Primul model dezvoltat de constructorul german pe platforma Neue Klasse a înregistrat 10.299 de livrări în luna aprilie, potrivit datelor furnizate de compania de cercetare Dataforce. Performanța este cu atât mai importantă cu cât livrările către clienți au început abia în luna martie.

Rezultatul a fost suficient pentru ca SUV-ul electric să urce pe locul al șaptelea în clasamentul celor mai vândute SUV-uri premium de dimensiuni medii din Europa în perioada ianuarie-aprilie.

În același interval, Mercedes-Benz GLC cu motorizare convențională a ocupat prima poziție, cu 41.227 de unități vândute, urmat de BMW X3, cu 38.389 de exemplare. Chiar și în aceste condiții, noul iX3 a reușit să depășească modele electrice consacrate precum Polestar 4, Audi Q5 Sportback și Porsche Macan.

Succesul înregistrat de BMW iX3, împreună cu creșterea vânzărilor noului Mercedes-Benz GLC EV, a contribuit la revigorarea întregului segment. În primele patru luni ale anului, categoria crossoverelor electrice premium a consemnat o creștere de 8% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Spre comparație, în 2025 avansul a fost de numai 1% față de 2024.

Performanțele tehnice reprezintă unul dintre motivele principale pentru care noul model BMW a atras rapid mii de cumpărători.

iX3 oferă o autonomie estimată la până la 434 de mile, echivalentul a aproximativ 698 de kilometri, conform standardului EPA. Modelul beneficiază de o putere maximă de încărcare de 400 kW și are un preț de pornire de 62.850 de dolari pe piața americană.

Arhitectura electrică de 800 de volți permite încărcarea bateriei de la 10% la 80% în aproximativ 21 de minute. În plus, versiunea cu două motoare dezvoltă 463 de cai putere, ceea ce transformă modelul într-o alternativă competitivă pentru călătoriile pe distanțe lungi.

BMW nu este însă singurul constructor care mizează pe această strategie. Mercedes-Benz GLC EV și viitorul Volvo EX60 folosesc platforme dedicate de 800 de volți, oferă autonomie ridicată și prețuri apropiate de cele ale versiunilor cu motoare termice.

Interesul clienților pentru aceste modele s-a tradus printr-un volum ridicat de comenzi. BMW a anunțat că a acumulat deja peste 50.000 de comenzi ferme pentru iX3, situație care a determinat compania să introducă mai devreme o tură suplimentară la fabrica din Debrecen, Ungaria.

În același timp, Volvo are programată producția a 40.000 de unități EX60 în acest an, iar Mercedes-Benz a transmis că registrul de comenzi pentru noul GLC electric este „deja completat până în a doua jumătate a anului 2026”.

Toate aceste date se referă exclusiv la piața europeană. Până la sfârșitul anului, cele trei modele vor fi lansate și în Statele Unite, unde vor concura cu vehicule precum Cadillac Optiq și Tesla Model Y.

În timp ce BMW marchează un debut puternic în Europa, Kia raportează rezultate mixte pe piața americană, unde vânzările totale au scăzut ușor, însă modelele electrificate au înregistrat evoluții semnificative.

Constructorul sud-coreean a comercializat 72.703 vehicule în luna aprilie, cu 2.102 unități mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut, când livrările au ajuns la 74.805 automobile.

Chiar și în acest context, mai multe modele au avut evoluții pozitive. Kia Telluride și-a majorat vânzările cu 16%, iar modelele K4, K5 și Seltos au înregistrat, de asemenea, creșteri. Sportage a rămas cel mai vândut model din gama constructorului, deși volumul livrărilor a fost mai redus decât anul trecut.

Creșterea cea mai spectaculoasă a venit însă din zona vehiculelor electrificate. Potrivit companiei, vânzările modelelor hibride au urcat cu 97% în aprilie. Sportage Hybrid a înregistrat un avans de 112%, iar Sorento Hybrid de 34%.

Pe segmentul electric, Kia EV6 a consemnat o creștere de 11%, în timp ce SUV-ul EV9 cu trei rânduri de scaune a înregistrat un salt de 481% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Chiar dacă volumele rămân relativ reduse, constructorul a reușit să vândă peste 2.000 de vehicule complet electrice în luna aprilie.

Rezultatele confirmă faptul că interesul pentru modelele hibride și electrice continuă să crească în Statele Unite. În primele patru luni ale anului 2026, Kia a comercializat cu aproximativ 6.000 de vehicule mai mult decât în perioada similară a anului trecut, menținând astfel un ritm pozitiv de creștere la nivelul întregii game.