Autoritățile analizează modificarea programului „Casa Verde Fotovoltaice”, astfel încât sprijinul financiar să fie orientat spre instalarea de baterii pentru stocarea energiei produse în gospodării.

Potrivit reprezentanților Ministerului Mediului, noul program ar avea rolul de a permite utilizatorilor casnici să își păstreze energia produsă în timpul zilei și să o consume ulterior, reducând astfel presiunea asupra rețelei electrice. Până în prezent, bugetul programului și nivelul exact al finanțării nu au fost anunțate, urmând ca aceste detalii să fie stabilite după adoptarea legii bugetului de stat.

Decizia apare într-un moment în care numărul prosumatorilor a crescut rapid, depășind pragul de 250.000 de gospodării conectate la rețea.

În perioadele cu mult soare, mii de gospodării produc simultan energie electrică și o trimit în sistemul național. Specialiștii spun că acest flux concentrat de energie poate crea dezechilibre și presiuni asupra infrastructurii energetice.

În acest context, introducerea unor sisteme de stocare ar permite prosumatorilor să rețină energia produsă și să o utilizeze ulterior, reducând cantitatea injectată simultan în rețea.

Reprezentanții industriei spun că dimensiunea bateriei trebuie adaptată nevoilor fiecărei locuințe.

Theodoros Ioannidis, reprezentant al unei companii producătoare de baterii, explică:

„Ministerul Mediului știe foarte bine necesitățile pieței și nevoile unei case, așadar din punctul meu de vedere, cel mai ideal ar fi un acumulator de 16kwh pentru o casă de 120 m2 și cu un buget între 1000 și 1500 de euro, pentru fiecare client casnic. Ca să atingem independența energetică cel puțin 10 luni pe an, o casă are nevoie de minim 10kw de panouri cu minim 15kwh stocare în acumulator”.

Prețul sistemelor de stocare diferă în funcție de capacitatea instalată. Pentru bateriile de dimensiuni mici, costurile pot porni de la aproximativ 500–600 de euro, în timp ce sistemele mai performante pot ajunge chiar și la 5.000 de euro.

Producătorii spun că durata medie de funcționare a unei baterii de stocare este de aproximativ 15 ani, ceea ce face ca investiția să fie atractivă pentru mulți prosumatori care vor să își optimizeze consumul de energie.

Tot mai mulți prosumatori iau în calcul montarea unor baterii, deoarece economiile la facturi nu sunt întotdeauna la nivelul așteptărilor. Una dintre probleme este diferența mare dintre prețul la care energia este vândută în rețea și cel la care este cumpărată ulterior de consumatori.

Daniel Nica explică avantajul stocării energiei produse în timpul zilei:

„În loc să-l vinzi să-l dai aproape gratuit carte rețeaua națională, îl stochezi și în utilizezi noaptea atunci când costurile tale oricum ar fi mari ridicate. Toată lumea e acasă seara, noaptea atunci aprinzi televizorul, frigiderul și ar fi ideal să consumi din baterii”.

În același timp, o parte dintre prosumatori sunt nemulțumiți de modul în care sunt realizate decontările sau compensările pentru energia livrată în rețea.

Dan Tudose, specialist în sisteme fotovoltaice, spune că există posibilitatea schimbării furnizorului de energie dacă decontările nu sunt realizate corespunzător.

„În cazul în care avem un excedent mare și vedem că nu putem să primim această valoare înapoi, este important să știm că ne putem schimba furnizorul de energie și acesta, cel vechi este obligat să ne plătească banii înapoi și putem să facem acest lucru online și sunt obligați să ne facă calculul și plata, putem să facem asta la fiecare 30 de zile”.

Programul „Casa Verde Fotovoltaice” a fost suspendat anul trecut, iar fondurile alocate inițial au fost redistribuite către alte proiecte ale Ministerului Mediului.

Autoritățile analizează acum relansarea schemei într-o formă nouă, orientată mai mult spre stocarea energiei produse la nivelul gospodăriilor, în încercarea de a echilibra sistemul energetic și de a crește eficiența utilizării energiei regenerabile.