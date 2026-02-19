Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat că transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” într-un program axat pe baterii de stocare reprezintă unul dintre scenariile analizate la nivel guvernamental.

O decizie finală va putea fi însă luată doar după aprobarea Legii bugetului de stat și stabilirea sumelor alocate Administrației Fondului pentru Mediu, în condițiile în care orice angajament financiar depinde de limitele bugetare asumate la nivel național.

Diana Buzoianu, a declarat, la finalul ședinței de Guvern, că instituția pe care o conduce analizează mai multe variante privind viitorul programului gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Potrivit acesteia, discuțiile aplicate cu Ministerul Finanțelor vor avea loc abia după adoptarea Legii bugetului național, întrucât doar în baza acesteia poate fi stabilit bugetul AFM și împărțirea fondurilor pe proiecte.

Diana Buzoianu a explicat că există mai multe scenarii pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice, iar unul dintre ele presupune transformarea acestuia într-un program dedicat bateriilor de stocare a energiei.

Ea a arătat însă că nu poate oferi detalii concrete sau sume orientative în acest moment, deoarece nu există încă un buget aprobat. În opinia sa, ar fi neserios să avanseze cifre înainte de a cunoaște suma totală care poate fi alocată fără a afecta deficitul bugetar al României.

„Avem mai multe scenarii (pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice – n.r.). Urmează să avem discuţii cu Ministerul Finanţelor, dar după ce va fi aprobată Legea bugetului naţional, pentru că, în baza acestei legi, ulterior vom putea să avem o discuţie şi pe bugetul AFM. În momentul în care vom şti limita maximală la care putem să mergem, vom avea şi împărţirea în interiorul bugetului pe mai multe proiecte. Este unul dintre scenarii (transformarea în Casa Verde Baterii – n.r.), dar nu vă pot da mai multe detalii, pentru că depinde foarte mult de bugetul maximal care va putea să fie alocat prin AFM în acest an. Nu vă pot da în acest moment un astfel de răspuns din nou, pentru că în momentul de faţă nu avem încă un buget aprobat. Ar fi neserios din partea mea să vin să arunc cifre în momentul în care nu avem efectiv suma totală aprobată”, a afirmat Diana Buzoianu joi, 19 februarie.

Ministrul Mediului a subliniat că, după stabilirea limitei maxime a fondurilor ce pot fi susținute din bugetul național, acestea vor fi distribuite între mai multe proiecte.

În acest context, transformarea programului într-o schemă de finanțare pentru baterii rămâne o opțiune, însă valoarea finală a alocării și structura exactă a programului vor depinde strict de bugetul aprobat.

„Deci, după ce avem o sumă discutată şi aprobată care să poată să fie susţinută din bugetul naţional, să nu creştem deficitul pentru România prin aceste proiecte, după ce avem această sumă totală, vom împărţi această sumă pe mai multe proiecte. Unul dintre scenarii este inclusiv să alocăm bani pentru proiectul de care aţi menţionat mai devreme, dar nu ştiu încă care este suma totală”, a mai spus Diana Buzoianu.

În același timp, Diana Buzoianu a fost întrebată despre posibilitatea lansării, în acest an, a programului de leasing social pentru achiziția de autovehicule.

Ea a precizat că acest proiect era conceput ca parte a Fondul Social pentru Climă, însă amânarea acestuia cu un an face imposibilă implementarea inițiativei în perioada imediat următoare.

Potrivit explicațiilor oferite, întârzierea este legată de amânarea mecanismului ETS 2, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii de carbon, care a fost decalat cu un an.

În consecință, și Fondul Social pentru Climă a fost amânat, iar proiectele care urmau să fie finanțate din acest instrument, inclusiv leasingul social pentru mașini, nu sunt în prezent în faza de discuție aplicată.