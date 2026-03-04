CITR, administratorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia și unul dintre principalii jucători din domeniul restructurării și insolvenței din România, a depus planul de reorganizare al companiei la judecătorul-sindic. Documentul marchează intrarea oficială într-o etapă decisivă a procesului de restructurare și are ca obiectiv menținerea activității șantierului naval.

Planul propune o reorganizare prin transfer de business, o structură juridică și operațională care ar permite continuarea activității industriale, inclusiv preluarea angajaților și realizarea investițiilor necesare pentru menținerea capacităților tehnice ale șantierului.

Mecanismul urmărește conservarea valorii companiei, recuperarea creanțelor creditorilor și menținerea funcțională a unui activ considerat strategic pentru economia României.

„Planul de reorganizare pe care l-am depus oferă cea mai solidă și realistă șansă pentru angajați de a-și păstra locurile de muncă și pentru șantier de a beneficia de investițiile necesare modernizării și relansării pe termen lung. Obiectivul nostru este clar: continuitate, investiții și protejarea forței de muncă.”, declară Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Administratorul judiciar a stabilit ca prioritate identificarea unui investitor strategic care să susțină procesele industriale ale șantierului și să contribuie la păstrarea forței de muncă specializate, considerată unul dintre principalele avantaje competitive ale Damen Shipyards Mangalia.

În acest scop, urmează să fie organizată o licitație internațională, care se va desfășura în condiții de transparență și competitivitate.

„În perioada următoare, vom demara discuții cu potențiali investitori și actori relevanți din industrie interesați de această oportunitate strategică. Asigurăm deplină transparență în proces și vom pune la dispoziția celor interesați toate informațiile necesare pentru o analiză riguroasă, inclusiv prin organizarea de vizite în șantier, pentru evaluarea directă a activelor și a capacităților operaționale existente”, a declarat Florin Constantin, senior partner CITR şi manager de proiect.

În paralel cu procedura de reorganizare, sunt în curs discuții pentru semnarea unor noi contracte de reparații navale. Acestea ar urma să asigure menținerea activității curente și utilizarea capacităților tehnice ale șantierului până la realizarea transferului de business prevăzut în plan.

De la preluarea mandatului de administrator judiciar, CITR a încercat să susțină compania în atragerea de clienți și în obținerea capitalului de lucru necesar continuării activității. În același timp, au fost identificate active care nu sunt esențiale pentru activitatea șantierului și a fost demarat procesul de valorificare a acestora prin licitație publică.

Fondurile obținute sunt destinate susținerii activității operaționale, inclusiv pentru plata salariilor angajaților.

Planul de reorganizare va fi supus votului creditorilor în cadrul Adunării creditorilor programată pentru 25 martie. Ulterior, documentul va fi analizat de judecătorul-sindic, care va decide asupra confirmării sale.

Până în prezent, șantierul Damen Shipyards Mangalia a reușit să semneze contracte pentru reparații navale care au permis menținerea activității și conservarea valorii companiei.