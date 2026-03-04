O rachetă balistică lansată de Iran și îndreptată spre Turcia a fost interceptată cu succes de sistemele NATO de apărare aeriană, potrivit anunțului oficial al Ministerului Apărării Naționale din Turcia. Incidentul a avut loc după ce racheta a traversat spațiile aeriene ale Irakului și Siriei, fără a provoca victime sau pagube semnificative.

Ministerul Apărării din Turcia a precizat că resturile rachetei au căzut în districtul Dörtyol, provincia Hatay, și că acestea aparțin rachetei de interceptare utilizate pentru neutralizarea amenințării. Oficialii turci au subliniat că apărarea teritoriului și a spațiului aerian rămâne prioritatea absolută a țării, iar orice agresiune împotriva Turciei va fi tratată ferm.

Ministrul de Externe al Turciei, Hakan Fidan, a denunțat atacurile Iranului asupra mai multor state din Golf, printre care Oman, Qatar, Kuweit, Bahrain, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Iordania. Potrivit acestuia, aceste acțiuni constituie „o strategie extrem de greșită” care ar putea escalada conflictul la nivel regional.

Fidan a avertizat că strategia Iranului riscă să transforme conflictul dintr-un război limitat într-un conflict extins, care afectează infrastructura energetică, instituțiile civile și bazele militare ale statelor vizate.

„Când discuţi cu aceste ţări, se vede clar că nu sunt atacate doar bazele militare americane, ci şi infrastructura energetică şi anumite instituţii civile. Dacă se continuă dincolo de un anumit punct, acestor ţări le va fi imposibil să păstreze tăcerea. Acest risc de escaladare este cu adevărat îngrijorător”, a punctat Hakan Fidani.

Oficialul turc a explicat că durata și intensitatea războiului depind de obiectivele Israelului și Statelor Unite: fie distrugerea capacităților militare iraniene, fie schimbarea regimului de la Teheran.

El a adăugat că menținerea atenției SUA asupra limitării capacităților militare ale Iranului ar putea deschide calea pentru negocieri și o posibilă soluționare diplomatică.

Ministerul Apărării din Turcia a reiterat că toate măsurile necesare pentru protejarea teritoriului și spațiului aerian vor fi luate fără ezitare. Autoritățile au făcut apel la toate părțile implicate să evite acțiuni care ar putea intensifica conflictul, subliniind responsabilitatea regională în menținerea păcii.