Piețele bursiere din Europa au început miercuri dimineață în creștere, investitorii fiind atenți la evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu și impactul asupra pieței globale de energie.

Indicele Stoxx Europe 600, care reflectă performanța celor mai mari companii listate în Europa, a urcat cu aproximativ 0,6% la scurt timp după deschiderea tranzacțiilor, semnalând o revenire a încrederii investitorilor.

La Londra, FTSE 100 a înregistrat un avans modest de 0,1%, în timp ce DAX și CAC 40, principalele burse din Germania și Franța, au crescut cu circa 0,5%.

Aceste evoluții arată că majoritatea acțiunilor tranzacționate pe piețele europene s-au apreciat, reducând efectele negative ale scăderilor masive de marți, când incertitudinile geopolitice au afectat în special sectoarele bancar, turism și utilități.

Bursa din Spania se menține aproape de nivelul de referință, pe fondul tensiunilor generate de declarațiile președintelui american Donald Trump privind posibila suspendare a relațiilor comerciale cu țara. Motivul a fost refuzul autorităților spaniole de a permite folosirea bazelor militare pentru operațiuni americane împotriva Iranului. Această incertitudine geopolitică menține presiunea asupra indicelui IBEX 35.

Investitorii urmăresc atent evoluția prețului petrolului, dat fiind că Orientul Mijlociu reprezintă o regiune strategică de producție.

Recent, Donald Trump a declarat că Statele Unite vor oferi protecție pentru petrolierele care traversează Golful Persic, inclusiv prin escortarea acestora în caz de pericol. Această măsură a redus presiunea asupra prețurilor și a liniștit piețele energetice globale.

Pe piețele asiatice, volatilitatea a fost mai accentuată. Kospi, indicele principal al bursei din Coreea de Sud, a scăzut cu peste 12% în timpul tranzacțiilor de marți, recuperând ulterior o parte din pierderi. De asemenea, contractele futures pe bursele americane indică un start volatil al sesiunii de la New York, reflectând incertitudinea investitorilor față de conflictul geopolitic și impactul său asupra economiei globale.

Investitorii europeni se concentrează și pe rezultatele financiare trimestriale. Companii precum Adidas, Dassault Aviation, Continental, Uniper și Moncler urmează să publice performanțele lor recente. Aceste date ajută piețele să evalueze sănătatea financiară a companiilor și impactul geopoliticii asupra profiturilor.

De asemenea, Eurostat va publica datele privind șomajul în Uniunea Europeană. În România, rata șomajului a scăzut ușor în ianuarie 2026 la 6,0%, de la 6,1% în decembrie 2025, potrivit Institutului Național de Statistică, indicând o ușoară îmbunătățire a pieței muncii.