Dacia a dezvăluit că viitorul său crossover, care va fi lansat în 2026, va purta numele Striker, inspirat din anii ’80 și menit să sugereze forță și precizie.

Numele se integrează în familia Dacia prin terminația „ER”, similar modelelor Duster, Jogger și Bigster.

Designul complet al noului model va fi prezentat public marțea viitoare, pe 10 martie 2026.

Modelul de segment C va fi produs la uzina Oyak Renault din Turcia, în timp ce versiunea electrică de segment A va fi fabricată la Renault Novo Mesto.

„STRIKER: numele noului crossover Dacia care redefinește regulile Striker este un nume puternic, ușor recognoscibil prin terminația „ER”, semnătură consacrată a gamei. Inspirat din anii ’80, numele sugerează forță, precizie și impact – asemenea unei lovituri decisive care schimbă dinamica sau redefinește regulile jocului. Terminația „ER”, asemenea modelelor Duster, Jogger și Bigster, îl integrează firesc în familia Dacia. Este un nume ușor de pronunțat, cu o fonetică puternică și memorabilă. Derivat din expresia universală „a da lovitura / a nimeri ținta”, Striker întruchipează provocarea și reflectă ambiția brandului. Este un nume cu rezonanță, impunător, care exprimă robustețea unui model versatil, partenerul ideal de călătorie. Asemenea design-ului care va fi dezvăluit pe 10 martie, Striker transmite o energie pozitivă și autentică”, se arată în comunicatul oficial postat astăzi pe site-ul Dacia.

Inițial, modelul cunoscut până acum neoficial drept C-Neo urma să fie asamblat în România, însă grupul Renault a decis să mute producția în Turcia, consolidând uzina Oyak-Renault ca centru regional.

Această schimbare a dus la o concentrare aproape exclusivă pe SUV-uri la Mioveni, respectiv Duster și Bigster, în timp ce anterior uzina producea Logan, Sandero, Jogger și Duster, susținând o cerere diversificată pentru furnizorii locali de componente.

Reducerea diversificării și a volumului total de producție a generat riscuri structurale pentru platforma industrială.

În 2025, producția uzinei de la Mioveni a scăzut comparativ cu 2024, tendința continuând și în ianuarie 2026, când producția Dacia a înregistrat o diminuare de aproximativ 14%, în timp ce Ford Otosan Craiova a menținut nivelul anterior.

Capacitatea teoretică a uzinei Mioveni este de circa 300.000 de unități pe an, însă aceasta nu a fost atinsă, o potențială problemă pentru industria auto românească.

Strategia Dacia de a produce modelele cu marjă mai mică în Maroc și segmentul C în Turcia reflectă dorința grupului de a păstra în România doar vehicule cu valoare adăugată mai mare. Totuși, scăderea volumului total ar putea afecta sănătatea pe termen lung a ecosistemului local de producție și a furnizorilor asociați.