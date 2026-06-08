Lada dispare oficial din Germania. Compania care importa marca și-a închis porțile după peste 50 de ani

Un nume care a fost prezent timp de decenii pe șoselele Europei își încheie oficial capitolul german. Lada nu mai are reprezentare oficială în Germania, după ce importatorul mărcii și-a încetat activitatea, iar proprietarii mașinilor se confruntă acum cu întrebări legate de service și piese de schimb.

Lada Deutschland GmbH, compania cu sediul în Buxtehude, în apropiere de Hamburg, și-a închis definitiv activitatea după ce nu a reușit să găsească un investitor care să susțină continuarea afacerii.

Procesul de retragere a început la finalul anului 2025, când activitatea companiei a fost redusă treptat. În martie 2026, operațiunile au fost oprite complet, ceea ce a pus capăt distribuției oficiale a automobilelor Lada pe piața germană.

Pentru mulți șoferi, marca rusă a reprezentat timp de decenii o alternativă simplă și accesibilă. Modelele sale au fost apreciate pentru construcția robustă și costurile reduse de exploatare, iar Lada Niva a rămas unul dintre cele mai cunoscute vehicule produse de AvtoVAZ, potrivit Merkur.

Dificultățile mărcii nu au apărut odată cu sancțiunile occidentale împotriva Rusiei. Încă din 2019, producătorul AvtoVAZ anunța că intenționează să se retragă din Europa Occidentală, pe fondul normelor tot mai stricte privind emisiile poluante.

Cu toate acestea, importatorul german a continuat să comercializeze modelul Niva, cunoscut pe piață și sub numele de Lada Taiga.

Situația s-a schimbat radical după declanșarea războiului din Ucraina. Sancțiunile economice impuse Rusiei au făcut extrem de dificil importul de automobile și componente, iar în multe cazuri aprovizionarea a devenit imposibilă.

În lipsa unui flux constant de vehicule și piese de schimb, activitatea companiei germane a devenit tot mai greu de susținut.

Datele privind înmatriculările arată dimensiunea declinului. În anii 2024 și 2025 au fost înmatriculate în Germania doar 36 de automobile noi Lada. Cu doar câțiva ani înainte, marca reușea să depășească pragul de 1.000 de unități vândute anual.

În încercarea de a găsi o soluție pentru continuarea activității, importatorul a analizat inclusiv posibilitatea comercializării unor automobile produse în China. Proiectul nu a avut însă rezultatele așteptate și nu a reușit să schimbe situația companiei.

Închiderea importatorului nu înseamnă că automobilele Lada vor dispărea imediat de pe drumurile Germaniei. Totuși, proprietarii sunt preocupați de disponibilitatea pieselor de schimb și de posibilitatea efectuării reparațiilor în viitor.

Potrivit publicației germane Merkur, accesul la componente și la ateliere specializate ar putea deveni principala problemă pentru posesorii acestor vehicule.

Pe măsură ce stocurile existente se vor reduce, întreținerea mașinilor ar putea deveni mai costisitoare, iar găsirea anumitor piese ar putea necesita perioade mai lungi de așteptare.

Puțini își mai amintesc că firma care a reprezentat Lada în Germania a contribuit și la lansarea altor mărci pe piața locală.

Aceeași companie a fost primul importator oficial al automobilelor Kia în Germania la începutul anilor ’90, într-o perioadă în care producătorul sud-coreean făcea primii pași pe una dintre cele mai importante piețe auto din Europa.