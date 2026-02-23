Producătorul auto Dacia prezintă „Duster Spirit of Sand” ca o versiune care:

”celebrează spiritul de competiție și inovația tehnologică, inspirată de performanțele remarcabile obținute în competițiile de off-road”.

Modelul este descris drept o serie limitată, complet echipată, dedicată exclusiv clienților din România.

Noua ediție se remarcă printr-o serie de detalii vizuale menite să sublinieze caracterul robust al SUV-ului. Caroseria integrează elemente grafice aplicate pe partea inferioară, accente Copper Brown, jante negre din aliaj de 17 inci Tergan și o antenă tip „aripioară de rechin”.

Aspectul exterior păstrează linia agresivă specifică Duster, dar adaugă un plus de personalitate versiunii limitate.

Pentru a evidenția vocația de aventură a modelului, Duster Spirit of Sand este echipat standard cu un scut de protecție pentru motor și cutia de viteze. Componenta este realizată din duraluminiu de 6 mm și este inclusă în echiparea de serie.

La interior, ediția specială menține nivelul de dotări al versiunii Extreme și îl completează cu echipamente dedicate confortului și siguranței. Printre acestea se numără aerul condiționat automat, frâna de parcare electrică și cruise controlul adaptiv.

Pachetele Cold și Parking sunt incluse standard, oferind funcții precum parbriz încălzit, scaune și volan încălzite, detector de unghi mort, cameră Multiview și senzori de parcare.

Modelul este disponibil cu motorizarea hybrid-G 150 4×4, prezentată de Dacia ca o”premieră mondială”

Sistemul combină un motor termic 1.2 mild-hybrid de 140 CP, amplasat pe puntea față, cu un motor electric de 31 CP pe puntea spate. Puterea totală ajunge la 154 CP.

Transmisia automată cu dublu ambreiaj, în 6 trepte, introduce pentru prima dată la Dacia padele pe volan.

Autonomie extinsă și rulare electrică în oraș

Datorită alimentării mixte benzină/GPL și celor două rezervoare de 50 de litri, autonomia maximă declarată ajunge la 1.500 km. În mediul urban, modelul poate rula până la 60% din timp în mod electric, asistat de bateria Li-Ion de 48V.

Duster Spirit of Sand este comercializat la prețul de 28.990 euro (TVA inclus).