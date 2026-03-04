Directorul general al Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Mariano Grossi, a transmis că agenția continuă să urmărească atent evoluțiile programului nuclear al Iranului.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, oficialul a explicat că rapoartele agenției au subliniat constant existența unor motive de îngrijorare.

Grossi a arătat că, potrivit evaluărilor actuale, nu există dovezi că Iranul construiește o bombă nucleară. El a precizat însă că stocul mare de uraniu îmbogățit aproape la nivelul necesar pentru armament și refuzul autorităților iraniene de a acorda acces deplin inspectorilor reprezintă motive serioase de îngrijorare.

Directorul AIEA a explicat că, din aceste motive, agenția nu poate oferi garanții că programul nuclear al Iranului are un caracter exclusiv pașnic.

Potrivit lui Grossi, această situație va continua până în momentul în care autoritățile iraniene vor coopera cu AIEA pentru a clarifica problemele rămase legate de sistemul de garanții nucleare.

„Am fost foarte clar și consecvent în rapoartele mele privind programul nuclear al Iranului: deși nu există dovezi că Iranul construiește o bombă nucleară, stocul său mare de uraniu îmbogățit aproape la nivel de armament și refuzul de a le acorda inspectorilor mei acces deplin reprezintă motive serioase de îngrijorare. Din aceste motive, rapoartele mele anterioare indică faptul că, până când și dacă Iranul nu va ajuta AIEA în rezolvarea problemelor restante legate de garanții, Agenția nu va fi în măsură să ofere asigurări că programul nuclear al Iranului este exclusiv pașnic”, spune el.

I have been very clear and consistent in my reports on Iran’s nuclear programme: while there has been no evidence of Iran building a nuclear bomb, its large stockpile of near-weapons grade enriched uranium and refusal to grant my inspectors full access are cause for serious… — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) March 3, 2026

Declarațiile vin într-un context regional tensionat, marcat de conflictul din Orientul Mijlociu și de preocupările legate de siguranța instalațiilor nucleare.

În cadrul unei reuniuni speciale a Consiliului Guvernatorilor organizată la Viena, Rafael Grossi a transmis că agenția nu are indicii potrivit cărora instalațiile nucleare din Iran ar fi fost atacate sau avariate.

El a menționat că printre instalațiile monitorizate se numără centrala nucleară de la Bushehr Nuclear Power Plant și reactorul de cercetare de la Tehran Research Reactor.

Directorul AIEA a precizat că agenția încearcă să mențină contactul cu autoritățile iraniene prin intermediul Centrului pentru Incidente și Urgențe. Totuși, comunicațiile sunt afectate de situația de securitate din regiune.

Rafael Grossi a atras atenția că mai multe state din Orientul Mijlociu implicate în conflict dețin infrastructură nucleară. Printre acestea se numără centrale nucleare operaționale, reactoare de cercetare și instalații de stocare a combustibilului nuclear.

Prezența acestor infrastructuri în zone de conflict poate crește riscurile pentru siguranța nucleară.

Directorul agenției a precizat că, până în acest moment, nu a fost detectată nicio creștere a nivelului radiațiilor peste valorile normale în statele vecine Iranului. El a făcut apel la responsabilitate și reținere din partea tuturor actorilor implicați în conflict, pentru a evita orice risc suplimentar pentru siguranța nucleară din regiune.