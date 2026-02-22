Studiul arată că mărcile Volkswagen, Dacia și BMW se află în topul preferințelor șoferilor, iar în București se remarcă o preferință mai accentuată pentru SUV-uri. De asemenea, analiza indică faptul că mai puțin de un sfert dintre autoturismele nou înmatriculate sunt noi, iar Dacia este marca cel mai des aleasă de cumpărători.

Piața auto din România arată o orientare constantă către vehicule care oferă un echilibru bun între costul de achiziție și cheltuielile de exploatare. Datele arată că marca cel mai des înmatriculată la nivel național este Volkswagen, în timp ce în București se observă o preferință mai clară pentru modelele SUV.

Alegerea unei mașini este influențată în principal de preț, fiabilitate, accesul facil la piese de schimb și service-uri, nivelul de echipare, precum și de costurile reduse de întreținere și eficiența financiară pe termen lung. În acest context, aproximativ 70% dintre autoturismele înmatriculate în 2025 sunt vehicule rulate, conform statisticilor oficiale ale DRPCIV, analizate într-un studiu amplu realizat de marketplace-ul auto Plus-Auto.ro.

Despre preferințele românilor și despre cum se schimbă piața auto din România am vorbit cu Veronica Negru, Marketing & Growth Partner, Plus Auto Marketplace.

Veronica Negru: Românii aleg mașinile rulate, în primul rând, pentru că fac un calcul simplu și realist. Bugetul este punctul de plecare. Oamenii vor o mașină pe care să și-o permită la cumpărare, dar și pe care să o poată întreține fără stres în următorii ani.

O mașină rulată înseamnă, de multe ori, mai multă valoare pentru aceiași bani: un model mai bine echipat, poate chiar dintr-o clasă superioară, dar fără costul inițial ridicat al uneia noi. În același timp, evită deprecierea rapidă din primii ani, care e un aspect tot mai atent analizat de cumpărători.

La fel de importantă este întreținerea. Românii se uită la lucruri foarte concrete: cât costă piesele, cât de ușor găsesc un service bun, cât de fiabil este modelul în timp. Mărcile cu reputație solidă, cu piese disponibile și rețele extinse de service-uri inspiră încredere, pentru că oferă predictibilitate și reduc riscul cheltuielilor neprevăzute.

Din experiența noastră în cadrul Plus-Auto.ro, vedem clar această schimbare de mentalitate: cumpărătorii sunt mult mai informați, compară atent ofertele și caută transparență, istoric verificabil și siguranță în tranzacție. Tocmai de aceea, marketplace-ul nostru pune accent pe claritate, informații complete și conectarea cumpărătorilor cu dealeri profesioniști, astfel încât decizia să fie una asumată și fără surprize.

Așadar, alegerea mașinii rulate nu este despre compromis, ci despre echilibru. Este o decizie matură, adaptată contextului economic actual, în care contează accesibilitatea, fiabilitatea și costurile controlate pe termen lung.

Veronica Negru: În realitate, pentru majoritatea cumpărătorilor români, costurile de întreținere și fiabilitatea cântăresc mai mult decât designul sau tehnologia de ultimă generație.

Designul atrage. Tehnologia impresionează. Dar, în momentul în care începe analiza concretă, întrebările devin mult mai pragmatice: „Cât mă costă revizia?”, „Cât sunt piesele?”, „Găsesc ușor service?”, „Cât consumă?”

În special pe segmentul mașinilor rulate, fiabilitatea și costul total de exploatare sunt decisive. O mașină poate arăta foarte bine sau poate avea dotări spectaculoase, dar dacă întreținerea este scumpă sau piesele sunt greu de găsit, mulți cumpărători fac un pas înapoi.

Din datele analizate de Plus-Auto.ro reiese că românii aleg, în principal, mărci considerate sigure și predictibile, cu istoric bun în piață și rețele extinse de service-uri. Disponibilitatea pieselor și costurile rezonabile pe termen lung oferă un sentiment de control financiar – un aspect esențial în contextul economic actual.

Asta nu înseamnă că designul sau tehnologia nu contează. Ele pot influența alegerea finală între două modele similare.

Însă, în cele mai multe cazuri, sunt factori secundari. Decizia este ancorată în logică, nu în impuls. Fiabilitatea și costurile reale pe termen lung rămân prioritare.

Veronica Negru: Dominanța unor mărci precum Volkswagen, Dacia și BMW nu este întâmplătoare. Ea spune foarte multe despre prioritățile șoferilor.

În primul rând, vorbim despre siguranță în decizie. Volkswagen este perceput ca un echilibru între fiabilitate, costuri rezonabile și valoare bună la revânzare. Este o alegere „sigură”, potrivită atât pentru familie, cât și pentru utilizarea zilnică. Faptul că aproximativ una din patru mașini înmatriculate este Volkswagen arată orientarea către branduri testate și validate în timp.

Dacia reflectă pragmatismul. Este marca asociată cu accesibilitatea și costurile reduse de întreținere. Rețeaua extinsă de service și piesele ușor de găsit oferă un sentiment de control financiar. În segmentul mașinilor noi, aproape una din trei înmatriculări este Dacia, ceea ce confirmă că șoferul român pune accent pe funcționalitate și eficiență, nu doar pe imagine.

BMW arată că există și un segment care caută performanță și statut, dar într-un mod calculat. De cele mai multe ori vorbim despre premium rulat – o combinație între dorința de confort și o abordare financiară echilibrată. Nu este o alegere impulsivă, ci una atent analizată.

Ce transmit aceste preferințe despre profilul șoferului român? Că este pragmatic, atent la buget și orientat spre valoare reală. Fiabilitatea, costurile de întreținere, disponibilitatea pieselor și ușurința revânzării sunt factori decisivi. Designul și tehnologia contează, dar vin după criteriile financiare și practice.

Așa cum am arătat prin analiza noastră, piața auto din 2025 confirmă această tendință: șoferul român este mai informat, mai atent și mai orientat către alegeri sustenabile pe termen lung.

Veronica Negru: Se pot observa unele diferențe între București și restul țării, însă ele țin mai degrabă de specificul local și de modul de utilizare al mașinii.

În București și Ilfov, SUV-urile au o vizibilitate mai mare, iar modele precum Dacia Duster se regăsesc frecvent în topul înmatriculărilor. Poziția mai înaltă la volan, confortul și versatilitatea sunt apreciate într-un trafic urban aglomerat, unde șoferii caută un plus de siguranță și adaptabilitate.

În multe județe din țară, preferințele rămân orientate către modele compacte și eficiente, precum Volkswagen Golf, unde accentul cade pe consum redus, costuri de întreținere accesibile și utilizare mixtă (oraș + drumuri extraurbane).

Diferențele nu sunt radicale, ci reflectă priorități adaptate contextului local: în Capitală se observă o deschidere mai mare către SUV-uri urbane, în timp ce în restul țării criteriile practice și eficiența bugetară rămân dominante.

Veronica Negru: În 2025, faptul că peste 70% dintre mașinile înmatriculate sunt rulate arată că parcul auto nou intrat în circulație rămâne, în medie, mai matur ca vârstă. Practic, românii aleg în continuare vehicule deja depreciate, dar considerate încă fiabile și corecte ca raport preț–beneficiu.

O mașină mai veche nu este automat o mașină nesigură. Multe modele rulate, mai ales din segmente medii sau superioare, vin cu dotări solide de siguranță. Diferența apare însă la nivelul tehnologiilor foarte noi – sisteme avansate de asistență, pachete moderne de prevenire a accidentelor – care sunt mai frecvente pe generațiile recente.

În practică, siguranța depinde mult de:

istoricul real al mașinii,

întreținerea corectă,

starea tehnică la momentul achiziției.

Un vehicul bine întreținut, chiar dacă nu este nou, poate oferi un nivel de siguranță foarte bun pentru utilizarea zilnică.

Din punct de vedere al mediului, o vârstă medie mai ridicată înseamnă, în general, emisii mai mari față de cele ale modelelor noi, optimizate pentru standarde Euro mai recente. Motoarele diesel și pe benzină mai vechi au un impact mai mare în termeni de poluare și consum.

Totuși, se observă o diversificare a motorizărilor: segmentul hibrid este în creștere, iar electricele câștigă treptat teren. Chiar dacă nu reprezintă încă o pondere majoritară, ele indică o schimbare de direcție pe termen mediu.

Vârsta medie mai ridicată a mașinilor rulate reflectă, în esență, prioritățile cumpărătorilor: accesibilitate și control al bugetului. Impactul asupra siguranței și mediului nu ține doar de anul fabricației, ci și de modul în care mașina este întreținută și de alegerea făcută responsabil.

Veronica Negru: Veniturile, accesul la finanțare și contextul economic actual au un impact direct asupra acestei tendințe către mașini second-hand. Oamenii sunt mult mai atenți la cum investesc banii și privesc achiziția unei mașini ca pe o decizie financiară pe termen lung, nu doar ca pe o dorință de moment.

Pentru majoritatea cumpărătorilor, contează echilibrul dintre prețul de achiziție și costurile ulterioare. Întrebările sunt foarte concrete: cât costă piesele? Găsesc ușor service-uri? Cât mă costă întreținerea anuală? Cât pierde mașina din valoare în următorii ani? Deprecierea este un factor important – o mașină rulată a trecut deja prin cea mai abruptă scădere de valoare, ceea ce înseamnă un risc financiar mai mic comparativ cu una nouă.

Accesul la finanțare joacă și el un rol important. Observăm că tot mai mulți clienți sunt interesați de leasing – există numeroase solicitări în acest sens direct pe platforma noastră. Tocmai pentru că am văzut această nevoie reală, am introdus opțiunea de leasing în cadrul Plus-Auto.ro, pentru a oferi o soluție mai flexibilă și mai ușor de gestionat.

Pentru mulți cumpărători, leasingul înseamnă un avans accesibil, rate predictibile și o presiune financiară mai mică la început. Fie că vorbim despre persoane fizice sau companii, este o modalitate de a avea o mașină potrivită fără a bloca un buget mare dintr-o singură tranșă.

În esență, românii caută stabilitate și control. Aleg mașini rulate pentru că sunt mai accesibile la cumpărare, mai ușor de întreținut și mai predictibile din punct de vedere financiar. Iar finanțarea flexibilă vine să completeze această abordare pragmatică.

Pe termen mediu, este puțin probabil ca piața să se schimbe radical. Tendințele arată mai degrabă o evoluție treptată decât o schimbare bruscă.

Piața second-hand va rămâne dominantă, în principal din motive legate de buget și accesibilitate. Pentru majoritatea cumpărătorilor, mașina rulată oferă în continuare cel mai bun echilibru între preț, dotări și costuri de întreținere. Atâta timp cât veniturile și contextul economic impun prudență, această logică va rămâne valabilă.

În același timp, vedem o creștere constantă a interesului pentru mașini noi și pentru electrice, însă într-un ritm gradual. Electricele câștigă vizibilitate, mai ales în marile orașe, dar încă reprezintă un procent mic din totalul înmatriculărilor. Prețul de achiziție, infrastructura și percepția asupra autonomiei rămân factori decisivi.

Cel mai probabil, în următorii ani vom vedea:

o consolidare a pieței de second-hand,

o creștere a ponderii hibride și electrice,

o maturizare a deciziilor de cumpărare, cu accent pe cost total de utilizare.

Piața nu se va muta brusc către mașini noi sau electrice, dar va deveni mai diversificată. Românii vor continua să aleagă pragmatic, adaptându-se treptat la noile tehnologii, în funcție de buget și infrastructură.