Dacia are un nou model de succes: Dacia Bigster. Producția lui merge la maxim, iar vânzările sunt foarte bune.

În același timp, Dacia pregătește o schimbare mare: va renunța la motoarele pe GPL.

Bigster, un SUV mai mare decât Duster, a depășit deja 100.000 de unități produse, la scurt timp după lansare. Modelul se vinde bine în Europa, mai ales pentru că e mare și totuși accesibil. Are 4,57 metri lungime, aproape ca un Volkswagen Tiguan, dar costă cam 25.000 de euro, cât un Volkswagen Polo. În Franța, se vinde mai bine decât Renault Austral și VW Tiguan, arătând că strategia simplă a Dacia funcționează.

Până acum, succesul Dacia a fost legat și de motorizările pe GPL. Dacia și Renault controlează împreună aproape 90% din piața GPL din Europa, cu peste 300.000 de mașini vândute pe an. Mașinile accesibile și combustibilul ieftin au atras mulți clienți, mai ales în Italia, Polonia sau Franța.

Totuși, viitorul GPL-ului la Dacia este limitat. Directorul de producție, Frank Marotte, a spus că motoarele pe GPL vor fi eliminate după 2030. Motivul este legat de regulile stricte ale Uniunii Europene privind emisiile de CO₂. Chiar dacă GPL-ul poluează mai puțin decât benzina, nu respectă noile standarde de reducere a emisiilor.

Luni, 9 februarie, uzina Dacia din Mioveni va fi închisă o zi, pentru că nu mai sunt piese. Transporturile de mărfuri între Africa și Europa sunt blocate din cauza vremii.

Angajații care stau acasă în această zi vor primi 85% din salariu și tichetul aferent zilei. În uzină nu se vor produce mașini, dar departamentul de logistică va lucra cu personal redus, în funcție de cerințele clienților.

Din cauza robotizării și a reducerii planificate a producției, Dacia va începe pe 1 martie o campanie de plecări voluntare. Angajații au fost deja informați despre calendar și despre sumele pe care le pot primi dacă aleg să plece.

Uzina Dacia din Mioveni se pregătește pentru un val de plecări voluntare. Aproximativ 1.000 de angajați ar putea părăsi fabrica cu salarii compensatorii, pentru că multe locuri de muncă vor fi preluate de roboți și automatizări. De asemenea, se ia în calcul reducerea producției de mașini în acest an.

Până la 900 de angajați din cei 11.000 ar putea pleca începând cu 1 martie. Sumele compensatorii depind de vechime:

până la 2 ani – 25.000 lei net + salariul la zi

2–4 ani – 63.000 lei

4–8 ani – 113.000 lei

8–12 ani – 137.000 lei

12–16 ani – 167.000 lei

peste 16 ani – 210.000 lei (peste 40.000 euro)

Există și o categorie specială: angajații cu boli profesionale sau invalidități rezultate din accidente de muncă pot primi aproape 50.000 euro (240.000 lei) dacă aleg să plece.

Conducerea Dacia a spus că vrea să reducă producția în 2026, din cauza cererii mai mici de mașini și a noilor reguli de emisii. În prezent, fabrica are aproximativ 11.000 de angajați, dar robotizarea a ajuns la circa 60%.