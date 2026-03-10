Strategia Dacia pentru următorii ani pune accent puternic pe electrificarea gamei, iar obiectivele stabilite de companie indică o schimbare rapidă a structurii vânzărilor. Producătorul auto estimează că, în doar patru ani, mașinile electrice și hibride vor depăși 60% din totalul vânzărilor.

În prezent, electrificarea este deja în creștere accelerată pentru marcă. În 2025, Dacia a vândut aproape 200.000 de vehicule electrice și hibride, ceea ce a reprezentat aproximativ un sfert din totalul livrărilor. Evoluția este semnificativă dacă se compară cu anul precedent, când ponderea acestor modele era de puțin peste 10%.

Planul companiei merge însă mult mai departe. Până în 2030, strategia stabilită prevede ca aproximativ două treimi dintre automobilele comercializate de Dacia să fie hibride sau complet electrice. Această transformare face parte din strategia amplă a grupului Renault de adaptare la cerințele pieței și la reglementările tot mai stricte privind emisiile.

Volumul total al vânzărilor rămâne unul important pentru brand. În 2025, Dacia a livrat aproape 700.000 de vehicule la nivel global, confirmând poziția mărcii ca unul dintre cei mai importanți producători auto europeni din segmentul accesibil.

Pe lângă electrificare, Dacia își propune să își consolideze poziția într-un segment de piață superior, cel al vehiculelor din categoria C. Planul companiei indică faptul că, în următorii ani, acest segment ar urma să devină o parte esențială a portofoliului.

Obiectivul stabilit pentru 2030 este ca aproximativ o treime dintre vânzările totale ale Dacia să provină din segmentul C. Strategia este deja în desfășurare, iar modelul Bigster este în prezent cel mai important reprezentant al mărcii în această categorie.

În lunile următoare, gama va fi extinsă cu un nou model. Compania urmează să prezinte modelul Striker, care va intra ulterior în producție și va ajunge la clienți. Lansarea face parte din strategia de diversificare a portofoliului și de consolidare a prezenței în segmente cu valoare mai mare.

Planurile nu se opresc aici. Potrivit strategiei prezentate, este posibil ca în 2027 să fie introdus încă un model din segmentul C, ceea ce ar consolida prezența Dacia într-o zonă de piață unde competiția este mult mai intensă.

Transformarea Dacia este integrată într-un plan mai amplu al grupului Renault, denumit „futuREady”, care vizează accelerarea electrificării și lansarea unui număr mare de modele noi până la finalul deceniului.

Planul anunțat prevede lansarea a 36 de modele noi până în 2030, dezvoltate de toate mărcile din cadrul grupului. În acest context, Dacia va continua să își construiască strategia pe câteva principii fundamentale: menținerea celui mai competitiv raport între cost, preț și valoare pentru clienți, dar și accelerarea electrificării gamei.

Totodată, producătorul își propune să valorifice expertiza sa în mai multe domenii cheie. Printre acestea se numără tehnologia 4×4, sistemele hibride E-Tech dezvoltate în cadrul grupului și poziția de lider în oferta de vehicule alimentate cu GPL.

Un obiectiv important pentru următorii ani este extinderea gamei electrice. Dacă în prezent Dacia are un singur model complet electric, strategia companiei prevede ca până în 2030 portofoliul să includă patru modele electrice.

În paralel, marca Renault își propune să își accelereze propria creștere prin lansarea a 12 modele noi în Europa și a 14 modele dedicate piețelor internaționale. Planurile grupului vizează atingerea unui nivel de peste două milioane de vehicule vândute anual până la finalul deceniului.

Strategia include și o schimbare majoră a structurii vânzărilor. În Europa, Renault urmărește ca 100% dintre vehiculele comercializate să fie electrificate, în timp ce pe piețele din afara continentului ponderea ar urma să ajungă la aproximativ 50%.