Primăria Iași a anunțat că proiectul de hotărâre vizează interzicerea aparatelor de joc de tip slot-machine, cunoscute popular drept „păcănele”. Dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul Local, aceste aparate nu vor mai putea funcționa pe întreg teritoriul administrativ al municipiului.

Inițiativa vizează în mod direct sălile care operează astfel de aparate. Sunt exceptate însă jocurile tradiționale de tip loterie organizate de Loteria Română, precum și operatorii care desfășoară exclusiv activități de pariuri sportive.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat că, în urma unei verificări realizate în oraș, s-a constatat că astfel de aparate funcționează inclusiv în unele locații ale Loteriei.

El a explicat că autoritățile locale intenționează să intervină printr-o ședință a Consiliului Local pentru a interzice complet aceste aparate până la limitele administrative ale municipiului Iași.

„Asta înseamnă că păcănelele nu vor mai exista până la granițele cu celelalte localități ale municipiului Iași. Am făcut o verificare prin oraș și am constatat că inclusiv în sălile Loteriei Naționale sunt păcănele, motiv pentru care vom interveni într-o ședință a Consiliului Local pentru interzicerea lor”, a declarat marți primarul Mihai Chirica.

Potrivit datelor prezentate de Primăria Iași, în municipiu funcționează aproximativ 150 de săli de jocuri de noroc. În plus, există aproximativ 30 de agenții de pariuri sportive. În total, aceste locații însumează 2.127 de aparate de joc de tip slot-machine.

La nivel național sunt înregistrate aproximativ 102.186 astfel de mijloace de joc.

Autoritățile locale au explicat că aceste aparate sunt autorizate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

În prezent, pentru funcționarea acestor aparate nu este necesară o autorizație emisă de autoritățile locale, ci doar una națională.

„În Municipiul Iași funcționează în prezent aproximativ 150 de săli de jocuri de noroc și circa 30 de agenţii de pariuri, însumând 2.127 mijloace de joc de tip slot-machine („păcănele”) dintr-un total de 102.186 mijloace la nivel național. Acestea sunt autorizate de Comitetul de Supraveghere al Oficiului Naţional al Jocurilor de Noroc, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77 / 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc cu modificările şi completările ulterioare, fără a fi necesară elibererea vreunei autorizaţii de funcţionare din partea autorităţilor publice locale, adică a Primăriei Municipiului Iași”, a explicat instituția.

Până la finalul lunii februarie, companiile din domeniul jocurilor de noroc erau obligate să obțină doar autorizația națională. Prin ordonanța de urgență adoptată de Guvern la data de 24 februarie, legislația a fost modificată.

Pe lângă autorizația națională, operatorii trebuie să obțină și o autorizație de funcționare emisă de autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea.

Această schimbare oferă autorităților locale posibilitatea de a decide dacă astfel de activități pot funcționa pe teritoriul orașelor.

Primarul Mihai Chirica a anunțat că, în paralel, se află în dezbatere publică și un regulament pentru alte tipuri de activități din domeniul jocurilor de noroc. El a explicat că autoritățile locale intenționează să reglementeze în special locațiile care funcționează la parterul blocurilor.

Potrivit primarului, aceste activități nu vor mai putea funcționa fără acordul asociației de proprietari.

În situația în care asociațiile nu își dau acordul, respectivele săli vor trebui să își înceteze activitatea. În același timp, Primăria Iași intenționează să introducă o taxă pentru sălile de jocuri de noroc care vor continua să funcționeze în oraș.

„Activitățile legate de Loteria Națională și pariurile sportive sunt reglementate și la nivel european. Noi vrem să le reglementăm mai ales pe cele care funcționează la parterul blocurilor. Ele nu vor mai putea funcționa dacă nu au acordul asociației de proprietari. Am cerut acest lucru pentru că fiecare trebuie să decidă pentru viața lor. Dacă asociațiile nu sunt de acord, se vor desființa una câte una”, a declarat Mihai Chirica.

Potrivit primarului, taxa propusă este de 500 de lei pe metru pătrat pentru sălile de joc care nu utilizează aparate de tip slot-machine.

„Sălile de joc, altele decât păcănelele, care vor continua să funcționeze pe raza municipiului Iași vor avea o taxă de 500 de lei pe metrul pătrat”, a spus primarul.

Inițiative privind restricționarea jocurilor de noroc au fost anunțate și de alte administrații locale.

Primarul municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu, primarul orașului Slatina, Mario De Mezzo, și primarul municipiului Brăila, Viorel Marian Dragomir, au declarat că analizează măsuri similare în orașele pe care le conduc.

În paralel, Parlamentul dezbate două proiecte de lege privind domeniul jocurilor de noroc. Unul dintre proiecte prevede creșterea vârstei minime pentru accesul în cazinouri de la 18 la 21 de ani. Celălalt proiect propune interzicerea reclamelor la pariuri în intervalul 06:00–24:00.